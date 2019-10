10 consigli per risparmiare ogni mese

editato in: da

La stabilità finanziaria è un po’ il sogno di ognuno; specialmente delle persone che faticano ad arrivare alla fine del mese. Anche se risparmiare soldi ogni mese può sembrare un’impresa impossibile, basta un po’ di accortezza per riuscire nell’impresa e mettere da parte un piccolo gruzzoletto da toccare solo nei casi di emergenza. Ecco alcuni validi consigli per risparmiare soldi ogni mese.

1. Controlla le tue spese

Conserva tutti gli scontrini di ciò che hai acquistato, poi, a fine mese, stampa l’estratto conto del tuo conto corrente o della carta di credito e dividi le spese per categorie. Dopodiché, calcolatrice alla mano, inizia a fare i conti, guarda quanto hai speso e valuta se le spese che hai fatto erano tutte necessarie. Questo lavoro risulta ancora più utile se riesci a farlo per più mesi consecutivi.

2. Elimina le spese non necessarie

A volte si spendono soldi spinti da un impulso momentaneo, che ci porta a fare spese non necessarie. Dopo aver attentamente vagliato tutte le voci di spesa, scopri quali sono quelle di cui potresti fare a meno ed eliminale.

3. Elabora un piano e fissa un budget per ogni voce di spesa

Adesso che sai nel dettaglio quanto spendi ogni mese, e quali sono le spese superflue, puoi elaborare un piano dettagliato delle spese da affrontare durante il mese e fissare un budget per ogni voce di spesa. È più facile risparmiare se si ha un budget prestabilito da non sforare.

4. Fai attenzione a dove prelevi

Quando riceviamo il contratto per il Bancomat (che andrebbe sempre letto con attenzione) su di esso sono specificate le commissioni che si pagano quando si preleva agli sportelli di altri istituti. Per evitare di pagarle, la soluzione migliore è quella di cercare di prelevare il più spesso possibile dallo sportello della propria banca.

5. Occhio alle commissioni

Se sei una persona abituata ad utilizzare la carta di credito, dovresti controllare l’estratto conto e verificare quanto spendi in commissioni. In alcuni casi, possono risultare piuttosto onerose. Se ti accorgi di spendere troppi soldi in commissioni, puoi chiedere alla finanziaria che ha emesso la carta condizioni più convenienti, oppure puoi scegliere di pagare più spesso con il Bancomat, che ha molti meno costi.

6. Rivaluta i tuoi contratti

Luce, gas, telefono, assicurazione… Sei sicuro di avere stipulato contratti con il miglior rapporto qualità/prezzo? Se hai bisogno di risparmiare qualche soldo, rivedi tutte queste voci di spesa e, se ti accorgi di pagare troppo per un servizio, prova a trovare una compagnia che te lo offra ad un prezzo più conveniente (senza, ovviamente, rinunciare a qualità e garanzie).

7. Hai bisogno di tutti quegli abbonamenti?

Palestra, streaming, pay-tv… Sono tutte spese fisse, seppur minime, che ti ritrovi a pagare ogni mese. Ma quante volte vai davvero in palestra, o usi la pay-tv o il servizio di streaming? Hai davvero bisogno di pagare tutti questi abbonamenti oppure puoi farne a meno?

8. Impara a risparmiare sulla spesa

Risparmiare sulla spesa settimanale può sembrare un’impresa impossibile, invece è abbastanza facile, se si prepara in anticipo una lista delle cose da comprare e si sta attenti alle offerte nei supermercati. Inoltre, è bene non acquistare mai tutto in un solo negozio, ma differenziare gli acquisti: ci sono alcuni prodotti che costano meno in un negozio piuttosto che in un altro, perciò può risultare più conveniente, ad esempio, acquistare la carne in un negozio e la frutta e la verdura in un altro.

9. Metti subito da parte la cifra che intendi risparmiare

Un errore che fanno in molti è quello di aspettare la fine del mese per mettere da parte i soldi che intendono risparmiare. In realtà, la cosa migliore da fare è stilare il piano delle spese, prevedendo al suo interno anche una voce riguardante i risparmi, e mettere subito da parte la cifra che si intende risparmiare. In questo modo non si rischia di cedere alla tentazione di spendere tutto quello che si ha a disposizione.

10. Rendi “automatici” i tuoi risparmi

Un altro modo per essere sicuri di risparmiare qualcosa ogni mese è stipulare una polizza assicurativa, o un fondo pensione, tramite la propria banca e programmare il prelievo mensile automatico di una certa cifra, così risparmiare soldi ogni mese sarà più facile!

Visto quante cose si possono fare per risparmiare un po’ di soldi, anche se non si hanno grossi budget a disposizione?!