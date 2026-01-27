Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

ANSA Il valore degli infortuni in serie A, Napoli primo con 2,2 miliardi di euro

Il tema degli infortuni sta incidendo in modo rilevante sulla stagione del Napoli. Le ultime assenze, tra cui quelle di Milinkovic-Savic e David Neres, si inseriscono in un quadro già particolarmente critico. I dati elaborati da Transfermarkt mostrano come il club azzurro sia la squadra più colpita dell’intera Serie A. Gli infortuni di questa stagione hanno un valore economico di 2,2 miliardi di euro.

Il peso economico degli infortuni

Nel corso della stagione, sono stati 23 i calciatori del Napoli che hanno saltato almeno una partita per infortunio. Il dato complessivo delle gare perse sale a quota 117, un valore che non trova eguali nel campionato. Alle spalle del Napoli si collocano Sassuolo e Juventus, rispettivamente con 110 e 103 partite saltate.

Seguono Parma e Pisa, entrambe a quota 95, mentre club come Milan e Udinese restano sotto le 60 gare perse. La distanza tra la capolista di questa classifica e le squadre meno colpite è significativa. Oltre al numero di assenze, un altro elemento centrale riguarda il valore economico dei calciatori indisponibili.

Sommando il valore di mercato dei giocatori del Napoli al momento delle partite saltate, si supera la soglia dei 2,2 miliardi di euro complessivi finiti in infermeria. Si tratta di una cifra molto elevata se rapportata al valore attuale della rosa, stimato intorno ai 430 milioni di euro.

Il peso delle assenze è legato soprattutto al valore medio più alto delle rose. Milan e Juventus, ad esempio, seguono il Napoli per valore economico perso, rispettivamente con 1,7 e 1,6 miliardi di euro, pur avendo numeri inferiori di gare saltate.

All’estremo opposto si collocano squadre come il Cagliari, che registra una cifra di 184 milioni di euro, e Bologna e Udinese, che risultano tra le formazioni con il minor numero di partite perse per infortunio.

La classifica per valore di mercato indisponibile

La classifica basata sul valore economico delle assenze conferma la centralità delle big. Dopo Napoli, Milan e Juventus, figurano Atalanta, Roma e Inter, tutte oltre il miliardo di euro di valore teorico finito fuori causa. Più indietro si trovano Lazio e Como, mentre le neopromosse e i club con rose dal valore inferiore registrano impatti più contenuti. Gli infortuni sono quindi anche un fattore economico che incide sulla competitività e sulla programmazione di una stagione.

Posizione Squadra Valore in infermeria (in euro) 1 Napoli 2,2 miliardi 2 Milan 1,7 miliardi 3 Juventus 1,6 miliardi 4 Atalanta 1,2 miliardi 5 Roma 1,1 miliardi 6 Inter 1,1 miliardi 7 Lazio 941 milioni 8 Como 826 milioni 9 Parma 689 milioni 10 Fiorentina 549 milioni 11 Sassuolo 459 milioni 12 Torino 389 milioni 13 Bologna 380 milioni 14 Verona 349 milioni 15 Udinese 312 milioni 16 Pisa 283 milioni 17 Genoa 270 milioni 18 Cremonese 243 milioni 19 Lecce 238 milioni 20 Cagliari 184 milioni

Napoli e un’infermeria sempre più affollata

Nel dettaglio, la lista degli indisponibili del Napoli continua ad allungarsi. David Neres è stato sottoposto a intervento chirurgico ai tendini della caviglia sinistra, con uno stop stimato in circa tre mesi. Anche la situazione di Milinkovic-Savic resta delicata. Gli esami hanno evidenziato un’elongazione al bicipite femorale, che lo costringerà a saltare diversi impegni ravvicinati.

Restano sotto osservazione anche altri elementi della rosa, come Anguissa e Rrahmani, alle prese con problemi fisici che ne limitano la continuità negli allenamenti. Lo staff medico ha scelto di procedere con cautela, valutando giorno per giorno i possibili rientri.