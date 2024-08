Fonte: ANSA La Serie A ha siglato una nuova partnership con iliad

Iliad è il nuovo Innovation & Technology Partner di Lega Serie A. Secondo l’accordo, il brand di telecomunicazioni sarà presente in ogni momento televisivo in cui la tecnologia sarà protagonista, come presenting partner del Virtual Assistant Referee (Var) e della Goal Line Technology.

A seguito della partnership, il centro tecnologico della Lega Serie A a Lissone cambierà denominazione in iliad International Broadcast Centre, mentre il miglior gol, individuato dopo una votazione sui canali digital di Lega Serie A, verrà premiato con il titolo di Goal Of The Month presented by iliad.

Lega Serie A: si allarga la platea

L’accordo con iliad non è l’unica novità della prossima stagione. Durante l’Assemblea della Lega Serie A, sono stati assegnati anche i diritti audiovisivi della Serie A in alcuni territori a livello internazionale.

L’accordo con OneFootball allargherà la platea di fruitori nel Regno Unito e in Irlanda, completando l’offerta già finalizzata lo scorso 19 luglio con TNT. Negli Stati Uniti, Fox Deportes (dirette in lingua spagnola) e Sirius XM (diritti radiofonici) si aggiungono come broadcaster insieme alla già confermata Cbs. Oltre a ciò, è prevista un’ampia distribuzione in Svezia e Finlandia grazie all’accordo con TV4 e MTV.

“I momenti in cui la tecnologia è parte integrante del calcio sono ormai una realtà consolidata, che ci ha abituati a vivere i momenti chiave della partita attraverso nuovi paradigmi” ha affermato l’Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo.

“Grazie alla partnership con iliad confermiamo la volontà di dare valore a questi momenti e di proseguire sulla strada dell’innovazione tecnologica, come dimostrato in questi anni in cui siamo stati più volte pionieri tra le leghe calcistiche mondiali, con l’introduzione della tecnologia Var, della Goal Line Technology e del fuorigioco Semiautomatico (S.A.O.T.)”.

La crescita di iliad

Operatore di telefonia francese, iliad ha rivoluzionato il settore della telefonia mobile grazie a offerte trasparenti, accessibili, con zero costi nascosti e rimodulazioni, e con il prezzo sottoscritto che non cambia mai. Dal 2018, la compagnia ha registrato una crescita ininterrotta che l’ha portata a raggiungere nel primo trimestre del 2024 un fatturato pari a 272 milioni di euro, in crescita del 12,8% rispetto al primo trimestre del 2023.

Secondo una nota pubblicata a maggio di quest’anno, la società si è confermata leader per saldo netto di utenti nel mercato mobile per il ventiquattresimo trimestre consecutivo, con 276 mila nuovi utenti attivi rispetto al trimestre precedente, superando supera la soglia degli 11 milioni di utenti.

Dal lato investimenti, iliad ha speso oltre 4,5 miliardi nello sviluppo di una rete proprietaria di ultima generazione per servire in maniera capillare l’intero Paese. Il suo impegno per l’innovazione tecnologica si è tradotto nella scelta di proporre solo connessioni in fibra al 100%, con un’offerta fibra con router Wi-Fi 7 per garantire agli utenti le migliori prestazioni di navigazione (unico operatore in Italia).

“Siamo entusiasti di questa partnership con Lega Serie A. Il calcio è un linguaggio universale che connette le persone e come iliad vogliamo essere vicini a tutti gli appassionati e tifosi della Serie A”, ha dichiarato Benedetto Levi, Amministratore Delegato di iliad Italia. “Con i nostri servizi raggiungiamo oltre 11 milioni di persone e vogliamo farlo sempre di più rimanendo fedeli ai nostri valori di chiarezza e trasparenza. E quale modo migliore per farlo se non attraverso lo sport che unisce tutti gli italiani?”.