Risparmiare per le vacanze d'agosto è già molto difficile, soprattutto per chi parte da Roma e Milano: ecco le tariffe

Fonte: ANSA Aeroporto di Malpensa

Non si smette di parlare di caro voli in Italia e sotto quest’aspetto nulla o quasi pare sia cambiato dopo il caso esploso a luglio 2023. Quello scorso è stato un anno di enorme importanza per i vettori, considerando le enormi perdite provocate dal Covid nel 2020 e 2021. Una crescita notevole, dopo tali disastri, era stata registrata nel 2022, ma ancora limitata dal pericolo delle varianti.

I numeri hanno così evidenziato come il 2023 sia stato l’anno in cui il timore della pandemia è stato messo definitivamente alle spalle. Tutti hanno preso d’assalto i motori di ricerca a caccia del giusto volo per i propri programmi, con un notevole aumento dei costi. Ciò sia al fine anche di recuperare parzialmente le perdite patite, sia perché le flotte erano state ridotte precedentemente, e così la domanda superava l’offerta. Il 2024 non sembra fare eccezioni ed è già possibile verificare una tariffazione allarmante, soprattutto per alcune città di partenza.

La mossa del governo

A settembre 2023 il governo di Giorgia Meloni era intervenuto in maniera netta, emanando un decreto che impediva ai vettori di praticare tariffazioni che superassero del 200% la media dei collegamenti nazionali.

Inevitabili le proteste delle compagnie, con Ryanair in testa. Il celebre vettore lowcost aveva annunciato un netto taglio alle frequenze di collegamento da e per la Sardegna. Nei mesi successivi sono stati svariati i motivi di polemica per O’Leary, attualmente impegnato in un “faccia a faccia” con l’Antitrust.

Interessante l’analisi condotta da The Flight Club, relativa al periodo marzo-aprile. In questa fase chi mira a partire tra luglio e agosto, va a caccia di biglietti aerei per tentare di risparmiare il più possibile. A partire da maggio, infatti, gli aumenti sono inevitabili, in concomitanza con l’innalzamento delle statistiche delle prenotazioni, di norma.

Nello specifico lo sguardo è stato rivolto ai voli da Milano e Roma, in direzione delle due isole maggiori, Sicilia e Sardegna. Il risultato è stato il seguente, in breve: tariffe già aumentate per la fascia temporale tra fine luglio e inizio agosto; Milano maggiormente danneggiata rispetto a Roma.

Estate 2024, aumento dei biglietti aerei

Sono tanti gli elementi che contribuiscono alla modifica del costo dei biglietti. Basta analizzare i risultati degli aggregatori di ricerca per farsi un’idea di come alcune città, per determinate tratte, siano più care di altre. Una questione di domanda e offerta, così come di tenore di vita medio dei cittadini.

Il confronto delle tariffe è stato effettuato sulla base dei dati garantiti da Google Flights, relativi ad aprile 2023. Il motore di ricerca consente di osservare l’oscillazione dei prezzi dei biglietti su una determinata rotta, settimana dopo settimana.

Roma-Catania vanta una cifra richiesta tra i 15 e i 39 euro a maggio, tra i 17 e i 34 euro a giugno, tra i 25 e i 75 euro a luglio e tra i 28 e i 40 euro ad agosto. Ciò grazie ai tanti collegamenti giornalieri, che raggiungono il picco di 23. Osservando i picchi massimi agostani, per Comiso si pagheranno 60 euro il 12 agosto, per Palermo invece 55 euro il 9 agosto. Su Trapani, invece, non si va al di sotto dei 100 euro venerdì 9 agosto.

Tutt’altro discorso per la Sardegna, che parte da un minimo di 100 euro a persona per Cagliari e Alghero. Non mancano però dei picchi verso l’alto a dir poco allarmanti. È il caso di Volotea, che da Fiumicino conduce in Costa Smeralda a partire da 339 euro (andata).

Abbiamo detto, però, come il report sottolinei una situazione ancor più delicata per quanto riguarda Milano. Raggiungere Catania il 3 agosto non costa meno di 90 euro, mentre il 3 da Malpensa si chiedono almeno 128 euro.

Per Trapani l’unico vettore è Ryanair e per il 3 agosto chiede una spesa minima di 190 euro, che calano a 144 il 4 agosto e risalgono a 181 euro dopo sei giorni. Richieste relative a voli di sola andata, è bene sottolineare. Un po’ di sollievo per Comiso, che scende a quota 122 e 113 euro per il 3 e 4 agosto. Risalgono invece le tariffe per Palermo, con spese da 103 a 144 euro.

E la Sardegna? Volgendo sempre lo sguardo alla prima parte di agosto, Easyjet garantisce un collegamento con Cagliari per 115 euro il 3 del mese. Il 5 si sale invece a quota 146 euro, ma con Ita Airways. Alghero è quasi conveniente tra sabato 3 e domenica 4, al costo di 120 euro sola andata, mentre Olbia, nonostante i 14 voli messi a disposizione degli utenti, non scende al di sotto di quota 141 euro.