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ANSA Chi sono i piloti più pagati della Formula 1

Chi sono i piloti di Formula 1 più ricchi? Nel 2026, secondo le stime pubblicate da RacingNews365, Max Verstappen e Lewis Hamilton occupano le prime posizioni della classifica degli ingaggi in Formula 1, Charles Leclerc, George Russell e Lando Norris si collocano nella fascia alta del mercato. In fondo alla classifica Colapinto e Lidlblad.

Ecco quali sono i guadagni dei piloti di Formula 1 nel 2026, elaborati sulla base di informazioni raccolte nel paddock, indiscrezioni sui contratti e altre fonti del settore.

Chi sono i piloti di Formula 1 più ricchi

Secondo le stime pubblicate da RacingNews365, gli ingaggi annuali dei 22 piloti del mondiale 2026 vanno da circa 500.000 dollari a 70 milioni di dollari. Nella classifica viene considerato lo stipendio base stimato, senza aggiungere i bonus e gli introiti derivanti dagli sponsor personali.

Ecco la classifica:

Max Verstappen (Red Bull): 62,5 milioni di euro all’anno

Lewis Hamilton (Ferrari): 53,6 milioni di euro all’anno

Charles Leclerc (Ferrari): 30,4 milioni di euro all’anno

George Russell (Mercedes): 30,4 milioni di euro all’anno

Lando Norris (McLaren): 26,8 milioni di euro all’anno

Fernando Alonso (Aston Martin): 17,9 milioni di euro all’anno

Carlos Sainz (Williams): 11,6 milioni di euro all’anno

Oscar Piastri (McLaren): 11,6 milioni di euro all’anno

Pierre Gasly (Alpine): 10,7 milioni di euro all’anno

Alexander Albon (Williams): 10,7 milioni di euro all’anno

Lance Stroll (Aston Martin): 10,7 milioni di euro all’anno

Sergio Pérez (Cadillac): 7,1 milioni di euro all’anno

Nico Hülkenberg (Audi): 6,2 milioni di euro all’anno

Esteban Ocon (Haas): 6,2 milioni di euro all’anno

Isack Hadjar (Red Bull): 4,5 milioni di euro all’anno

Valtteri Bottas (Cadillac): 4,5 milioni di euro all’anno

Gabriel Bortoleto (Audi): 1,8 milioni di euro all’anno

Kimi Antonelli (Mercedes): 1,8 milioni di euro all’anno

Oliver Bearman (Haas): 893.000 euro all’anno

Franco Colapinto (Alpine): tra 446.000 e 893.000 euro all’anno

Arvid Lindblad (Racing Bulls): tra 446.000 e 893.000 euro all’anno

Per comprendere le differenze tra i compensi dei piloti è necessario considerare che lo stipendio base rappresenta soltanto una parte della remunerazione. Nei contratti possono essere previsti premi per le vittorie nei Gran Premi, piazzamenti, punti conquistati ed eventuali successi nella classifica costruttori. Inoltre a queste somme possono aggiungersi i contratti pubblicitari personali, le collaborazioni commerciali e le attività legate all’immagine del pilota. Non tutti gli accordi sono però liberamente negoziabili: le scuderie hanno sponsor ufficiali e possono prevedere vincoli per evitare conflitti tra marchi concorrenti.

Il reddito complessivo può quindi essere molto diverso da quello che emerge osservando soltanto l’ingaggio garantito. Anche per questo le classifiche degli stipendi e quelle degli atleti più pagati non coincidono necessariamente.

Formula 1: perché i piloti guadagnano così tanto?

Gli stipendi elevati sono legati al valore economico del campionato, alla competizione tra le scuderie e alla capacità dei piloti più affermati di generare risultati sportivi, visibilità e ricavi commerciali. Per un team, assicurarsi un campione può rappresentare un investimento strategico: le prestazioni in pista contribuiscono ai risultati della squadra, mentre la notorietà del pilota può rafforzare le relazioni con gli sponsor.

Un elemento importante riguarda il budget cap, il tetto alle spese introdotto per contenere i costi della competizione. Gli stipendi dei piloti sono esclusi dal calcolo del limite di spesa applicabile alle scuderie. Questo consente ai team di negoziare ingaggi anche molto elevati senza imputarli alla stessa voce di costo soggetta al tetto regolamentare. La differenza tra i compensi dei campioni e quelli dei debuttanti riflette infine il valore dell’esperienza, i risultati ottenuti e il potere contrattuale. Arrivare in Formula 1 non significa automaticamente guadagnare decine di milioni: gli stipendi più alti sono riservati a una cerchia ristretta di piloti, mentre per i giovani la crescita dei compensi dipende anche dalla capacità di dimostrare il proprio valore in pista.