Cene di fine estate: come risparmiare con il forno

Un classico forno a legna predisposto per barbecue e pizza in compagnia

Al termine di un’estate che ha visto la colonnina di mercurio segnare temperature record su tutto il nostro territorio nazionale (con la seria possibilità di coinvolgere anche le prime settimane d’autunno, visto l’arrivo dell’ennesimo anticiclone proveniente dalle coste africane ), gli italiani si preparano a vivere i mesi di settembre e ottobre riprendendo tutte le normali attività della vita di routine. Mentre gli studenti tornano ad occupare i banchi di scuola , la stragrande maggioranza dei lavoratori da Nord a Sud deve fare i conti con un quantitativo di ferie ormai risicato dopo i lunghi periodi di vacanza tra luglio e agosto.

E così, non potendo imbastire grandi viaggi e trasferte da sogno, le famiglie si organizzano per trascorrere in compagnia le miti serate autunnali e i tiepidi pomeriggi durante il fine settimana. Quale miglior occasione, dunque, per organizzare pranzi e cene in giardino e in veranda (finché il clima lo permette) ospitando amici e parenti?

Forno a legna per i weekend in giardino: i modelli migliori per risparmiare

L’unico problema per chi si prepara a intavolare le scorpacciate d’autunno potrebbe essere quello del rincaro del costo dell’elettricità . Stando a quanto riportato dagli esperti in materia, gli ultimi mesi del 2023 dovrebbero veder crescere il valore medio delle bollette della luce, sulla scia di quanto accaduto esattamente dodici mesi fa, quando il governo guidato da Mario Draghi dovette intervenire in maniera importante per calmierare il costo delle fatture. Un elemento che potrebbe frenare la voglia di banchettare di grandi e piccini.

Una delle soluzioni più gettonate per risparmiare rimane quella di inserire all’interno della propria abitazione un innovativo forno a legna, le cui versioni più recenti sono state progettate per limitare al minimo l’utilizzo della corrente elettrica. Per chi fosse alla ricerca della soluzione migliore, segnaliamo un’occasione imperdibile disponibile su Amazon : parliamo del forno a legna portatile per pizza e barbecue da esterno, dotato di pietra e canna fumaria facili da smontare e spostare.

Prodotti per la pulizia del forno: tutte le offerte per non spendere troppo

Aldilà che si disponga di uno strumento alimentato a legna, a pellet o altro, la possibilità di limitare le spese per le attività di gestione esiste anche nella scelta dei prodotti. Ad esempio, quando si va a pulire il piano di cottura del forno, è sempre bene farlo utilizzando spray e detergenti che consentano di abbinare la qualità del risultato con un prezzo non esagerato. Per questo, la scelta di moltissime famiglie è ricaduta sullo sgrassatore senza soda caustica commercializzato dalla Fornet (con sconto del 5%).

Infine, se si vuole figurare bene alla presenza di amici e parenti, vale la pena di dotarsi di tutto il necessario affinché non manchi nulla durante i momenti di condivisione. Due attrezzi a cui non si può rinunciare sono la scopa e la paletta in metallo per raccogliere braci incandescenti e cumuli di cenere che possono fuoriuscire dal forno a legna durante le fasi di massimo utilizzo. Sempre sul portale online di Amazon è possibile ordinare (e ricevere comodamente a casa) il kit per forni e camini della Doja, adatto alle alte temperature.

