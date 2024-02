Via alla stagione di F1 col primo appuntamento del mondiale col GP del Bahrain: ecco gli orari e dove guardare libere, qualifiche e gara in tv e streaming

Fonte: ANSA La Ferrari SF-24 di Charles Leclerc durante i test in Bahrain

L’attesa per gli appassionati del mondo delle corse è finalmente terminata, perché la stagione di F1 è pronta a ricominciare dal Bahrain, dove andrà in scena il primo weekend del mondiale. Il grande spettacolo della top class dell’automobilismo riprende dal deserto del Sakhir, a Manama dove l’avvio della stagione sarà un po’ sui generis rispetto al passato, per una gara che non si correrà di domenica, bensì di sabato. Come mai? Dietro alla scelta del Circus ci sono motivi religiosi che verranno rispettati per facilitare la seconda tappa dell’anno.

La stagione di F1 inizia in Bahrain

Dopo i test delle scorse settimane ora è tempo di fare sul serio per la F1, con la stagione 2024 che prenderà il via dal Bahrain International Circuit di Manama. Su una pista che di recente ha visto trionfare una Rossa, la Ferrari spera di poter partire al meglio quest’anno, con una SF-24 che si presenta promettente visti gli ottimi risultati nella tre giorni di prove proprio sul tracciato del Sakhir.

Lo spera il team principal Frédéric Vasseur, così come i piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz, ma da lontano anche Lewis Hamilton che nel 2025 correrà col Cavallino Rampante portando con sé tanti sponsor per uno stipendio da far girare la testa. All’era dell’inglese in rosso mancano però ancora 24 gare del 2024, weekend che vedranno di certo protagoniste le Red Bull.

Il team con a capo il pilota tre volte campione del Mondo Max Verstappen ha infatti intenzione di non concedere niente a nessuno. Mai sazia, nonostante i tre titoli costruttori, la Casa austriaca punta al poker ed è vogliosa di portare a Milton Keynes ulteriori fondi per poter migliorare la monoposto dell’anno che verrà.

Ma la Ferrari, bilanciata e sincera, piace tanto ai piloti e ha le carte in regola per far sognare i tifosi. Appassionati delle quattro ruote che, almeno in Bahrain e nel prossimo appuntamento in Arabia, dovranno però rivedere i loro impegni per un programma di weekend diverso dal solito.

Perché si corre di sabato

A Manama, così come a Gedda, si correrà infatti dal giovedì al sabato (non venerdì-domenica come nel resto del mondiale) per rispetto alla cultura islamica del Ramadan. Dato che l’inizio è fissato per domenica 10 marzo, giorno in cui non si potrà correre in Arabia, per questioni logistiche e regolamentari è stato necessario anticipare la gara del Bahrain.

Tra un GP e l’altro, infatti, deve esserci almeno una settimana di distanza. Correndo quindi a Manama sabato 2 marzo, in Arabia tutto procederà come da programmi, con la gara sabato 9 marzo per permettere ai credenti musulmani di iniziare il Ramadan dall’indomani.

Resta aggiornato sulle migliori offerte del giorno: iscriviti gratis ai nostri canali

F1 Bahrain, dove seguirla

Ma come fare per seguire in diretta le emozioni del primo GP della stagione in Bahrain? Sul circuito di Manama, come sempre, ci saranno le telecamere di Sky a riprendere tutto il weekend della Formula 1, tv che ha preso in esclusiva fino al 2027 i diritti della competizione.

L’ultimo fine settimana sarà quindi visibile su canale 207 (Sky Sport F1), ma anche in streaming su NOW. Come sempre la telecronaca è affidata a Carlo Vanzini e Marc Gené, Roberto Chinchero e Matteo Bobbi saranno a supporto. La grande novità sarà in studio, con Davide Camicioli e Vicky Piria che prendono il posto di Federica Masolin e Davide Valsecchi per la stagione 2023.

Di seguito tutti gli orari del primo weekend di F1 nel quale la Ferrari spera di poter iniziare nel migliore dei modi la stagione.

Ami lo sport? Su NOW c’è tutto quello di cui hai bisogno: calcio, tennis e motori, clicca qui per abbonarti

Giovedì 29 febbraio

Ore 12.30: Prove Libere 1

Ore 16.00: Prove Libere 2

Venerdì 1 marzo

Ore 13.30: Prove Libere 3

Ore 17.00: Qualifiche

Sabato 2 marzo

Ore 16.00: Gara