La Supercoppa italiana 2025 in Arabia Saudita prevede premi ricchi per le squadre della Serie A. Non solo soldi, anche medaglie e trofei

Fonte: ANSA Supercoppa Italia 2025: a quanto ammonta il montepremi

Ha inizio il 2 gennaio la Supercoppa italiana in Arabia Saudita. L’edizione 2025 si disputerà ancora una volta a Riad, grazie anche all’opportunità economica data dal maxi-accordo, tra i più ricchi della categoria. I premi, tra monetari e non, sono infatti da record. Inoltre tutte le squadre della Serie A che parteciperanno, anche se eliminate in semifinale, guadagneranno 1,6 milioni di euro. Ma quanto valgono le altre posizioni e chi potrebbe assicurarsi la vittoria?

Quanto guadagna la Serie A?

La Supercoppa italiana si disputerà in Arabia Saudita tra il 2 e il 6 gennaio. È prevista la disputa di tre gare, due semifinali e la finale. Da poco sono stati pubblicati regolamento e calendari ufficiali, che comprendono anche informazioni in merito al montepremi.

L’accordo con l’Arabia Saudita prevede, per l’edizione 2025, circa 23 milioni di euro. Di questi, circa 16,2 milioni finiranno ai club partecipanti. La somma è stata suddivisa in:

1,6 milioni alle squadre semifinaliste sconfitte

5 milioni alla squadra finalista sconfitta

8 milioni alla squadra vincitrice

Insomma, anche se i club di Serie A non diventeranno ricchi partecipando alla Supercoppa, le squadre potranno mettere da parte una cifra considerevole. Non a caso, l’Italia si è accaparrata l’accordo più ricco, con tutti gli altri campionati che non si avvicinano minimamente alla cifra.

Paese Vincitore 2° Italia 8 milioni 5 milioni Spagna 5,1 milioni* 4,1 milioni* Germania 3 milioni 2 milioni Francia 2 milioni 1 milioni Inghilterra 0** 0**

In particolare, l’Inghilterra per questo anno ha deciso che l’intero incasso verrà ridistribuito in parti uguali a tutti i 124 club associati alla FA che hanno partecipato anche solo a un turno della FA Cup della stagione precedente. Questi soldi, però, non andranno ai vari club, ma a un ente di beneficenza scelto, a cui destinare i fondi.

I premi assegnati: non solo soldi

Vincere la Supercoppa però non vuol dire soltanto accaparrarsi il montepremi più alto. Infatti, sono previsti altri riconoscimenti. Chi vince, infatti, porterà a casa il trofeo EA SPORTS FC Supercup 2023/2024 e, in custodia, la coppa originale “EA SPORTS FC Supercup”.

Sono inoltre previste 40 medaglie d’oro per i calciatori e i tecnici della squadra, e medaglie d’argento per chi arriva in seconda posizione.

Quando giocano Inter-Atalanta e Juventus-Milan

Oltre a Mediaset che trasmetterà le partite, anche altri 180 territori saranno raggiunti e potranno godere dello show in live.

La Supercoppa italiana si disputerà nei seguenti giorni e orari:

semifinale A: Inter-Atalanta , 2 gennaio 2025 alle ore 20.00 italiane;

, 2 gennaio 2025 alle ore 20.00 italiane; semifinale B: Milan-Juventus , 3 gennaio 2025 alle ore 20.00 italiane;

, 3 gennaio 2025 alle ore 20.00 italiane; finale: vincitrice Semifinale A – vincitrice Semifinale B, 6 gennaio 2025 alle ore 20.00 italiane.

Sono proprio queste le squadre che potrebbero accaparrarsi in premio più ambito, ma nessuna di loro resterà davvero a secco