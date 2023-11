Champions, dove vedere Lazio-Celtic e Milan-Borussia Dortmund

Fonte: ANSA Gli attaccanti di Milan e Lazo, Rafael Leao e Ciro Immobile

Torna la Champions League con Lazio e Milan impegnate nella quinta giornata del girone, in due partite decisive per il passaggio del turno. Entrambe hanno di fronte delle sfide delicate, che possono spostare i fragili equilibri dei rispettivi gruppi: i biancocelesti ospiteranno il Celtic battuto all’andata in Scozia per 2-1, mentre i rossoneri attendono a San Siro il Borussia Dortmund, con il quale in Germania è finita 0-0. Per non complicarsi la vita le due formazioni italiane dovranno portare a casa i tre punti, con un occhio alle gare delle altre concorrenti, sperando in risultati benevoli.

Champions, Lazio-Celtic e Milan-Borussia Dortmund: le partite

In piena crisi in campionato dopo la sconfitta di Salerno (la sesta su 13 partite), la squadra di Maurizio Sarri ha l’occasione di riscattarsi in Europa con l’approdo agli ottavi con un turno di anticipo.

Nel gruppo E la Lazio è seconda a 7 punti, uno in più del Feyenoord che domani ospiterà l’Atletico Madrid (primo a quota 8): se i biancocelesti vincono con il Celtic (ultimo a 1 punto) e gli spagnoli battono fuori casa gli olandesi, la qualificazione è assicurata.

“Per noi sarà una sfida complicata – ha dichiarato Sarri in conferenza stampa – I loro risultati negativi in trasferta non ci illudano, sia con Feyenoord che Atletico Madrid sono stati condizionati da espulsioni”.

La Lazio ha vinto al Celtic Park nella seconda partita del gruppo dopo aver subito due sconfitte nei due precedenti dei gironi di Europa League 2019/20. Biancocelesti che in Europa hanno perso solo una delle ultime 11 gare giocate in casa, dove, in questa stagione, sono ancora imbattuti.

In Italia, tra Champions e Coppa Campioni, il Celtic non ha mai vinto né è riuscito a segnare in otto delle 10 partite disputate. Inoltre, nella massima competizione europea gli scozzesi hanno perso le ultime quattro trasferte, con un punteggio complessivo di 16-2.

Dopo essersi rilanciato nel gruppo F grazie alla vittoria 2-1 con il Psg, anche per il Milan è il momento dello strappo decisivo per ritagliarsi un pezzo di qualificazione: “Giochiamo una partita molto importante, da svolta per quanto riguarda il girone – ha chiarito Stefano Pioli in conferenza – Conosciamo bene i nostri avversari, una squadra forte che può creare difficoltà ma anche subirle”.

Il Milan ospiterà il Borussia Dortmund in Champions League per la prima volta dopo la sconfitta per 1-0 nella seconda fase a gironi del 2002/03. Prima di allora aveva vinto le due precedenti partite casalinghe contro il Dortmund (4-1 nella Coppa dei Campioni 1957/58, 3-1 nella Coppa Uefa 2001/02).

Contro le squadre tedesche, inoltre, i rossoneri hanno perso solo una delle ultime 16 partite casalinghe in competizioni europee, anche se proprio contro il Dortmund.

Il BvB, d’altra parte, ha perso quattro delle ultime cinque trasferte contro squadre italiane nelle competizioni europee.

Champions, Lazio-Celtic e Milan-Borussia Dortmund: come vederle

Lazio-Celtic si potrà vedere su Sky a partire dalle 18.45 di martedì 28 novembre, sui canali di Sky Sport Uno, Sky Sport (252), Sky Sport 4k (213) oltre che in streaming su Infinity+ e su Now che propone il grande calcio della Serie A, della Champions, Europa e Conference League.

Milan-Borussia Dortmund sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 a partire dalle 21 di martedì 28 novembre, su Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) e Sky Sport 4k per gli abbonati. La gara è disponibile anche in streaming su Infinity+ e Now TV.

Gli abbonati Now TV, Sky e Mediaset Infinity+ potranno vedere 121 sulle 137 partite della massima competizione europea, mentre le 16 partite che mancano dal palinsesto delle pay-tv saranno un’esclusiva Amazon Prime Video, che anche per il 2023/24 trasmette in streaming le migliori partite del mercoledì, comprese nell’abbonamento per gli iscritti al servizio Prime.

Per vedere le partite, basterà accedere all’area Prime Video, selezionare la voce ‘Sport’ nella sezione ‘Categorie’ e quindi cliccare su ‘I tuoi eventi in diretta e futuri’. In alternativa, si potrà accedere a Prime Video via app (o sull’homepage del sito di Amazon) ed entrare nell’area ‘UEFA Champions League’.

I clienti Prime, oltre alla Champions League e alla consegna dei prodotti Amazon senza costi di spedizione, potranno usufruire di offerte esclusive, film e serie TV Amazon Original e oltre 2 milioni di canzoni senza interruzioni pubblicitarie.

