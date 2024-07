Euro 2024, finale Spagna-Inghilterra: tutti i numeri e dove vederla in Tv

Scontro inedito in finale di Euro 2024 tra Spagna e Inghilterra: i britannici alla seconda finale consecutiva dovranno contenere le Furie rosse favorite per la vittoria

Fonte: ANSA I due giovani fuoriclasse di Inghilterra e Spagna, Jude Bellingham e Lamine Yamal

Euro 2024, ultimo atto. Con la finale Spagna-Inghilterra si chiude il campionato europeo rivelatosi tanto amaro per la Nazionale azzurra. Le Furie rosse arrivano a Berlino dopo un percorso particolarmente impervio, riuscendo ad abbattere una dopo l’altra le altre contendenti per la vittoria del torneo (l’Italia nel girone, la Germania ai quarti e la Francia in semifinale) e dimostrando di essere la rappresentativa con le idee più chiare. Manca da sconfiggere l’ultima superpotenza europea, l’Inghilterra di Southgate che, seppur a fatica, è riuscita a esprimere il potenziale di tutti i talenti in rosa e ad arrivare alla seconda finale consecutiva agli Europei.

Euro 2024, finale Spagna-Inghilterra: le parole dei Ct

“Non credo nelle favole, ma credo nei sogni” ha affermato il Ct inglese nella conferenza della vigilia. “Abbiamo la straordinaria opportunità di vincere l’Europeo realizzando ciò che ci eravamo prefissi nel momento in cui avevamo lasciato il Qatar prima di quanto avremmo desiderato” ha aggiunto Southgate ripensando all’ultimo Mondiale.

“Mi piacerebbe regalare a tutti gli inglesi una serata speciale domani. Stiamo scrivendo una bella storia, con le rimonte, i gol nel finale, i rigori. Ma non dobbiamo fermarci qui” ha detto ancora l’allenatore della Nazionale inglese, che nella sua storia ha vinto soltanto la Coppa del mondo del 1966 e mai un campionato europeo.

Contro la Spagna sarà una finale inedita, ma gli iberici non sono nuovi a questo tipo di palcoscenico, raggiunto per la terza volta nelle ultime quattro edizioni degli Europei, dopo i trionfi ad Euro 2008 e 2012 (con in mezzo il Campionato mondiale vinto nel 2010).

“Sono contento del percorso che abbiamo seguito per arrivare fin qui. Nessuno ha dato niente a questa squadra. Possiamo essere orgogliosi. C’è un presente e un grande futuro” ha detto alla vigilia il Ct delle Furie rosse, Luis de La Fuente.

“Sono sicuro che la finale sarà totalmente diversa [dalla semifinale], contro avversari che tireranno fuori il meglio anche da noi” ha dichiarato il tecnico spagnolo.

La finale tra Spagna e Inghilterra sarà anche la sfida tra due delle stelle più promettenti del futuro del calcio mondiale: Jude Bellingham e Lamine Yamal. La giovanissima ala del Barcellona ha compiuto 17 anni alla vigilia della finale e ha già sottratto a Pelé il record di giocatore più giovane di sempre a segnare nella storia di Europei e Mondiali.

“Ho detto a mia madre che se vinciamo non voglio niente in regalo – ha dichiarato in un’intervista -. Chiedo solo di poter celebrare la vittoria a Madrid, con i miei compagni di squadra. Questo è tutto. Può essere una giornata folle, con i tifosi impazziti di gioia ad accoglierci all’aeroporto”.

Euro 2024, finale Spagna-Inghilterra: statistiche e dove vederla

Sono due i precedenti tra Spagna e Inghilterra agli Europei, entrambi vinti dai britannici: una vittoria per 2-1 nella fase a gironi del 1980 e un’altra ai rigori (4-2) dopo lo 0-0 nei quarti di finale del 1996.

In tre delle quattro sfide tra Europei e Mondiali, però, la Nazionale dei Tre Leoni non è riuscita a segnare alla Roja e le ultime due partite (Coppa del Mondo 1982, EURO 1996) sono finite per 0-0.

L’Inghilterra ha vinto l’ultimo incontro, per 3-2 nella Nations League ad ottobre 2018, ma la Spagna ha perso solo quattro delle ultime 14 sfide contro i britannici tra tutte le competizioni, dopo aver subito sette sconfitte di fila contro i Tre Leoni.

La finale di Euro 2024 tra Spagna e Inghilterra sarà trasmessa in chiaro su Rai Uno domenica 14 luglio, calcio d’inizio alle 21 all’Olympiastadion di Berlino. Per gli abbonati, la sfida sarà visibile anche su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251), Sky Sport 4K (213) e in streaming su NOW.