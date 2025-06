Il calendario del Mondiale per Club include 63 partite, almeno 6 delle quali vedranno scendere in campo Inter e Juve: tutti gli orari e dove vederle gratis in tv e streaming

Dal 15 giugno al 13 luglio si terrà negli Stati Uniti il Mondiale per Club Fifa, il primo nella nuova formula che coinvolge 32 squadre di calcio da tutto il mondo. A rappresentare l’Italia ci saranno i due club che alla fine del 2024 erano più avanzati nel ranking Fifa, Juventus e Inter. La sola partecipazione vale 36 milioni di euro per le società europee, che sono in tutto 12.

Il calendario di Juve e Inter nel Mondiale per Club sarà fitto di partite, a partire da quelle dei rispettivi gironi. I bianconeri affronteranno la formazione marocchina del Wydad Casablanca, l’Al-Ain, squadra degli Emirati Arabi, e gli inglesi del Manchester City. I nerazzurri invece dovranno superare gli argentini del River Plate, i messicani del Monterrey e i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds.

Come vedere il Mondiale per Club gratis

I diritti per trasmettere il Mondiale per Club Fifa in Italia sono stati acquistati da Dazn, la società di streaming online di eventi sportivi che trasmette anche buona parte della Serie A. Le partite della manifestazione saranno quindi visibili sul sito di Dazn, sia dagli abbonati, sia da chi si iscrive gratuitamente tramite la propria mail.

Il Mondiale per Club sarà però visibile anche in televisione. Mediaset infatti trasmetterà ogni giorno una partita, gratis e in chiaro, su una delle proprie reti. La stessa partita sarà visibile anche attraverso i siti della rete privata italiana, Mediaset Infinity e Sport Mediaset, in streaming, esattamente come su Dazn.

Uno dei problemi principali nel seguire il Mondiale per Club saranno gli orari delle partite. Svolgendosi negli Usa, alcuni match si svolgeranno in piena notte ora italiana, iniziando tra mezzanotte e le 4:00 del mattino.

Il calendario dell’Inter al Mondiale per Club

L’Inter sarà tra le formazioni a soffrire maggiormente di questi orari. La competizione della squadra milanese ai gironi inizia il 18 giugno e finirà non prima del 26 giugno, quando si svolgerà l’ultima partita. Gli orari completi sono:

mercoledì 18 giugno, Inter-Monterrey alle 3:00 (martedì 17 negli Usa), visibile su Dazn;

sabato 21 giugno, Inter-Urawa Reds alle 21:00, visibile su Dazn e Canale 5;

giovedì 26 giugno, Inter-River Plate ore 03:00 (giovedì 25 negli Usa), visibile su Dazn e Italia 1.

La formazione milanese, dopo aver cambiato allenatore, passando da Simone Inzaghi a Cristian Chivu, potrebbe però avanzare ben oltre la fase a gironi, risultato che allungherebbe la sua permanenza negli Usa.

Il calendario della Juve al Mondiale per Club

Saranno più fortunati invece i tifosi della Juventus, che si troveranno soltanto una partita in piena notte. Gli orari dei match dei bianconeri sono:

giovedì 19 giugno, Juventus-Al Ain alle 3:00 (mercoledì 18 negli Usa), visibile su Dazn e Italia 1;

domenica 22 giugno, Juventus-Wydad alle 18:00, visibile su Dazn e Italia 1;

giovedì 26 giugno, Juventus-Manchester City ore 21:00, visibile su Dazn e Canale 5.

Tutte le partite del Mondiale per Club Fifa

In totale, le partite del Mondiale per Club 2025 saranno 63, inclusa la finale del 13 luglio, che determinerà il campione del mondo. Come detto, saranno tutte visibili su Dazn, ma Mediaset trasmetterà in tv in chiaro anche alcuni dei migliori match di giornata, oltre a quelli delle italiane. L’elenco completo delle sfide è: