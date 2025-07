Il Mondiale per club ha permesso al Chelsea di guadagnare 110 milioni di euro con 6 partite, una beffa per il PSG e ora è corsa all'edizione 2029

IPA Mondiale per club più utile economicamente della Champions, i dati

Il Mondiale per club FIFA 2025 si concluderà con la finale Chelsea-Paris Saint Germain in programma stasera alle ore 21 italiane ma già si parla della prossima edizione. Il nuovo formato, disputato negli Stati Uniti, ha coinvolto 32 squadre e ha generato premi da record confermando il torneo come l’evento più remunerativo del panorama calcistico. La FIFA ha reso noto che il montepremi complessivo è stato pari a circa 930 milioni di euro.

Un montepremi mai visto prima

Uno degli aspetti che ha attirato di più l’attenzione dei club è quello relativo ovviamente ai guadagni potenziali in caso di percorso positivo nel Mondiale per club FIFA 2025. In realtà anche chi è stato eliminato dopo la prima fase ha potuto contare su una serie di premi decisamente superiori alla media. Il montepremi si è suddiviso in:

440 milioni di euro per le performance sportive;

490 milioni di euro come quota di partecipazione

Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha spiegato: “Il modello di distribuzione riflette l’apice del calcio per club e rappresenta il più grande montepremi mai assegnato in un torneo calcistico”.

Tutti i premi del Mondiale per Club 2025

Per quanto riguarda i premi per la partecipazione, la divisione è avvenuta a seconda delle federazioni dei club che si sono qualificati per questa prima edizione storica:

club europei tra 11,8 e 35,4 milioni di euro a seconda del ranking;

club sudamericani 14 milioni di euro;

club del Nord e Centro America e Caraibi 8,8 milioni di euro;

club asiatici 8,8 milioni di euro;

club africani 8,8 milioni di euro;

club dell’Oceania 3,3 milioni di euro.

Per quanto riguarda le prestazioni sportive invece, la vittoria in una partita della fase a gironi ha permesso di guadagnare 1,8 milioni di euro, mentre il pareggio 900 mila euro. Ovviamente i premi sono aumentati in base al turno raggiunto dalle singole squadre:

accesso agli ottavi di finale 6,9 milioni di euro;

accesso ai quarti di finale 12,2 milioni di euro;

accesso alla semifinale 19,5 milioni di euro;

finalista 27,8 milioni di euro;

vincitrice 37 milioni di euro.

Un dato emblematico è quello del Chelsea, arrivato in finale e capace di incassare 110 milioni di euro con sei partite e in caso di vittoria potrebbe arrivare a 147 milioni di euro. Per confronto, il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions League 2024-2025, ha incassato 148 milioni di euro con più partite giocate, ben 17. Il rendimento economico a partita del Mondiale per Club ha dunque superato quello della Champions: fino a 16,6 milioni di euro per gara, contro i 9,7 milioni della Uefa.

Mondiale per Club 2029: criteri di qualificazione

Il prossimo torneo è previsto per il 2029, con un nuovo format ancora in via di definizione. La Fifa ha confermato la partecipazione di 32 squadre, ma circola l’ipotesi di un allargamento a 48 club, come riportato dal The Guardian. Le pressioni arrivano dai club esclusi dalla prima edizione, tra cui Barcellona, Liverpool, Arsenal, Napoli e Milan. Le regole attuali di qualificazione prevede che debbano partecipare al torneo le vincitrici delle Champions continentali tra il 2025 e il 2028 e le migliori 8 squadre per ranking UEFA, con un massimo di due squadre per federazione, escludendo le già qualificate tramite trofeo.

Il ranking UEFA si basa sui risultati internazionali dal 2021, con un punteggio calcolato su:

3 punti per ogni vittoria;

1 punto per ogni pareggio;

3 punti per ogni passaggio del turno

In base a questi criteri, l’Inter sarebbe già aritmeticamente qualificata. Il Milan invece esclusa se non parteciperà alla prossima edizione di Champions, perdendo punti fondamentali per mantenere la posizione utile nel ranking. Le squadre già qualificate per il 2029 sono il Paris Saint-Germain perché vincitore della Champions League 2024-2025, il Cruz Azul perché ha conquistato la Champions del Centro-Nord America, l’Al-Ahli vincitore della Champions asiatica e Pyramids vincitore della Champions africana.