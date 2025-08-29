Dalla fase a gironi alla vittoria finale in Europa League e Conference League, quali sono i potenziali ricavi per Roma, Bologna e Fiorentina

La stagione 2025/26 delle competizioni Uefa promette di essere economicamente molto interessante per le società italiane coinvolte: Roma e Bologna saranno in Europa League, mentre la Fiorentina giocherà in Conference League. La vittoria di queste competizioni, ma anche solo il passaggio dei turni o risultati positivi durante la competizione, possono portare ad un tesoretto non indifferente per le casse di questi tre club.

I guadagni in Europa League per Bologna e Roma

La Uefa ha stanziato 565 milioni di euro per l’Europa League e Conference 2025/26, distribuiti tra i 36 club partecipanti, una cifra più bassa rispetto ai 2,4 miliardi stanziati per la Champions League di quest’anno.

Come quota di partenza, ogni club riceve 4,31 milioni di euro, suddivisi in un acconto di 4,14 milioni e un saldo di 170mila euro. Oltre a queste cifre, ci sono poi vari bonus:

per risultati nella fase a gironi, che sono 450mila euro per la vittoria e 150mila per pareggio;

bonus in base alla classifica, ovvero 600mila euro per ogni club classificatosi tra il 1° e l’8° posto e 300mila per quelli dal 9° al 16°.

Diverso per quanto riguarda il passaggio del turno, che anche quello comporta bonus molto ricchi. Per le fasi a eliminazione diretta:

spareggi (play-offs): 300mila euro;

ottavi: 1,75 milione di euro;

quarti: 2,5 milioni di euro;

semifinali: 4,2 milioni di euro;

finalista: 7 milioni di euro;

vincitore: 6 milioni di euro (più i 7 milioni per essere arrivati in finale).

Se Bologna o Roma vincessero l’Europa League 2025/26, i ricavi complessivi Uefa potrebbero arrivare a circa 37 milioni a testa.

Conference League, quanto vale la coppa

Ultima arrivata nel novero di coppe europee, è quella più “povera” dal punto di vista dei profitti dei club. L’unica italiana in gara è la Fiorentina, che comunque potrebbe accumulare un bel tesoretto, anche grazie all’esperienza internazionale accumulata.

Per la Conference League 2025/26, ogni club riceve 3,17 milioni di euro come quota di partenza, di cui 3,05 milioni di acconto e 120mila di saldo. Per quanto riguarda i risultati, questi sono:

400mila euro per vittoria;

133mila euro per pareggio.

Come per l’Europa League, ci sono dei bonus anche per la classifica durante la fase a gironi; chi si piazza nelle prime 8 posizioni ricevono 400mila euro e quelle tra il 9° e il 16° 200mila. I primi 8 posti saranno automaticamente qualificati per gli ottavi di finali, mentre gli altri dovranno giocare un turno di spareggio fra di loro per accedere alla fase a eliminazione diretta. Gli altri saranno eliminati e non riceveranno nessun premio.

I club che si qualificano per la fase a eliminazione diretta riceveranno i seguenti importi:

spareggi per gli ottavi di finale 200mila euro a club

ottavi di finale 800mila euro a club

quarti di finale 1,3 milioni di euro a club

semifinali 2,5 milioni di euro a club

finale 4 milioni di euro a club

vincitrice 3 milioni di euro (2 milioni nel ciclo precedente).

Se la Fiorentina vincesse la Conference League 2025/26 e ogni partita della fase a gironi, i guadagni Uuefa totali potrebbero arrivare a circa 14,4 milioni di euro.