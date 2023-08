Si torna in classe: super sconti su kindle e tablet per la scuola

Tablet e kindle fanno parte degli strumenti in dotazione per alunni e insegnanti

Sono giornate febbrili quelle che accompagnano milioni di studenti dislocati in tutta Italia nell’ultimo scorcio di agosto. Da sempre, questo è il periodo in cui si svolgono i cosiddetti esami di riparazione: da inglese a matematica, passando per chimica e diritto, fino alle tante materie di indirizzo, non c’è scuola, istituto o comprensorio che non abbia al proprio interno qualche alunno impegnato con il recupero dei debiti dell’anno precedente.

Il tanto temuto back to school è dunque alle porte, non solo per le ragazze e i ragazzi, ma anche per i docenti, i presidi e tutto il personale amministrativo che lavora all’interno delle nostre strutture, sia pubbliche che private. A dettare i tempi di rientro dalle vacanze è una circolare firmata lo scorso giugno dal ministro Giuseppe Valditara, titolare del dicastero dell’Istruzione e del Merito del governo presieduto da Giorgia Meloni.

Esami di riparazione, suona la campanella per milioni di studenti: le date del ministero e il ritorno in aula

Il documento ministeriale indica il prossimo 31 agosto come data ultima entro la quale gli esami di riparazione dovranno essere svolti in tutte le regioni del nostro territorio nazionale. Esiste comunque una deroga al regolamento che consente agli istituti più “ritardatari” di concludere questo passaggio non oltre l’8 settembre: in particolare, stiamo parlando delle scuole del Sud Italia, non tanto per una questione di lentezza, quanto perché in quell’area l’inizio delle lezioni viene sempre posticipato di qualche giorno per usufruire a pieno della stagione turistica .

E così, tra genitori apprensivi per l’acquisto dei libri di testo e insegnanti che iniziano a chiedere conto sullo svolgimento dei compiti estivi, le ragazze e i ragazzi del nostro Paese tornano a fare i conti anche con la necessità di rifornirsi del materiale necessario per poter affrontare al meglio il ritorno sui banchi. C’è chi sceglie di comperare tutto in un unico negozio, magari quello di fiducia, in cui fare incetta di quaderni, diari e cancelleria varia. C’è chi deve sostituire lo zaino, chi l’astuccio, chi il raccoglitore dei documenti.

Super offerte per l’acquisto di tablet e kindle: come risparmiare sul materiale per la scuola

Mai come quest’anno però è possibile usufruire di una serie di sconti davvero imperdibili che Amazon ha riservato a tutti coloro che tra poco sentiranno di nuovo il suono della campanella. Nello specifico, in un’era in cui le classiche lavagne con il gesso vengono “pensionate” dalle Lim multimediali e i registri cartacei per le presenze vengono riposti nel cassetto per fare spazio agli elenchi elettronici, per ogni studente risulta ormai indispensabile dotarsi di dispositivo di ultima generazione, sia esso un pc, un tablet o un Kindle per la lettura.

L’offerta decisamente più allettante è quella attiva per l’acquisto del Kindle Scribe, un prodotto davvero ottimale non solo per la lettura, ma anche per la scrittura a bordo pagina di note e appunti. Lo si può ordinare su Amazon ad un prezzo stracciato, con la comodità di riceverlo comodamente a casa.

Passando a tablet, il più venduto nelle ultime settimane è il Samsung Galaxy Tab A8 con schermo da 10.5 pollici.