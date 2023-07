Amazon Prime Day, le migliori offerte sui notebook

Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter

Risulta difficile pensare di poter fare a meno dei notebook al giorno d’oggi. Li usiamo in maniera costante da anni e ci accompagnano nei nostri spostamenti in giro per la città, l’Italia e il mondo. Con il diffuso fenomeno dei nomadi digitali, poi, avere sempre con sé un portatile è di vitale importanza.

Qualche anno fa andava diffondendosi la credenza che i tablet, sempre più potenti e compatti, avrebbero soppiantato del tutto queste macchine ma, se mai accadrà, pare un futuro alquanto lontano. Per il momento ne abbiamo sempre più bisogno e provvediamo a un ricambio regolare, anche perché tendiamo a sfruttarli con la frequenza di un “computer fisso” da uso casalingo. Il risultato? Ora siamo a caccia di offerte per notebook durante i Prime Day di Amazon. Se rientrate in questo gruppo, ecco una guida utile per voi.

Notebook da lavoro

Con l’ottimo 29% di sconto, l’HP – Pc 15s-eq3001sl si trasforma in un’opportunità da non perdere durante i Prime Day. Il prezzo attuale è di 499,99 euro e di certo farà gola a tantissimi. Vanta una batteria di lunga durata, ideale per chi è sempre in movimento, ma soprattutto una rapida memoria ssd da 512GB. Prestazioni ottime per scopi lavorativi grazie al processore Amd Ryzen 5 5625U. Il tutto arricchito da un design molto leggero e sottile, che facilita la vita di chi è destinato a spostarsi di continuo, zaino in spalla.

Saliamo di fascia di prezzo con l’Acer Swift 3 SF314-511-714H. Prestazioni elevate che possono garantire supporto a quasi tutte le tipologie di lavorazione. Una macchina che vive per essere posta sotto stress, poggiata su un processore Intel Core di undicesima generazione. Vanta 8GB di ram e grafica Intel Iris Xe. Anche in questo il design sottile attira non poco, ma soprattutto la sua leggerezza consente di portarlo in giro in metro, in treno o a passeggio. Ora disponibile a 649 euro ma sono da verificare le versioni offerte da Amazon nel corso di questi due giorni.

Se parliamo di notebook, però, il pensiero di tutti va rapidamente ai prodotti Apple. Guardando agli sconti più convincenti, quindi, volgiamo lo sguardo verso il MacBook Pro versione 2021. Lo schermo è da 14 pollici, con display Liquid Retina Xdr. Cpu da 8 core e Gpu da 14 core, a sostegno delle attività di ogni professionista, anche dei creativi a caccia di sistemi in grado di editare senza sosta. Il tutto sotto la soglia dei 2mila euro.

Notebook da gaming

Se è vero che il lavoro è importante, lo è altrettanto il gioco. Saremmo infatti sommersi da impegni e preoccupazioni se decidessero di porre costantemente da parte le ore dedicate al relax. C’è chi legge, chi corre, chi partecipa a eventi e chi si rilassa giocando.

Non tutti quelli che giocano in maniera regolare hanno bisogno di un notebook da gaming potente, sia chiaro, ma negli ultimi anni la tendenza si è diffusa, tanto per la potenza di certo titoli quanto per la dilagante convergenza tra gioco e lavoro.

Suggeriamo quindi un paio di modelli scontati su Amazon per i Prime Day da non lasciarsi sfuggire. Partiamo dall’MSI Pulse 17. Presenta un prezzo ribassato del 21% e costa 1699 euro, circa 450 euro in meno rispetto al costo di listino. Parliamo di un 17.3 pollici FHD da 144Hz. Il suo processore è in Intel i7-13700H, con 16GB di Ram, Gpu RTX 4060 e 1TB di ssd PCIe 4.

Minimo storico, infine, per il Lenovo Legion 5 Pro Gaming da 16 pollici, 2.5K e 165Hz. Vanta un processore AMD Ryzen 7 6800H, 6Gb di GDDR6, 16GB di Ram e 1TV di ssd. Poco più del 30% di sconto e 1299 euro per portarselo a casa.

