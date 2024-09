Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

Fonte: ANSA Thiago Motta e Fonseca, allenatori di Juve e Milan

La Champions in chiaro ci sarà quest’anno? Sono cambiate tante cose e lo schema generale della competizione è stato totalmente rivisto. Qualcosa di ampiamente anticipato e, almeno per alcuni, particolarmente atteso. Al di là dell’esito di questa scommessa sotto l’aspetto strutturale, in molti si ritrovano, come ogni anno del resto, in balia di proposte di contratto di vario genere.

Al tempo stesso, c’è chi magari non ha alcun interesse nel pagare per lo streaming di match che non coinvolgono la propria squadra del cuore. Si chiedono dunque dove vedere le partite di Champions League gratis. Come ogni anno, un modo esiste ed è ovviamente totalmente legale. Anche sotto questo aspetto, però, qualcosa è cambiato.

Champions in Tv gratis

L’appuntamento con le gare europee su Canale 5 è ufficialmente saltato. Mediaset ha fatto un passo indietro rispetto a questo dispendioso investimento. Ciò ha favorito il progetto di Sky che, per quanto abbia perso terreno sul fronte serie A nei confronti di Dazn, ne ha di certo guadagnato in campo internazionale.

La rete satellitare è assoluta protagonista, eccezion fatta per i 18 match trasmessi da Amazon Prime Video al mercoledì. Considerando tale scenario, Sky ha deciso di rivedere totalmente la strategia attuata in relazione alla Champions in chiaro. Mediaset trasmetteva una partita in diretta per ogni turno, privilegiando le italiane. Da quest’anno, invece, le compagini nostrane sono visibili unicamente previo abbonamento.

La Champions League è gratis su Tv8, ma soltanto per la gara migliore tra le grandi squadre straniere. Niente da fare, dunque, per Inter, Juventus, Milan, Atalanta e Bologna. L’unica italiana in chiaro quest’anno potrà essere quella che, nella speranza di tutti, raggiungerà ipoteticamente la finale.

Detto ciò, Amazon offre sempre 30 giorni di iscrizione gratuita. Una prova che comprende anche Prime Video e la trasmissione delle gare di Champions League. Ecco un’alternativa valida, almeno per un po’.

Dove vedere la Champions League

La Champions in chiaro su Tv8 vede in campo Psg-Girona. Che dire invece delle italiane? Sono due le nostre squadre in campo nella giornata di oggi, martedì 17 settembre 2024. Ci sarà dunque l’esordio del girone unico a 36 squadre, che promette di dare nuova linfa all’intero sistema. Per la prima volta ci presentiamo ai nastri di partenza con ben cinque squadre: Inter, Juventus, Milan, Atalanta e Bologna. Soltanto due però in campo oggi.

La Juventus di Thiago Motta ospita allo Stadium il PSV Eindhoven. Un match pomeridiano che metterà a dura prova i nuovi bianconeri, ancora a metà strada tra la concretezza di Allegri e il gioco desiderato dall’ex tecnico del Bologna.

In serata, invece, spazio al Milan che, allo stesso modo, gioca tra le mura di casa. L’avversario è però ben più ostico per Fonseca. Si tratta infatti del Liverpool che, pur senza Klopp in panchina, resta una squadra decisamente temibile. Ecco il programma completo:

Juventus-PSV Eindhoven, ore 18.45 su Sky Sport Uno;

Young Boys-Aston Villa, ore 18.45 su Sky Sport;

Milan-Liverpool, ore 21.00 su Sky Sport Uno;

Bayern Monaco-Dinamo Zagabria, ore 21.00 su Sky Sport;

Real Madrid-Stoccarda, ore 21.00 su Sky Sport;

Sporting Lisbona-Lille, ore 21.00 su Sky Sport.

Tutti i match indicati, è bene ricordarlo, saranno visibili anche in streaming attraverso l’account Now Tv, che prevede un abbonamento distinto rispetto a quello con decoder.