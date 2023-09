Europa e Conference League: dove vedere Roma, Atalanta e Fiorentina

Fonte: ANSA I giocatori di Atalanta, Roma e Fiorentina (da sx): Koopmeiners, Dybala e Nico Gonzalez

Torna il giovedì di coppa con tre italiane impegnate in Europa e Conference League. Dopo il debutto di Napoli, Lazio, Inter e Milan, in Champions, è il turno di Atalanta, Roma e Fiorentina, attese all’esordio nelle competizioni continentali cosiddette “minori”. I bergamaschi ospiteranno i polacchi del Rakow Czestochowa, i giallorossi voleranno in Transnistria per giocare contro lo Sheriff di Tiraspol, mentre i viola saranno impegnati in Belgio contro il Genk.

Europa e Conference: le partite di Atalanta, Roma e Fiorentina

Per i campioni di Polonia del Rakow è la prima volta assoluta in una grande competizione europea e anche per l’Atalanta si tratta di un incontro inedito contro una formazione polacca.

Senza la sua prima punta Gianluca Scamacca, assente per infortunio, mister Gasperini potrebbe dare spazio a Luis Muriel che nelle ultime sei partite da titolare in Europa League ha preso parte direttamente a otto gol (5 gol, 3 assist), tra il periodo al Siviglia e quello all’Atalanta.

Il club bergamasco approda alla fase a gironi dell’Europa League per la seconda volta nella sua storia: al debutto nella competizione, risalente all’edizione 2017/18, aveva superato il proprio gruppo vincendo tutte e tre le partite casalinghe e rimanendo imbattuta.

Scontro senza precedenti anche tra Roma e Sheriff Tiraspol, che prima di questa gara aveva affrontato solo un’italiana, l’Inter ai giorni della Champions 2021-22.

Finalista nella passata edizione del trofeo, la Roma di José Mournho potrà contare quest’anno su un’arma in più per provare ad arrivare nuovamente in fondo alla competizione: Romelu Lukaku ha segnato in ciascuna delle ultime 11 partite di Europa League tra le sue stagioni con Everton e Inter (15 gol in totale). Si tratta della serie di reti più lunga di un giocatore nella storia della competizione.

Anche la Fiorentina vuole riprovarci dopo aver perso nella finale di Conference dello scorso anno contro il West Ham. I viola sono attesi in una sfida insidiosa in Belgio contro il Genk, squadra mai incrociata nelle competizioni europee.

Gli unici precedenti della Fiorentina contro squadre belghe risalgono, infatti, al secondo turno della Coppa UEFA 1984/85 contro l’Anderlecht.

Atalanta, Roma e Fiorentina in Europa: come vederle

Atalanta-Rakow, Sheriff-Roma e Genk-Fiorentina saranno trasmesse giovedì 21 settembre in streaming su Now TV che propone in streaming il grande calcio della Serie A, tutte le partite di Conference e Europa League, e 121 delle 137 partite di UEFA Champions League.

Le altre 16 partite di Champions sono un’esclusiva Amazon Prime Video, che anche per la stagione 2023/24 trasmette in streaming le migliori gare del mercoledì di Coppa, comprese nell’abbonamento per gli iscritti al servizio Prime.

Per vedere le partite, basterà accedere all’area Prime Video, selezionare la voce ‘Sport’ nella sezione ‘Categorie’ e quindi cliccare su ‘I tuoi eventi in diretta e futuri’. In alternativa, si potrà accedere a Prime Video via app (o sull’homepage del sito di Amazon) ed entrare nell’area ‘UEFA Champions League’.

Fiorentina e Roma saranno la prime a scendere in campo alle 18.45, partite disponibili per gli abbonati Sky rispettivamente sui canali Sky Sport (numero 253) e Sky Sport Arena (204) per i bergamaschi, Sky Sport Uno e Sky Sport (252) per i giallorossi.

La gara dell’Atalanta sarà trasmessa a partire dalle 21 in chiaro su Tv8 e per gli abbonati Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport (252).

Tutte e tre le gare saranno trasmesse anche su Dazn tramite tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a dispositivi come TIMVISION BOX, Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick, o ancora console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S).

