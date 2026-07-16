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IPA

Sembrava impossibile e invece, dopo quello cinese di alcuni anni fa, anche il calcio saudita rallenta. A farne le spese è anche la sua stella principale, Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato dal quotidiano Arriyadiyah, infatti, l’Al-Nassr sta attraversando una fase finanziariamente complessa.

Gli stipendi di giugno sarebbero stati pagati a rate, e non in un’unica soluzione, complici problemi di liquidità. Una notizia che sorprende, considerando che alle spalle del club c’è il fondo sovrano saudita Pif (tra i più ricchi al mondo).

La società intanto parla di “riorganizzazione”, ma i segnali di un raffreddamento d’interesse verso questi investimenti sono evidenti: dal mercato bloccato agli stipendi milionari da onorare. Ecco nel dettaglio costa sta accadendo.

Al-Nassr, stipendi a rate

Il nodo cardine è quello della liquidità. Stando alla stampa saudita, infatti, il club avrebbe corrisposto le mensilità di giugno in forma rateizzata. Qualcosa di inusuale per una società che negli ultimi anni ha speso cifre record nella Saudi Pro League.

La dirigenza ridimensiona quello che per alcuni è clamoroso. Nessuna crisi all’orizzonte ma la necessità di un riassetto dei conti. Anche i sauditi piangono, dunque, e resta il fatto che il pagamento frazionato degli ingaggi rappresenta un segnale di attenzione per un progetto nato all’insegna della spesa senza limiti.

Quanto guadagna Cristiano Ronaldo

Al centro della vicenda c’è ovviamente il contratto faraonico di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese ha infatti un accordo in scadenza nel 2027, che vale circa 250 milioni di euro a stagione (bonus esclusi). Parliamo di fatto di uno degli ingaggi più ricchi nella storia dello sport.

Una cifra che, in una fase di tensione sui conti, pesa in maniera considerevole sul bilancio del club. Facile pensare che senza questo accordo non ci sarebbe stato bisogno di ricorrere al rateizzo. Ronaldo rende l’analisi interna più delicata ma, al tempo stesso, è il nome che ha acceso un faro su questo campionato.

Mercato bloccato e nuovo corso

Anche in fase di calciomercato si registrano delle difficoltà. Nonostante la partenza di Marcelo Brozovic abbia liberato uno slot per un nuovo calciatore straniero, l’Al-Nassr al momento non lo ha ancora sostituito. Un segno evidente di una capacità di spesa ridotta rispetto al recente passato.

Intanto la squadra è affidata al nuovo allenatore Ange Postecoglou, ex Tottenham, chiamato a guidare il club in una stagione che si annuncia diversa dalle precedenti, all’insegna di una maggiore prudenza economica.