La classifica dei calciatori under più costosi: in vetta Lamine Yamal, mentre nella top 10 non è presente nemmeno un giocatore italiano.

Nato a Latina nel 1991, è laureato in Economia e Marketing e ha un Master in Radio, Tv e Web Content. Ha collaborato con molte redazioni e radio.

Fonte: iStock La classifica dei calciatori under 21 con il costo più alto.

Nel mondo del calcio circolano, da sempre, molti soldi, con giocatori anche molto giovani che possono arrivare ad avere un valore di trasferimento molto alto. Weekly Post ha realizzato nel suo ultimo numero la classifica dei calciatori under 21 che hanno il costo più elevato per il loro trasferimento (modello statistico del CIES Football Observatory) e, per il nostro Paese, non ci sono buone notizie visto che non c’è nessun giocatore italiano nella top 10.

Kenan Yildiz (Juventus), costo 72,3 milioni di euro

In decima posizione nella classifica sui calciatori under 21 con il costo più elevato di trasferimento troviamo l’attaccante della Juventus Kenan Yildiz. Classe 2005, il giocatore offensivo tedesco naturalizzato turco ha un contratto con i bianconeri fino a giugno 2029 dal valore netto di 1,5 milioni di euro netti a stagione.

Fonte: ANSA

Attualmente il costo di Kenan Yildiz è di 72,3 milioni di euro. Il prezzo del suo cartellino attuale è stimato a 40 milioni di euro, con la Juventus che nel gennaio del 2022 lo aveva preso a titolo gratuito dal Bayern Monaco U19.

Kobbie Mainoo (Manchester United), costo 74,8 milioni di euro

In nona posizione nella classifica Weekly Post figura il centrocampista centrale inglese classe 2005 del Manchester United Kobbie Mainoo e della Nazionale (vicecampione d’Europa nel 2024). Dopo la trafila nel settore giovanile dei Red Evil, da gennaio 2023 ha un contratto con la prima squadra dal valore di 677mila euro netti a stagione che scadrà il 30 giugno 2027 con l’opzione di rinnovo per un altro anno.

Fonte: ANSA

Il costo attuale di Kobbie Mainoo è di 74,8 milioni di euro. Il suo cartellino è stimato a 55 milioni di euro.

Arda Guler (Real Madrid), costo 76,7milioni di euro

L’ottava posizione dei calciatori under 21 che possono vantare un costo di trasferimento più alto è occupata dall’attaccante Arda Guler. Nato nel 2005 in Turchia, ha un contratto che lo lega al Real Madrid dal 2023 e fino al 2029 dal valore di 2,5 milioni netti a stagione.

Fonte: ANSA

L’attuale costo di Arda Guler è di 76,7 milioni di euro. Il suo cartellino è stimato a 45 milioni di euro, con il Real Madrid che a luglio 2023 lo aveva pagato al Fenerbahce 20 milioni di euro più 10 di bonus.

Rico Lewis (Manchester City), costo 87,2 milioni di euro

Salendo in classifica di una posizione, il settimo calciatore under 21 con il costo più alto è il terzino destro del Manchester City Rico Lewis. Nato in Inghilterra nel 2004 è già nel giro della Nazionale maggiore del suo Paese ed ha un contratto con il City fino al 30 giugno 2028 dal valore di 900mila euro a stagione.

Fonte: ANSA

Attualmente il costo di Rico Lewis è di 87,2 milioni di euro. Cresciuto nelle giovanili del Manchester City, ha oggi un cartellino dal valore stimato di 40 milioni di euro.

Endrick Felipe (Real Madrid), costo 97,7 milioni di euro

Fuori dalla top 5, ma solo per poco, c’è l’attaccante centrale brasiliano del Real Madrid Endrick Felipe. Classe 2006, il talento sudamericano ha nella capitale spagnola un contratto da 2 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2030.

Fonte: ANSA

Il costo attuale di Endrick Felipe è di 97,7 milioni di euro. Il Real Madrid lo ha acquistato dal Palmeiras nell’estate 2024 pagandolo 47,50 milioni. Il valore del suo cartellino oggi è stimato a 60 milioni.

João Neves (Paris St-Germain), costo 99,8 milioni di euro

Il quinto della classifica dei calciatori under 21 con il costo più elevato è João Neves, mediano portoghese in forma al Paris St-Germain nato nel 2004. Con i francesi ha un contratto da 5 milioni netti a stagione fino a giugno 2029.

Fonte: ANSA

L’attuale costo di João Neves è di 99,8 milioni di euro. Arrivato in Francia dal Benfica nell’estate del 2024, è stato pagato 59,92 milioni ed ha oggi un valore di mercato stimato intorno ai 60 milioni.

Sávio Moreira (Manchester City), costo 101 milioni di euro

Quarto in classifica è Sávio Moreira (Savinho) ala destra brasiliana classe 2004 in forza al Manchester City. In Inghilterra ha un contratto con scadenza fissata a giugno 2029 che gli garantisce un guadagno a stagione di 1,2 milioni netti.

Fonte: ANSA

Il costo attuale di Sávio Moreira è di 101 milioni di euro. Il Manchester City lo ha acquistato nell’estate 2024 dal Girona per il costo di 25 milioni di euro. Il giocatore, in realtà, aveva trascorso l’ultima stagione in prestito al Troyes, sempre in Ligue 1. Il suo valore di mercato attuale è stimato a 50 milioni di euro.

Warren Zaïre-Emery (Paris St-Germain), costo 109 milioni di euro

Arriviamo sul podio della classifica di Weekly Post relativa ai calciatori under 21 che hanno il costo più elevato per il trasferimento. Sul gradino più basso troviamo il centrocampista centrale francese Warren Zaïre-Emery, attualmente al Paris St-Germain. Con i parigini ha un contratto fino a giugno 2029 con l’opzione di rinnovo per 1 anno dal valore di 4,6 milioni di euro netti a stagione.

L’attuale costo di Warren Zaïre-Emery è di 109 milioni di euro. Cresciuto nelle giovanili del Paris St-Germain, il giocatore potrebbe rappresentare per il club una plusvalenza milionaria. Il suo valore di mercato viene stimato a 60 milioni di euro.

Alejandro Garnacho (Manchester United), costo 114,8 milioni di euro

In seconda posizione della classifica dedicata al costo dei giocatori under 21 si colloca Alejandro Garnacho, ala sinistra nata in Spagna nel 2004 e naturalizzata argentina. In forza al Manchester United, ha un contratto fino a giugno 2028 dal valore di 1,7 milioni netti a stagione.

Fonte: ANSA

Il costo attuale di Alejandro Garnacho è di 114,8 milioni di euro. È arrivato al Manchester United dall’Atletico Madrid quando era ancora nel settore giovanile, per il costo di 465mila euro, e oggi ha un valore di mercato stimato di 50 milioni di euro.

Lamine Yamal (Barcellona), costo ​​180,9 milioni di euro

Il calciatore under 21 con il costo più elevato per il suo trasferimento è Lamine Yamal, ala destra spagnola già laureatosi campione d’Europa nel 2024 con la Nazionale maggiore. Attualmente al Barcellona, il giocatore vanta un contratto con scadenza a giugno 2026 dal valore di 800mila euro netti a stagione.

Fonte: ANSA

Il costo attuale di Lamine Yamal è di 180,9 milioni di euro. Cresciuto nella Cantera del Barcellona, il costo stimato del suo cartellino è di 150 milioni di euro.

Le altre posizioni della classifica

Completano la classifica di Weekly Post sui calciatori under 21 che hanno il costo più elevato per il loro trasferimento i seguenti giocatori:

11 Luca Beraldo (Paris St-Germain), costo ​​70,3 milioni di euro;

12 John Duràn (Aston Villa), costo 69,7 milioni di euro;

13 Giorgio Scalvini (Atalanta), costo 65,1 milioni di euro;

14 Evan Ferguson (Brighton & Hove), costo ​​61,4 milioni di euro;

15 Mathys Tel (Bayern Monaco), costo 58,1 milioni di euro;

16 Facundo Buonanotte (Leicester City), costo 58,1 milioni di euro;

17 Jamie Bynoe-Gittens (Borussia Dortmund), costo ​​58,1 milioni di euro;

18 Leny Yoro (Manchester United), costo ​​54,5 milioni di euro;

19 Alessandro Pavlovic (Bayern Monaco), costo 54,1 milioni di euro;

20 Carlos Baleba (Brighton & Hove), costo ​​52,1 milioni di euro;

21 Yankuba Minteh (Brighton & Hove), costo ​​51 milioni di euro;

22 Samu Omorodion (Fc Porto), costo ​​50,8 milioni di euro;

23 Pau Cubarsi (Barcellona), costo ​​50,7 milioni di euro;

24 Ousmane Diomandè (Cp Sportivo), costo ​​48,8 milioni di euro;

25 Jorrel Hato (Afc Ajax), costo ​​48,2 milioni di euro;

26 Pablo Gavi (Barcellona), costo ​​46,8 milioni di euro;

27 Hugo Larsson (Eintracht Francoforte), costo 46,8 milioni di euro;

28 Vitor Roque (Real Betis), costo 43,1 milioni di euro;

29 Desiderio Douè (Paris St-Germain), costo 42,2 milioni di euro;

30 Milos Kerkez (Bournemouth), costo 39,3milioni di euro.