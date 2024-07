InMarketplace, i tuoi marketplace in un unico touch point

Hai esperienza con il commercio online, ma hai bisogno di supporto per definire una strategia di vendita multicanale e per gestire in maniera efficace i diversi marketplace? InMarketplace è l’offerta che fa per te: ecco cosa comprende il nuovo prodotto di Italiaonline.

Fonte: Adobe Stock Aprire un marketplace

Lo sviluppo del commercio digitale in Italia è strettamente legato all’andamento dei marketplace, che si confermano un settore in costante crescita, al primo posto nel nostro Paese in termini di aumento del fatturato. I marketplace rappresentano una grande opportunità per le imprese italiane, che attraverso questi canali possono sia scalare le vendite, sia rafforzare la relazione con i propri clienti.

Secondo la recente ricerca pubblicata da Casaleggio Associati – Ecommerce Italia 2024 – il 51% delle aziende italiane dichiara di essere presente su almeno un marketplace; per il 27% delle aziende che utilizzano i marketplace, questo canale ha un’incidenza sul fatturato superiore al 50% (per il 17% è addirittura oltre il 75%). Non è un caso infatti che, all’interno della distribuzione del fatturato Ecommerce in Italia, il comparto marketplace sia quello che mostra la maggior crescita rispetto all’anno scorso, pari al 55%.

Appare chiaro quindi come, da un lato, i consumatori si affidino sempre più a queste piattaforme per compiere acquisti in modo sicuro e consapevole, dall’altro le aziende vogliano sviluppare il proprio business online per portare i propri prodotti a milioni di potenziali consumatori nel mondo e incrementare il fatturato.

Per raggiungere questo obiettivo è quindi fondamentale che le imprese consolidino la loro presenza sui marketplace: ciò è possibile attraverso lo sviluppo di una strategia di vendita integrata e una profonda conoscenza delle logiche di funzionamento delle singole piattaforme. Oggi, infatti, l’espansione del business passa necessariamente dal digitale ed è strettamente connessa alla capacità delle imprese di sfruttare più touch point contemporaneamente per ampliare il bacino di clienti potenziali.

In quest’ottica, InMarketplace è ciò che fa al caso tuo: potrai decidere facilmente dove vendere, cosa vendere e a quali condizioni. Il gestionale sviluppato da Italiaonline ti consentirà di mettere in vendita i tuoi prodotti sui principali marketplace attivi sul mercato in maniera semplice e veloce. È integrato con Pagine Gialle Shop, Amazon, eBay, Leroy Merlin, Decathlon, IBS.it, ePRICE, ManoMano e presto si aggiungeranno molti altri canali di vendita.

Quali sono i vantaggi?

La gestione di una strategia multicanale non è affatto semplice, richiede infatti un notevole investimento di tempo e il possesso di specifiche competenze tecniche: provvedere in autonomia al continuo aggiornamento delle diverse piattaforme digitali, può diventare una procedura dispendiosa per te, se non disponi dei mezzi e del tempo necessario. InMarketplace ti garantisce un vantaggio competitivo sul mercato in termini di risparmio di tempo, ottimizzazione del lavoro e incremento delle vendite.

Quali sono i vantaggi della nuova offerta pensata e sviluppata da Italiaonline per le PMI?

Il tempo è un fattore fondamentale per lo sviluppo del business, se non ottimizzato può avere ricadute negative in termini di vendite e fatturato. La gestione e il monitoraggio di più canali di vendita, che hanno spesso logiche di funzionamento diverse, e il relativo aggiornamento manuale delle piattaforme sono attività time-consuming. Grazie a InMarketplace otterrai un significativo risparmio di tempo, potendo gestire in maniera centralizzata tantissime attività, come il caricamento del catalogo prodotti o l’aggiornamento delle giacenze di magazzino. Attraverso la piattaforma, avrai una vista complessiva di tutti i tuoi canali di vendita online e potrai evitare la maggior parte degli interventi manuali richiesti dai singoli marketplace, ottimizzando così il tuo lavoro quotidiano.

Riuscirai quindi in pochi click a svolgere delle attività, che, effettuate sulle singole piattaforme comporterebbero un notevole dispendio di energie. Ciò ti consentirà quindi di esplorare nuove opportunità di fare business e di portare la vendita dei tuoi prodotti su altri canali, raggiungendo un gran numero di nuovi potenziali consumatori e scalando le vendite in maniera semplice.

InMarketplace: una panoramica dell’offerta

I pilastri su cui si basa l’offerta InMarketplace sono due: da un lato la consulenza specializzata, effettuata dai migliori professionisti di Italiaonline che ti daranno un costante supporto strategico e operativo, dall’altro una piattaforma innovativa, che consente di gestire l’intero processo di vendita online sui vari marketplace collegati.

Con il gestionale InMarketplace avrai un unico punto di accesso da cui potrai gestire prodotti, ordini e spedizioni in maniera centralizzata.

In particolare, le funzionalità di InMarketplace ti permetteranno di:

importare e organizzare in pochi click il tuo catalogo prodotti , impostando regole personalizzate a seconda del canale di vendita;

, impostando regole personalizzate a seconda del canale di vendita; gestire in maniera centralizzata gli ordini dai singoli marketplace, con un aggiornamento real time della disponibilità dei prodotti;

dai singoli marketplace, con un aggiornamento real time della disponibilità dei prodotti; gestire le spedizioni e controllare lo stato di ogni ordine, tracciando le spedizioni con la sincronizzazione automatica rispetto al marketplace di riferimento.

Inoltre, potrai verificare in ogni momento l’andamento delle vendite tramite un unico pannello di controllo personalizzabile, che ti fornirà una panoramica completa e puntuale del fatturato generato su tutti i canali digitali collegati.

Ad una piattaforma completa e di facile utilizzo, si unisce il grande valore aggiunto offerto da Italiaonline, rappresentato dai migliori consulenti, che ti supporteranno in ogni fase del tuo progetto. Un team di professionisti del settore ti affiancherà per impostare al meglio la tua strategia di vendita multicanale, fornendo consulenza lungo tutto il ciclo di vita del progetto: dalle configurazioni iniziali fino al go-live, e anche in tutte le fasi successive. Il supporto che ti offrirà Italiaonline non si limita infatti soltanto alla fase di collegamento dei marketplace, ma comprende anche l’aggiornamento e l’ottimizzazione del catalogo prodotti, l’eventuale inserimento di nuovi articoli e, più in generale, tutto ciò che riguarda le strategie di vendita e pricing.

Non è necessario che tu conosca nel dettaglio il funzionamento dei singoli marketplace, gli esperti di Italiaonline saranno a tua disposizione per ogni dubbio. E ricorda: il servizio di consulenza è interamente costruito sulla base delle tue esigenze, è flessibile e modulato a partire dalle tue reali necessità. Abbraccia l’innovazione con Italiaonline: scegli InMarketplace, accelera il tuo business e raggiungi facilmente milioni di consumatori in tutto il mondo.

