Bollette luce e gas estate 2021: come ridurre ora la spesa

In attesa dell’estate 2021 e del passaggio obbligatorio al mercato libero dell’energia e del gas naturale, si potrebbe già iniziare a pensare al risparmio, puntando sulla scelta di un nuovo fornitore di tariffe luce e gas.

Optare fin da subito per il mercato libero rappresenta una soluzione che permetterà di ottimizzare i costi delle bollette luce e gas: l’importante è riuscire a trovare il fornitore che si adatti al meglio alle proprie necessità.

Per farlo, bisogna innanzitutto conoscere quali sono le caratteristiche delle promozioni luce e gas del mercato libero, attraverso le quali poter attivare una nuova fornitura che non si baserà esclusivamente sul fattore prezzo.

Confronta le migliori soluzioni per risparmiare sulle bollette di luce e gas

Le caratteristiche delle offerte del mercato libero

Nonostante ci siano diversi elementi di comunanza, le offerte luce e gas del mercato libero non sono tutte uguali. Questo significa che il primo passo per compiere una scelta giusta consiste nel conoscerle più da vicino.

Le tariffe luce e gas possono avere un prezzo che varia sulla base dell’andamento del mercato, oppure un prezzo bloccato, che in genere si estende a un periodo compreso tra i 12 e i 24 mesi, ma ci sono operatori che arrivano anche fino a 36 mesi.

Le promozioni possono poi essere a tariffazione monoraria, ovvero avere un costo della componente energia e gas che è lo stesso a qualsiasi ora del giorno e della notte e in qualsiasi giorno, oppure essere di tipo biorario o triorario, ovvero prevedere dei costi ridotti a seconda dell’ora del giorno e del giorno della settimana in cui si verificano i consumi.

Nel momento in cui si valuta una nuova offerta, ci sono poi tanti altri piccoli parametri da prendere in considerazione, come per esempio:

la possibilità di attivare la domiciliazione bancaria delle utenze ;

la scelta di tariffe dove l’energia è prodotta al 100% da fonti rinnovabili;

la ricezione della bolletta digitale, che permette di risparmiare sul costo della carta e sulle commissioni previste per il pagamento del bollettino cartaceo, e rappresenta dunque una scelta positiva non solo per l’ambiente, ma anche per il portafogli;

la presenza di programmi o promozioni aggiuntive che permettono di ottenere sconti ulteriori in bolletta.

Scopri le migliori offerte luce e gas del momento

Come ridurre la spese di luce e gas: qualche proposta da sottoscrivere online

Il quadro tracciato fin qui rappresenta il contesto all’interno del quale andare a inquadrare le migliori offerte luce e gas estate 2021 che permetteranno di risparmiare sui costi delle bollette.

Qualora si decidesse di sottoscrivere una promozione solo sulla componente luce, si consiglia di prendere in considerazione la tariffa di tipo monorario a prezzo bloccato per 12 mesi di Illumia, che attualmente rappresenta la soluzione con la quale è possibile risparmiare di più rispetto ai prezzi del mercato tutelato.

L’energia è prodotta da fonti 100% rinnovabili e si riceveranno 120 kWh per il primo anno di fornitura. Per saperne di più, clicca sul link.

Un’altra offerta sulla componente luce davvero conveniente è quella proposta da Engie, con la sua promozione 3.0 Light 12 mesi (che è disponibile anche nella versione 24 mesi). Questa promozione potrà essere attivata sia singolarmente, sia in modalità Dual Fuel. In tale ipotesi, si avrà diritto a ricevere la bolletta unificata.

Nel caso in cui si riuscissero a convincere altre persone ad attivare questa tipologia di offerta, si potrebbero ricevere buoni fino a 300 euro. Clicca sul link per conoscere maggiori dettagli in merito.

Restando in tema di offerte di tipo Dual Fuel, quindi che sarà necessario sottoscrivere nello stesso momento sia sulla fornitura di luce sia su quella di gas, si consiglia di prendere in considerazione la promozione di E.ON chiamata Luce e gas insieme.

Questa offerta dà diritto:

a degli sconti in bolletta per gli acquisti effettuati su Amazon;

a uno sconto del 10% sulla componente energia;

a uno sconto aggiuntivo nel caso in cui si attivasse la bolletta digitale e la domiciliazione bancaria.

Per attivare questa offerta luce e gas si consiglia di cliccare qui

Analizzando, invece, le migliori offerte gas attualmente disponibili nel mercato libero, quella con la quale si potrà risparmiare di più rispetto ai prezzi della maggior tutela è la promozione proposta dall’operatore Tate.

L’offerta sulla componente gas si chiama Tate Gas e garantisce:

un risparmio annuale fino a 122 euro;

la possibilità di ottenere uno sconto sulla prima fornitura di gas, pari a 36 euro;

la gestione totale della promozione dall’applicazione;

un servizio di assistenza clienti disponibile in chat o al telefono;

il programma Porta gli amici in Tate, con il quale sarà possibile ottenere sconti in bolletta fino a 200 euro.

Per saperne di più, clicca qui e risparmiare sul costo della bolletta del gas