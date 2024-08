Aumentano tifosi in Serie A: ecco le squadre più seguite tra Juve, Inter e Milan, con il boom per una squadra sorpresa dello scorso campionato

Fonte: ANSA La coreografia della tifoseria interista durante Inter-Juventus del 5 febbraio 2024

Aumenta il numero dei tifosi della Serie A. La stagione 2024/25 del campionato italiano è ormai alle porte e gli appassionati di calcio pronti a guardare e supportare la propria squadra sul divano davanti alla Tv o allo stadio sono sempre di più. Lo rilevano i dati che emergono dall’analisi “Sponsor Value”, realizzata ogni anno da StageUp in collaborazione con Ipsos con l’obiettivo di misurare il seguito dei club, con il rispettivo ritorno economico e di immagine.

L’analisi sul tifo della Serie A

Nel report risulta che nella Serie A 2023/24 i tifosi delle 20 squadre del massimo campionato italiano siano saliti in totale a 25.451.000, facendo registrare un incremento del +3,9%, rispetto ai 24.480.000 complessivi dell’edizione precedente del torneo.

Una crescita che, secondo le stime degli esperti di StageUp e Ipsos, dimostrerebbe come negli ultimi cinque anni i numeri dei seguaci della Serie A siano tornati ad aumentare, soprattutto grazie a un maggiore interesse per le società una volta definite “provinciali”, con platee storicamente di dimensioni più ridotte.

La rilevazione monitora dal 2000 i bacini di tifo dei club italiani durante i principali eventi sportivi nazionali e internazionali tramite una sorta di auditel sul pubblico, l’attitudine mediatica, l’immagine e il ritorno degli sponsor.

Secondo la tendenza registrata nell’ultimo quinquennio, se nel campionato 2018/19 il tifo riguardava il 77% degli interessati al campionato italiano con una quota dell’88% relativa ai cinque maggiori club, alla fine della stagione 2023/24 il tifo riguarda l’86% di chi segue la Serie A, con un peso dell’80% da parte dei supporter delle cinque società più grandi.

In particolare, nella passata edizione si è registrato l’impennata del seguito del Bologna (con un +47%) che con la sua sorprendente cavalcata dalla zona salvezza a un’inattesa e inedita qualificazione in Champions League ha acceso l’entusiasmo della tifoseria felsinea, oltre agli exploit di Atalanta (+18%) e Fiorentina (+14%), grazie rispettivamente alla vittoria dell’Europa League e alla seconda finale consecutiva (persa) in Conference League.

Anche nella passata stagione ad aggiudicarsi la palma come squadra con più tifosi è stata la Juventus, seguita da Inter e Milan, con i nerazzurri che hanno staccato i cugini per effetto soprattutto della vittoria dello scudetto della seconda stella.

“L’edizione 2024 della Ricerca Sponsor Value di StageUp e Ipsos conferma la grande passione degli italiani per il calcio e il tifo come fenomeno sociale complesso che rappresenta, in un mondo di valori deboli, un potente strumento di identificazione collettiva, socialità, appartenenza ad un territorio – è stato il commento del presidente di StageUp, Giovanni Palazzi – Una risorsa importante anche per l’economia locale per l’indotto generato, ma anche per il coinvolgimento indiretto delle aziende per le quali il club diventa il portabandiera di un territorio”.

“Questo – ha spiegato – nonostante il tifo debba fare i conti con una maggiore mobilità della fede calcistica, una forte mediatizzazione e una internazionalizzazione che porta i fan ad avvicinarsi anche a team esteri. L’importante crescita del seguito di Bologna, Atalanta e Fiorentina dimostrano che gli investimenti che permettono maggiore competitività rendono lo spettacolo più avvincente, favoriscono l’avvicinamento emotivo ad un club accelerando al tempo stesso la capacità di generare ricavi, creare posti di lavoro e favorire lo sviluppo locale”.

La classifica delle squadre più seguite

Di seguito la classifica delle squadre della Serie A ordinata sulla base del numero di tifosi registrati nella stagione passata, con tra parentesi il valore del 2022/23 e la variazione percentuale tra le due annate.

Juventus: 7.975.000 (7.897.000); +1,0%

Inter: 4.109.000 (4.017.500); +2,0%

Milan: 3.807.000 (3.943.000); -3,0%

Napoli: 2.904.000 (3.010.000); -4,0%

Roma: 1.799.000 (1.804.000); =

Fiorentina: 727.000 (639.000); +14,0%

Lazio: 707.000 (684.000); +3,0%

Cagliari: 567.000 (neopromossa nella stagione 2023/24)

Torino: 462.000 (452.000); +2,0%

Bologna: 389.000 (264.000); +47,0%

Atalanta: 386.000 (327.000); +18,0%

Genoa: 347.000 (neopromossa nella stagione 2023/24)

Lecce: 310.000 (288.000); +8,0%

Verona: 227.000 (195.000); +16,0%

Udinese: 204.000 (202.000); +1,0%

Salernitana: 182.000 (186.000); -2,0%

Monza: 125.000 (145.000); -14,0%

Frosinone: 82.000 (neopromossa nella stagione 2023/24)

Sassuolo: 73.000 (68.000); +7,0%

Empoli: 69.000 (58.000): +19,0%

