Biscotti, salse e prosciutto ritirati dai supermercati: i lotti segnalati

Fonte: 123RF

Altri prodotti alimentari segnalati e ritirati dai supermercati: si tratta di biscotti, salse e prosciutto richiamati dal ministero della Salute per diversi motivi, tutti nella prima metà di giugno.

Biscotti e preparato per budino segnalati: i lotti ritirati dai supermercati

L’ultima segnalazione del ministero della Salute, in ordine cronologico, riguarda un noto marchio di biscotti venduto al supermercato e un preparato per budino al cacao bio.

Nello specifico, per rischio presenza di allergeni sono stati ritirati dalla vendita Biscotti frollini all’uvetta:

marchio “i Fortini – Biscotti Artigianali”

nome dell’OSA – produttore FVS srl, con sede dello stabilimento in Via della Sipe 10, 55045 Pietrasanta (LU)

lotti 12823, 12923, 13023, 13123, 13223, 13323, 13523

12823, 12923, 13023, 13123, 13223, 13323, 13523 data di scadenza 30/04/2024

scatole da 200g, da 400g e sacco carta da 1kg.

In questo caso è stata segnalata la presenza dell’allergene “Anidride Solforosa” non indicato in etichetta.

Un richiamo per rischio chimico ha interessato invece il preparato per budino al cacao bio del marchio “Baule Volante”. Le confezioni segnalate in particolare sono:

i lotti L.22207-L.22258;

L.22207-L.22258; nome dell’OSA Biotobio Srl

prodotte da La Dolciaria S.r.l. con sede dello stabilimento a Via Collodi 6, Barberino Tavarnelle (FI) – Italia

scadenza 05/2024

05/2024 confezione da 50 grammi.

Ai consumatori è stato raccomandato di controllare il prodotto acquistato e le scorte in casa e di non consumarle se appartenenti alla scadenza richiamata. Le stesse, a seguito di analisi chimiche non conformi, devono essere riportate al proprio negoziante che provvederà a sostituire o rimborsare il prodotto oltre che a chiarire eventuali dubbi.

Salse di tonno richiamate dai supermercati per rischio microbiologico

Sul sito del ministero della Salute, diversi richiami hanno interessato una specifica salsa di tonno venduta ai supermercati, segnalata per rischio microbiologico.

In particolare, per presenza del batterio Listeria monocytogenes sono state ritirate dal commercio:

la Salsa tonno e radicchio di Cucina Nostrana prodotta da Cucina Nostrana S.r.l. Unipersonale (sede dello stabilimento Via Sergio Toniolo n.3 Maerne di Martellago VE), lotto di produzione 23213 – 23214 – 23215, marchio di identificazione del produttore CE IT 2340, data di scadenza 23 24 25 06/2023, peso 250 gr circa;

prodotta da Cucina Nostrana S.r.l. Unipersonale (sede dello stabilimento Via Sergio Toniolo n.3 Maerne di Martellago VE), lotto di produzione 23213 – 23214 – 23215, marchio di identificazione del produttore CE IT 2340, data di scadenza 23 24 25 06/2023, peso 250 gr circa; la Salsa tonno e radicchio di Fresche Bontà commercializzato da Pam Panorama spa e prodotto da Cucina Nostrana S.r.l. Unipersonale (sede dello stabilimento Via Sergio Toniolo n.3 Maerne di Martellago VE), marchio di identificazione del produttore CE IT 2340, lotto di produzione 23215, scadenza 25-06-2023, peso 250 gr circa;

commercializzato da Pam Panorama spa e prodotto da Cucina Nostrana S.r.l. Unipersonale (sede dello stabilimento Via Sergio Toniolo n.3 Maerne di Martellago VE), marchio di identificazione del produttore CE IT 2340, lotto di produzione 23215, scadenza 25-06-2023, peso 250 gr circa; la Salsa di tonno e radicchio de I Freschissimi, commercializzato da Alì Spa e prodotto da Cucina Nostrana S.r.l. Unipersonale (sede dello stabilimento Via Sergio Toniolo n.3 Maerne di Martellago VE), marchio di identificazione del produttore CE IT 2340, lotto di produzione 23212 – 23214, scadenza 22 e 24 06/2023, peso 250 gr circa.

Antipasto prosciutto di ParmaDOP contaminato e ritirato dai supermercati

Ritirato per possibile presenza di Listeria monocytogenes nel prodotto anche l’Antipasto Parma DOP IGP 100g (Antipasto Prosciutto di Parma DOP – Coppa di Parma IGP – Salame Felino IGP), del marchio Regione Che Vai. Il richiamo riguarda tutte le confezioni da 100 grammi con marchio di identificazione produttore IT 1158 L CE e scadenza 16/07/2023 e 18/07/2023 (OSA ALDI S.r.l).

Il prodotto non deve essere consumato e può essere restituito in tutte le filiali ALDI. Il prezzo di vendita sarà rimborsato anche in assenza dello scontrino. Per eventuali richieste di chiarimento si prega di contattare il Servizio Clienti ALDI al seguente numero: +39 800 370 370 (lun-ven 8:30-17:00, sab 8:00-14:00)

Questi ritiri hanno fatto seguito alle ultime segnalazioni del ministero della Salute, come per esempio quelle relative al maxi sequestro di pasta e quelle che hanno interessato diversi prodotti richiamati dai supermercati per presenza di metalli. Ogni richiamo viene comunque pubblicato con cadenza regolare e puntualmente sul sito salute.gov.it alla sezione “Avvisi di sicurezza”, che potete consultare quotidianamente per restare aggiornati.