Samsung, utili record e azioni in calo: il segnale per le Borse europee

Samsung scende in Borsa nonostante utili record. Perché gli investitori sono delusi. I legami con ASML e STMicroelectronics.

Dopo vent’anni di esperienza in ambito legale e nelle risorse umane, si dedica all’informazione, alla ricerca e allo sviluppo. Scrive di economia e finanza, con particolare attenzione all’impatto delle tecnologie su imprese e risparmiatori

123RF Utili record, ma azioni in calo: gli investitori di Samsung chiedono più certezze su dividendi e prospettive.

Un’azienda annuncia utili record e le sue azioni scendono. Per chi segue i mercati, magari attraverso un fondo o qualche titolo in portafoglio, sembra una contraddizione. Eppure è proprio la distanza tra risultati e aspettative a spiegare quello che accade a Samsung.

Nella mattinata di oggi, 29 ottobre, il titolo del gruppo sudcoreano è arrivato a perdere il 6,2% durante le contrattazioni. Hanno pesato l’assenza di nuovi dettagli immediati sulla remunerazione degli azionisti e prospettive meno ottimistiche rispetto alla concorrente SK Hynix. Il dato fotografa un movimento intraday, non la chiusura della seduta.

Per le Borse europee il caso merita attenzione: dietro i chip asiatici ci sono fornitori, investimenti e aspettative che coinvolgono anche Amsterdam e Piazza Affari.

Perché gli utili record non bastano alla Borsa

Samsung ha chiuso il terzo trimestre con 195.300 miliardi di won di ricavi e 107.400 miliardi di utile operativo. La divisione semiconduttori ha prodotto 106.500 miliardi di utile operativo, concentrando quasi tutto il risultato del gruppo.

Numeri impressionanti, ma il prezzo di un’azione guarda soprattutto avanti. Se gli investitori hanno già comprato aspettandosi risultati eccezionali, quei risultati possono essere in buona parte incorporati nella quotazione.

Immaginiamo, con un esempio puramente illustrativo, una società che aumenta l’utile da 100 a 130. È cresciuta del 30%, ma se il mercato si aspettava 150 può, comunque, deludere. La crescita dell’impresa e il rendimento dell’azione misurano cose diverse.

È il nodo già emerso nel confronto su TSMC e la sostenibilità degli investimenti nell’intelligenza artificiale: quanto della crescita futura è già stato pagato dagli azionisti?

Dividendi e investimenti: due destinazioni per la stessa liquidità

Samsung ha annunciato un dividendo trimestrale complessivo di 30.000 miliardi di won. La prossima politica di remunerazione, insieme all’ammontare finale delle distribuzioni per il 2026 e ai dettagli esecutivi ancora da definire, sarà finalizzata nel consiglio previsto per fine gennaio 2027.

Per gli investitori conta quanto denaro tornerà nelle loro tasche e quando. Il dividendo è una distribuzione agli azionisti; il buyback consiste nel riacquisto delle proprie azioni da parte della società. Sono strumenti diversi, entrambi rilevanti per valutare come un’impresa utilizzi la liquidità.

Contemporaneamente, Samsung prevede per il 2026 investimenti complessivi di circa 84.400 miliardi di won, dei quali 76.800 miliardi destinati alla divisione semiconduttori. Sono programmi per l’intero anno, non somme tutte già spese.

Quanto capitale serve, quindi, per sostenere la crescita e quanto può essere restituito senza indebolirla? Investire prepara i ricavi futuri, ma richiede liquidità oggi e comporta il rischio che la domanda non segua le attese.

ASML, il collegamento concreto con l’Europa

Il passaggio dalla Corea all’Europa è particolarmente chiaro per ASML, il gruppo olandese che fornisce sistemi per produrre semiconduttori.

L’8 settembre Samsung e ASML hanno annunciato un ampliamento della collaborazione. Il progetto comprende l’impiego della tecnologia litografica High NA EUV nella produzione futura di memorie DRAM, con introduzione pianificata entro il 2028.

Se i produttori costruiscono o aggiornano gli impianti, possono alimentare gli ordini dei fornitori di macchinari.

Questo spiega perché un calo di Samsung non determini automaticamente un peggioramento delle prospettive di ASML. Una società può deludere sul denaro distribuito agli azionisti e continuare a investire nella produzione. Per valutare il fornitore, occorre capire quanto di quella spesa si tradurrà effettivamente in ordini e ricavi.

STMicroelectronics, che cosa osservare a Piazza Affari

Per STMicroelectronics occorre una lettura distinta. Nei risultati del secondo trimestre, il gruppo aveva indicato una crescita della domanda e alzato l’obiettivo dei ricavi da datacenter oltre un miliardo di dollari per il 2026. Si tratta di indicazioni precedenti, da confrontare con il nuovo aggiornamento societario.

Il calendario rende il confronto particolarmente attuale: ST ha fissato proprio per oggi la pubblicazione dei risultati trimestrali. I suoi conti e le sue previsioni sono, dunque, essenziali per interpretare il titolo, senza attribuire ogni movimento alle notizie coreane.

Società Il punto da seguire Samsung Equilibrio tra risultati, investimenti e remunerazione degli azionisti ASML Traduzione dei programmi industriali dei clienti in ordini STMicroelectronics Risultati propri, margini e aggiornamento delle prospettive

Questi collegamenti aiutano a leggere la seduta europea, ma non dimostrano che un eventuale movimento a Milano o Amsterdam sia provocato da Samsung: vanno considerate anche le notizie delle singole società e il quadro generale dei mercati.

Il messaggio per chi investe

La notizia coreana offre una chiave per leggere anche le nostre Borse: non basta chiedersi se un’azienda guadagna, bisogna capire quanto il mercato si aspettasse che guadagnasse.

Per chi possiede titoli o fondi tecnologici, distinguere produttori di memorie, fornitori di macchinari e altri semiconduttori aiuta a comprendere esposizioni differenti. La stessa corsa all’intelligenza artificiale può generare opportunità industriali e pressioni finanziarie diverse, anche all’interno del medesimo portafoglio.