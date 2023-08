Meteo, dopo i temporali torna il caldo: le date da segnarsi

Fonte: ANSA Coppia a passeggio per Genova colpita dal maltempo di fine agosto

L’ondata di maltempo che a fine agosto sta investendo buona parte del Nord Italia, sotto l’effetto del ciclone soprannominato ‘Poppea’, sarà soltanto una parentesi di ancora un paio di giorni. Secondo le previsioni meteo della prossima settimana, inizio settembre sancirà il ritorno dell’anticiclone africano che ripoterà il sereno, anche se in gran parte dell’Italia l’estate sembrerebbe ormai destinata a concludersi.

Il maltempo

Gli eventi estremi che negli ultimi giorni hanno imperversato su buona parte del Settentrione continueranno a infuriare in particolare nel Centro Italia, nel Triveneto e in Lombardia, dove per oggi la Protezione civile ha diramato l’allerta rossa per rischio idraulico nelle zone della Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali.

Secondo le previsioni del dipartimento, nella giornata di martedì 29 aprile precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, interesseranno Veneto centro-meridionale, settori meridionali di Friuli Venezia Giulia e Lombardia orientale, Emilia-Romagna centro-orientale, Toscana, Umbria, Marche settentrionali ed occidentali e Lazio settentrionale ed orientale, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati su Veneto, Toscana meridionale e relativi arcipelaghi.

Rovesci e temporali sparsi sono attesi nei settori orientali e meridionali del Piemonte, Liguria, e nel resto di Lombardia, Emilia-Romagna e Triveneto, altre parti del Centro peninsulare, in Campania, Basilicata, Calabria, Puglia meridionale, Sicilia centro-settentrionale e Sardegna occidentale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati.

Per quanto riguarda la giornata di mercoledì 30 agosto, piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sono previste in Veneto, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna centro-orientale ed Appennino emiliano, Liguria, regioni centrali peninsulari, Campania, settori tirrenici di Basilicata e Calabria e sulla Sicilia occidentale, con intensità debole o moderata, in particolar modo sul versante Adriatico di Veneto, Emilia-Romagna e Marche.

Il ciclone Poppea

I nubifragi che stanno investendo quasi tutta l’Italia sono provocati dal passaggio del ciclone ‘Poppea’ che dallo scorso venerdì ha attraversato tutta l’Europa dalla penisola scandinava fino al nostro Paese, assorbendo al suo passaggio il calore sprigionato dalle alte temperature delle acque del Mediterraneo e provocando così fenomeni con caratteristiche simil-tropicali (qui abbiamo parlato dell’Italia divisa in due nelle ultime ore, tra il maltempo al Nord e gli incendi al Sud).

Ne sono una dimostrazione le piogge ‘monsoniche’ da record in centro a Genova dove si sono registrati 190 mm di acqua in 3 ore, pari alla quantità di pioggia è quella che cade in 4-5 mesi in alcune zone della Toscana meridionale.

Nel suo tragitto il fronte di bassa pressione attraverserà tutta l’Italia arrivando a sferzare con i temporali anche il Sud nella giornata di giovedì, fino a lasciare totalmente la Penisola nel fine settimana 1-3 settembre, per fare spazio nuovamente all’anticiclone e agli ultimi sprazzi di estate.