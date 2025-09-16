Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

È tempo di Champions League, con Inter, Juve, Napoli e Atalanta in campo. Un esordio delicato, che vede gli azzurri tornare in questa competizione, ritrovandola mutata, mentre le altre tre compagini la affronteranno con 3 tecnici differenti rispetto allo scorso anno. Ecco dove seguire tutte le italiane, senza perdere neanche un match.

Dove vedere Juventus-Borussia Dortmund di Champions League

La Juventus di Tudor è partita molto bene in campionato, collezionando tre vittorie su tre disponibili. È al primo posto al pari del Napoli e ha dimostrato d’avere un gruppo compatto. Tutti seguono il tecnico e ora c’è grande curiosità per l’esordio in Champions League.

I bianconeri sono i primi a scendere in campo, martedì 16 settembre alle ore 21:00. Chiunque voglia seguire la gara in diretta potrà farlo su Sky Sport Calcio via decoder, ma non solo. È prevista infatti anche l’alternativa più economica, via streaming. Basta iscriversi alla piattaforma Now, che offre il pacchetto sport con numerose proposte, non solo calcistiche.

Dove vedere Psg-Atalanta di Champions League

Non è stato il miglior avvio di campionato della nuova Atalanta, dalla sua rinascita a oggi. L’era Gasperini è alle spalle e Juric ha esordito con due pareggi. La prima vittoria, però, giunta alla terza giornata, è stata convincente. Resta la grana Lookman da risolvere, la cui assenza in Champions avrà un peso enorme, ma il gruppo c’è. Di certo confrontarsi subito con i campioni in carica è tutt’altro che positivo ma la Dea tenterà di portare a casa almeno un punto.

I tifosi orobici potranno collegarsi su Sky Sport Calcio, da decoder, a partire dalle ore 21:00 di mercoledì 17 settembre. L’alternativa, anche in questo caso, è lo streaming su Now, via browser o via app.

Dove vedere Ajax-Inter di Champions League

Appuntamento fissato per mercoledì 17 settembre, ore 21:00. Tutti i tifosi dell’Inter sperano di poter dimenticare i quattro goal subiti dalla Juve con la prima notte Champions. Non sarà però facile trionfare ad Amsterdam. Chivu ha la squadra ma non sembra ancora essere un gruppo saldo, al netto di alcuni calciatori che forse meritavano l’addio, in funzione di un rinnovamento salutare.

Detto ciò, la gara non sarà visibile su Sky. Chiunque voglia seguire i nerazzurri, dovrà infatti abbonarsi ad Amazon Prime Video. Il match è tra quelli in esclusiva della piattaforma.

Dove vedere Manchester City-Napoli di Champions League

Chiunque il ciclo italiano in Champions il Napoli di Antonio Conte. Ritorno a Manchester per Kevin De Bruyne, Scott McTominay e Rasmus Højlund. Gli ultimi due hanno giocato sull’altra sponda, quella rossa, mentre il belga tornerà proprio a casa e sarà di certo accolto al meglio dalla tifoseria.

Appuntamento a dir poco delicato, che vedrà anche il confronto italiano con Donnarumma, neo acquisto di Guardiola. Fischio d’inizio alle ore 21:00 di giovedì 18 settembre, per un match visibile soltanto su Sky Sport Calcio e Now, in streaming.

Quanto costa vedere la Champions League

Seguire il calcio su Now è la soluzione più economica per vedere la quasi totalità delle gare di Champions (e non solo). La piattaforma prevede ora uno sconto annuale, con permanenza minima di 12 mesi, a 19,99 euro al mese (10 euro in meno rispetto al previsto).

Amazon Prime Video vanta però in esclusiva la migliore partita del mercoledì, che potrebbe coinvolgere anche le italiane, come nel caso dell’Inter in questo primo turno. Il costo è di 4,99 euro mensili o 49,90 euro annuali (con possibilità di disattivare il servizio in qualsiasi momento, ricevendo un rimborso in caso di annuale).