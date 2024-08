Sinner-Zverev in semifinale a Cincinnati, dove vederla in Tv e quanto guadagna chi vince

Fonte: ANSA Jannik Sinner e Alexander Zverev

Jannik Sinner in campo a Cincinnati per continuare la sua scalata all’Olimpo del tennis e per blindare il primo posto del ranking. Arrivato in semifinale al Masters 1000 statunitense, il 22enne fuoriclasse altoatesino affronta il numero 4 del mondo, il tedesco Alexander Zverev, dopo essersi vendicato della sconfitta di una settimana prima in Canada per mano di Andrey Rublev, ripagando il russo con la stessa moneta in Ohio. L’azzurro punta a riscattare l’eliminazione Montreal, torneo disputato non ancora in perfette condizioni fisiche dopo la tonsillite che l’ha costretto a saltare le Olimpiadi, e si prepara a mettere nel mirino l’ultimo Grande Slam della stagione: l’Us Open.

Master 1000 di Cincinnati, semifinale Sinner-Zverev: dove vederla

Contro Rublev a Cincinnati il 22enne altoatesino sembrerebbe essere riuscito ad archiviare soltanto in parte il dolore all’anca avvertito sempre ai quarti una settimana prima a Montreal, ma dopo una partenza sottotono è riuscito a rimontare, per un punteggio finale di 4-6, 7-5, 6-4.

“Sì, è stato ovviamente molto difficile – ha dichiarato Jannik Sinner nell’intervista post-gara – Giocare contro di lui a distanza di una settimana è stato molto difficile, ma è stata una bella sfida per me. Cerco di capire dove sono migliorato, ovviamente è difficile dire dove sono migliorato a causa delle condizioni, ma sì, ho solo cercato di rimanere mentalmente positivo, cosa che ho fatto, quindi sono molto contento”.

“È molto difficile fare un confronto – ha spiegato – Oggi c’era molto vento, abbiamo cercato di essere più costanti possibile, ma è stato molto difficile servire, è stato difficile rispondere ed anche in partita non è stato facile, ma ho solo cercato di rimanere positivo, quindi sono molto felice. Un’altra semifinale in un evento Master è un ottimo risultato“.

“Domani avrò un test che sarà molto complicato – ha aggiunto Sinner – ma è la prima volta che gioco una semifinale qui ed è molto positivo, può darmi fiducia”.

In semifinale l’azzurro troverà Zverev per quello che sarà il sesto confronto tra i due in carriera: il tedesco ha vinto gli ultimi 4 incontri, mentre l’azzurro ha avuto la meglio solo nel primo, nel 2020, negli ottavi di finale del Roland Garros. Da allora soltanto sconfitte contro il n. 4 Atp, l’ultima un anno fa sul cemento dell’Us Open.

Chi vince conquisterà la finale contro il vincente dell’altra partita tra lo statunitense Frances Tiafoe – qualificato grazie al ritiro del polacco Hubert Hurkacz dopo aver vinto 6-3 il primo set – e il danese Holger Rune, che ha avuto la meglio sul britannico Jack Draper per 6-4, 6-2.

Il match tra Jannik Sinner e Alexander Zverev sarà trasmesso in diretta da Cincinnati domenica 18 agosto, in esclusiva su Sky a partire dalle 21 sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. La partita sarà disponibile anche in streaming sull’app Sky Go e sarà trasmessa in streaming su NOW.

Master 1000 di Cincinnati, semifinale Sinner-Zverev: il montepremi

Assente Novak Djokovic, reduce dai festeggiamenti per l’oro alle Olimpiadi di Parigi, e con l’eliminazione a sorpresa di Carlos Alcaraz nel primo turno di Cincinnati contro Monfils, Sinner si troverà da qui alla fine della stagione con una distanza di sicurezza i due principali contendenti al primo posto del ranking Atp. Ma ad insidiare il regno del campione italiano rimarrebbe lo stesso Zverev.

Il tedesco, attualmente quarto in classifica, almeno in teoria, potrebbe infatti scalzare il 22enne di San Candido, sconfiggendolo a Cincinnati, dove dovrebbe arrivare almeno in finale, per poi vincere l’Us Open: una combinazione molto difficile da raggiungere, considerando anche che si tratterebbe del primo Slam in carriera, ma ancora possibile per la matematica.

Oltre ai punti da difendere, in palio per chi vince la semifinale tra Sinner e Zverev c’è un ricco montepremi, così suddiviso dagli organizzatori del Masters 1000 di Cincinnati: