Olympiacos-Fiorentina, tutti i numeri della finale di Conference League e dove vederla in Tv

I viola dovranno affrontare la bolgia dell'Agia Sophia Arena di Atene per giocarsi per la seconda volta di fila la Conference League, questa volta con l'Olympiacos

Fonte: ANSA Il numero 10 della Fiorentina Nico Gonzalez esulta con i compagni nei quarti di finale di Europa League

Ancora un’ultima finale europea per le italiane. Dopo il trionfo dell’Atalanta in Europa League, con un secco 3-0 rifilato ai campioni di Germania del Bayern Leverkusen, i tifosi italiani ci hanno fatto la bocca e adesso soprattutto quelli della Viola vogliono assaporare finalmente la vittoria. La Fiorentina è volata ad Atene per disputare contro l’Olympiacos la seconda finale di Conference League consecutiva. Il sogno è di rifarsi della partita persa l’anno scorso contro il West Ham e di portare a casa una coppa europea che manca da 64 anni.

Conference League, finale Olympiacos-Fiorentina: le parole di Italiano

Se la ricorda bene la finale di Praga, Vincenzo Italiano, che, molto probabilmente ai saluti, vuole chiudere in bellezza il suo ciclo rivoluzionario con la Fiorentina: “Tutti siamo più maturi, abbiamo più esperienza, conosciamo quella che è la preparazione e cosa necessita una finale. Questo per me è un vantaggio, poi in campo è un 50e50 come tutte le finali” ha detto il tecnico in conferenza stampa.

“Arrivare a giocarle non è semplice e scontato e noi in due anni siamo riusciti a farlo. Sono percorsi difficili e ricchi di insidie”, ha aggiunto l’allenatore, ricordando che “lo scorso anno non abbiamo avuto un bell’epilogo, metteremo quell’amarezza per farla finire diversamente. Sapendo che l’avversario è forte, di qualità e preparato: sarà tosta”.

“Il mio sogno era raggiungere l’Europa con la Fiorentina e ci sono riuscito” ha detto ancora Italiano parlando della sua crescita professionale. “Il mio bagaglio di conoscenze è cresciuto notevolmente. Ripensando a Praga penso alle facce dei ragazzi al fischio finale e non vorrei rivederle domani. Per noi l’interpretazione della gara deve essere come se fosse l’ultima della carriera” ha dichiarato.

Infine un pensiero al presidente e al dg Joe Barone tragicamente scomparso a 58 anni il 19 marzo per un infarto: “Commisso è carico, molto carico. Appena è arrivato ha fatto un discorso alla squadra – ha rivelato Italiano – Questo suo entusiasmo, questa sua voglia la trasmette a tutti noi in impegni così difficili. Domani in campo qualche goccia di sudore va buttata per lui, per la sua famiglia, per Joe Barone, per la famiglia di Joe Barone e per tutto quello che abbiamo vissuto in questi ultimi mesi. Soprattutto per la tragedia della scomparsa di Joe”.

Conference League, finale Olympiacos-Fiorentina: le statistiche

In finale di Conference la Fiorentina si troverà davanti una vecchia gloria del suo recente passato, quel Stevan Jovetic lanciato nel grande calcio dalla Viola, con la quale ha giocato dal 2008 al 2013, e che partirà dalla panchina dell’Olympiacos, promettendo però di non esultare in caso di gol contro i suoi ex tifosi.

Ma il pericolo numero uno è rappresentato dalla prima punta titolare, il marocchino Ayoub El Kaabi, che alla sua prima stagione nel Pireo ha messo a segno 32 gol, 15 dei quali in Europa e 10 reti in otto partite della fase a eliminazione diretta di Conference League, di cui cinque nelle due semifinali contro l’Aston Villa. Un bottino che lo ha incoronato praticamente capocannoniere della coppa.

Per la squadra greca si tratterà della prima finale in una delle tre maggiori competizioni europee, a distanza di 64 anni e 259 giorni dalla sua prima partita in una coppa continentale: si tratta del divario più ampio tra la prima partita di un club e la sua prima finale nella storia del calcio europeo.

Contro le italiane i biancorossi hanno perso sei delle ultime sette partite, ad eccezione della vittoria per 3-1 contro il Milan nella fase a gironi dell’Europa League 2018/19.

Inoltre, l’Olympiakos è la seconda squadra ellenica in assoluto a raggiungere la finale di una grande competizione europea dopo il Panathinaikos, che perse 2-0 contro l’Ajax nella finale di Coppa dei Campioni del 1971 allo stadio di Wembley in Inghilterra. E sarà anche la prima squadra a disputare l’ultimo atto di un trofeo continentale nel proprio paese dall’Europa League del 2018, quando il Marsiglia perse in casa contro l’Atletico Madrid nell’Europa League 2018: in generale, in tutte le ultime quattro occasioni ha perso la squadra ospitante.

Dal canto suo, la Fiorentina ha raggiunto la sesta finale di una grande competizione europea, la seconda di fila: il suo unico successo risale al 1961, quando vinse la Coppa delle Coppe contro i Glasgow Rangers per 4-1 tra andata e ritorno (senza considerare la Mitropa Cup del 1966).

La Viola è la terza società a conquistare due finali europee consecutive nonostante abbia preso parte ad almeno un turno di qualificazione in entrambe le stagioni, dopo il Milan nelle edizioni 1992/93 e 1993/94 e il Valencia tra 1999/00 e 2000/01, sempre in Champions League.

Conference League, finale Olympiacos-Fiorentina: la partita

Olympiacos-Fiorentina sarà trasmessa in chiaro su Tv8 a partire dalle 21 di mercoledì 29 maggio, per gli abbonati su Sky Sport Uno, Sky Sport (251) e Sky Sport 4k. La gara potrà essere vista anche in streaming su Dazn, Infinity+ e su Now.