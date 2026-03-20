Addio alle attese di settimane per passare a un nuovo operatore elettrico. Tempi più veloci per i clienti domestici e meno burocrazia

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Cambio fornitore luce in 24 ore.

In arrivo novità per il mercato energetico. A partire dal 1° dicembre 2026 sarà infatti possibile cambiare fornitore di energia elettrica in appena 24 ore. Lo ha stabilito l’autorità di regolazione per energia reti e ambiente con una delibera pubblicata a marzo che recepisce le linee guida europee e nazionali.

Il cambio di fornitore in appena 24 ore riduce i tempi per i clienti domestici, ma solo se in regola con i pagamenti. Permetterà di snellire leader burocratico che attualmente viaggia intorno a 1-3 settimane. L’indicazione arriva dall’Europa, che punta a stimolare la concorrenza nel mercato al dettaglio. Secondo l’autorità, i tempi di passaggio più rapidi incentiveranno i consumatori a monitorare con più frequenza le offerte e quindi a scegliere le condizioni economiche più vantaggiose. Dall’altra parte anche gli operatori dovranno formulare proposte sempre più competitive. Il cambio di fornitore riguarda esclusivamente le bollette della luce e non il mercato del gas.

Come funziona il cambio in 24 ore

La delibera di Arera recepisce la direttiva europea 2019/944 per snellire le procedure di switching. Il meccanismo si basa sulla riduzione dei tempi tecnici necessari per il passaggio tra venditori.

Una volta scelto il nuovo fornitore, la procedura di attivazione sarà completata entro un solo giorno lavorativo, in 24 ore massimo. L’accelerazione è pensata per eliminare le lungaggini burocratiche che spesso scoraggiano la ricerca di tariffe più convenienti.

Secondo l’Autorità, questa flessibilità non solo avvantaggia l’utente finale, ma sarà uno stimolo per l’intero mercato, spingendo gli operatori a creare offerte più competitive per trattenere i clienti o attrarne di nuovi.

Che cos’è il controllo preliminare

Non tutti però potranno ottenere il cambio il 24 ore. Per garantire la sicurezza e la correttezza della procedura accelerata, spiega Arera, è stato introdotto un controllo preliminare.

Si tratta di una fase di verifica dei dati del cliente e del punto di prelievo (POD) che avviene prima dello switch effettivo. Durante questa analisi, il sistema accerta che sussistano tutti i requisiti tecnici e contrattuali necessari.

Solo una volta superato con successo questo filtro, può scattare il “processo tecnico di cambio fornitore”, che deve concludersi tassativamente entro un giorno lavorativo.

Quali sono i limiti del cambio veloce

Altri limiti del cambio sono relativi ai clienti, che devono essere domestici e in regola. Il cambio in 24 ore per le bollette della luce infatti è riservato esclusivamente ai clienti domestici.

Restano quindi escluse da questa corsia preferenziale le piccole e medie imprese, per le quali continueranno a valere le tempistiche ordinarie.

Inoltre, l’accesso alla procedura veloce è vincolato allo stato dei pagamenti del cliente. Chi non è in regola con le bollette pregresse potrebbe non beneficiare dell’accelerazione.

In caso di morosità

Il diritto al cambio rapido non è negato a chiunque abbia una bolletta arretrata. La limitazione non scatta per ogni generico inadempimento, ma si applica soltanto ai casi di morosità grave e prolungata.

Nello specifico, il blocco del cambio in 24 ore riguarda i clienti per i quali il vecchio venditore ha già ottenuto la sospensione della fornitura o ha attivato le procedure di indennizzo previste dal Sistema indennitario. In assenza di queste condizioni critiche, il cliente è considerato idoneo al passaggio rapido.