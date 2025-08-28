Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Il montepremi della Champions League 2025-2026, quanto si può incassare

A Montecarlo si svolgono i sorteggi della fase a gironi della Champions League. L’attesa è alta non solo per conoscere il cammino delle squadre partecipanti, ma anche per i numeri legati al montepremi che rappresenta una parte fondamentale per i bilanci dei club. La UEFA ha ufficializzato che nella stagione 2025/2026 verranno distribuiti oltre 2,4 miliardi di euro alle 36 squadre qualificate alla nuova formula della competizione.

Il montepremi della Champions League 2025/2026

Il totale messo a disposizione dalla UEFA ammonta a 2,437 miliardi di euro, suddivisi in tre grandi voci:

quote di partenza 670 milioni (27,5%);

bonus per risultati e passaggi dei turni 914 milioni (37,5%);

pilastro “value” 853 milioni (35%), che comprende ranking storico e market pool.

Ogni club riceverà inizialmente 18,62 milioni di euro, somma uguale per tutte le partecipanti.

I premi nella League Phase

Durante la fase a gironi, i club potranno incassare ulteriori bonus:

vittoria 2,1 milioni di euro;

pareggio 700.000 euro.

In caso di pareggio, la quota non distribuita (700.000 euro) confluirà in un fondo da ridistribuire in base alla classifica finale. Oltre a questo, verranno distribuite 666 quote da 275.000 euro ciascuna, assegnate in base alla posizione in classifica al termine della League Phase. L’ultima squadra riceverà una quota, la prima ben 36 quote. Le prime otto classificate otterranno un ulteriore bonus di 2 milioni, mentre quelle dal nono al sedicesimo posto riceveranno 1 milione extra.

I premi dalla fase a eliminazione

Per le squadre che passeranno alla seconda fase, sono previsti premi crescenti:

spareggi 1 milione di euro;

ottavi di finale 11 milioni;

quarti di finale 12,5 milioni;

semifinali 15 milioni;

finale 18,5 milioni;

vittoria in finale 6,5 milioni.

Il club campione, dunque, potrà sommare il premio finale agli importi già guadagnati durante il percorso. In totale la squadra vincitrice potrà incassare oltre 80 milioni di euro, considerando quote di partenza, risultati e premi progressivi.

League Phase (girone unico) Vittoria (per partita) € 2.100.000 Pareggio (per partita) € 700.000 Bonus posizione finale (36° → 1°) € 275.000 × quote (1–36) Extra per posizioni 1–8 + € 2.000.000 Extra per posizioni 9–16 + € 1.000.000 Fase a eliminazione diretta Spareggi € 1.000.000 Ottavi di finale € 11.000.000 Quarti di finale € 12.500.000 Semifinali € 15.000.000 Finale (qualificazione) € 18.500.000 Vittoria finale (bonus titolo) € 6.500.000 Supercoppa UEFA Finalista € 4.000.000 Vincitore (bonus) + € 1.000.000

I 700.000 euro non assegnati nei pareggi vengono redistribuiti proporzionalmente in base alla classifica finale. Gli importi della fase a eliminazione sono cumulativi rispetto a quanto già incassato.

Il pilastro “value”: ranking e market pool

Una parte consistente del montepremi (853 milioni di euro) è destinata al cosiddetto pilastro “value”, che combina i criteri del market pool e del ranking storico dei club.

Il 73% della cifra deriva dai diritti televisivi nei Paesi UEFA, mentre il 27% restante è legato ai mercati internazionali. I club vengono ordinati in una classifica basata sia sul contributo televisivo del Paese di provenienza, sia sul loro coefficiente UEFA degli ultimi cinque anni. Le somme sono divise in quote crescenti che vanno dalla squadra peggiore (1 quota) alla migliore (36 quote).

Quanto possono guadagnare le italiane

Secondo le prime stime, la partecipazione alla Champions garantirà già cifre significative alle italiane presenti:

Inter circa 50,9 milioni di euro

Juventus 46 milioni

Atalanta 45,2 milioni

Napoli 43,5 milioni

A queste somme andranno aggiunti i premi legati ai risultati sul campo. L’andamento delle partite e l’eventuale percorso fino alle fasi finali possono far lievitare ulteriormente i guadagni, arrivando a valori superiori agli 80 milioni in caso di vittoria finale.