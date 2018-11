Le prime venti società italiane per fatturato

editato in: da

È l’Eni la società italiana con il fatturato più alto. Un primato conquistato dalla società per azioni Eni Trading & Shipping S.P.A. e confermato da Eni S.P.A., subito alle spalle. La società (che si occupa, tra l’altro, del commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione) guida la classifica con 29 miliardi di euro di fatturato (29.676.888.000 per la precisione).

La Eni S.P.A. che fa parte del settore delle raffinerie di petrolio sfiora i 29 miliardi e si ferma a 28.983.564.000. Sull’ultimo gradino del podio si colloca la FCA Italy S.P.A. con sede a Torino e che registra un fatturato di 28 miliardi (28.575.406.913 di euro). Paradossalmente le tre società hanno al loro interno un numero di addetti inversamente proporzionale alla posizione occupata.

Ciò che emerge dai dati pubblicati da Report Aziende, è il predominio delle società che fanno parte del settore Energetico e Petrolifero. Nelle prime 15 posizioni troviamo infatti tre soggetti che si occupano di commercio di Energia elettrica (Enel Energia S.P.A., Gestore dei Mercati Energetici S.P.A. e Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.) e cinque che rientrano nel settore del Commercio di Prodotti petroliferi o raffinerie di petrolio.

Rilevante anche la presenza di società del settore delle Telecomunicazioni, su tutte Telecom Italia SPA o Tim S.P.A. che si colloca al sesto posto. Nella classifica 2017, anche Vodafone Italia S.P.A. e Wind Tre S.P.A. Tra le prime dieci anche Poste Italiane, mentre Esselunga conquista la quindicesima posizione ed è la prima società nel settore della Grande distribuzione.

Questa la classifica completa delle 20 società italiane per fatturato:

ENI TRADING & SHIPPING S.P.A. (29.676.888.000 euro)

ENI S.P.A. (28.983.564.000 euro)

FCA ITALY S.P.A. (28.575.406.913 euro)

ENEL GLOBAL TRADING S.P.A. (18.976.799.000 euro)

GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A. (18.168.138.456 euro)

TELECOM ITALIA SPA (14.098.652.000 euro)

ENEL ENERGIA SPA (12.193.493.000 euro)

KUWAIT PETROLEUM ITALIA (10.401.907.059 euro)

SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA (9.336.276.000 euro)

POSTE ITALIANE – SOCIETA’ PER AZIONI (8.060.293.000 euro)

EDISON SPA (7.982.065.000 euro)

LEONARDO – SOCIETA’ PER AZIONI (7.860.899.000 euro)

ITALIANA PETROLI S.P.A. (7.810.661.502 euro)

SARAS S.P.A. (7.778.856.000 euro)

ESSELUNGA SPA (7.517.084.000 euro)

E-DISTRIBUZIONE SPA (6.625.944.000 euro)

VODAFONE ITALIA S.P.A. (6.208.695.715 euro)

WIND TRE S.P.A. (6.010.000.000 euro)

VOLKSWAGEN GROUP ITALIA (5.610.253.000 euro)

IVECO S.P.A. (5.198.888.381 euro)

Trovate la classifica completa su Report Aziende