Quanto si risparmia con le assicurazioni auto con scatola nera?

Il suo nome ufficiale è event data recorder ma tutti conosciamo questo particolare dispositivo come la scatola nera per le auto. Le black box sono sempre più utilizzate in tutto il mondo e permettono di risparmiare importanti somme di denaro per le assicurazioni dei veicoli. Ma conviene davvero avere un EDR sempre con sé? Tra falsi miti e improbabili vantaggi pubblicizzati da chi vende i registratori di eventi non autorizzati, è bene fare chiarezza e capire bene come funzionano.

Cos’è la scatola nera e da quando è obbligatoria per legge

Le scatole nere per le auto sono poco più grandi di uno smartphone e vengono montate all’interno della vettura, dove non disturbando il conducente, per la registrazione e la raccolta di dati. Questi vengono utilizzati principalmente per ricostruire le dinamiche degli incidenti stradali.

La black box è presente di serie in pochi modelli, tutti quelli omologati a partire da luglio 2022, ma sempre più compagnie assicurative la propongono ai loro clienti.

Nel 2024 scatta l’obbligo in tutta l’Unione Europea, e i produttori e gli automobilisti dovranno adeguarsi, installando gli event data recorder su tutti i veicoli alla prima immatricolazione, indipendentemente dalla data di omologazione. Dal 2029 il provvedimento riguarderà anche i camion e gli altri mezzi pesanti.

Come funziona e a cosa serve la scatola nera in auto

La scatola nera serve in ambito assicurativo e giudiziario per scoprire gli avvenimenti che precedono un sinistro in maniera oggettiva. Facilitando enormemente le operazioni degli agenti, e velocizzando l’erogazione dei premi assicurativi, in genere possono essere installate usufruendo di sconti e agevolazioni.

Al contrario di quello che spesso si sente raccontare in giro da chi non è ben informato, la black box non registra dati sensibili o informazioni private.

Inoltre l’accesso al suo contenuto è autorizzato solamente alle forze dell’ordine che si occupano di effettuare i rilievi in caso di incidente. In base alle leggi europee, non può essere memorizzato niente che possa ricondurre al veicolo o al suo proprietario.

L’EDR registra i seguenti eventi.

Spostamenti del veicolo sulla mappa, attraverso la geolocalizzazione, e sull’asse stradale stesso.

del veicolo sulla mappa, attraverso la geolocalizzazione, e sull’asse stradale stesso. Velocità del veicolo, e dunque anche accelerate e frenate.

del veicolo, e dunque anche accelerate e frenate. Marce utilizzate.

utilizzate. Chilometri percorsi.

percorsi. Sistemi di sicurezza attivati.

È invece una bufala il fatto che registri le conversazioni private. Tutti i dati raccolti servono solo a comprendere lo stile di guida del conducente a ridosso di un sinistro, e le registrazioni ambientali non servirebbero a molto in tal senso.

La scatola nera non serve solo in caso di incidente, ma può essere molto utile all’automobilista che sceglie di installarla. Riassumendo le sue funzioni, potremmo ottenere la seguente lista.

Ricostruzione della dinamica e della responsabilità di un incidente .

. Contestazione di una multa .

. Ritrovamento dell’auto dopo un furto e tracciamento dei responsabili.

e tracciamento dei responsabili. Chiamata automatica del carro attrezzi e di altri numeri di emergenza.

Come si installa e quanto costa una scatola nera

La black box non può essere disattivata e i dati che contiene non possono essere modificati. La manomissione, la disinstallazione e lo spegnimento del dispositivo sono vietati dalla legge, visto che le informazioni raccolte sono considerate prove a tutti gli effetti all’interno dei tribunali.

Se non è presente di serie, la scatola nera per l’auto deve essere installata solo da professionisti esperti in officine convenzionate e presenti in un apposito elenco. Solo così il dispositivo è valido legalmente.

L’installazione, così come il costo dell’apparecchio stesso, sono in genere a carico della compagnia assicurativa, e dunque sono gratis per il proprietario dell’auto. Il montaggio e il collaudo richiedono poco tempo, e in genere sono effettuati in giornata.

Quanto si risparmia sull’assicurazione con la black box

Vediamo dunque quanto si risparmia sulle assicurazioni con la scatola nera. L’installazione di un dispositivo satellitare fa ottenere uno sconto medio sul premio RC Auto del 10%. Il cambio dell’assicurazione potrebbe poi generare un risparmio di poco inferiore al 20% come premio di benvenuto.

Il prezzo medio delle assicurazioni in Italia è di circa 350 euro. Con l’installazione della scatola nera e il cambio di compagnia si possono risparmiare dai 35 a oltre 100 euro per il primo anno. Una somma che potrebbe decisamente fare la differenza e spingervi a mettere un EDR in macchina.

Se avete già una scatola nera, però, dovete fare attenzione. A volte le compagnie rendono difficile o particolarmente lunga la migrazione dei dati da un dispositivo a un altro.