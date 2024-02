Fonte: 123rf Migliori ospedali del mondo, c'è il Gemelli

Quali sono i migliori ospedali al mondo? Il Policlinico Agostino Gemelli Irccs di Roma si è confermato per la quarta volta consecutiva come il miglior ospedale d’Italia, secondo la recente classifica stilata dal magazine americano Newsweek in collaborazione con Statista Inc. Questo riconoscimento di eccellenza non si limita al contesto nazionale, ma si estende anche a livello internazionale, con il Gemelli che scala la classifica mondiale fino al 35º posto, guadagnando tre posizioni rispetto all’anno precedente.

La classifica di quest’anno

Nell’introduzione della classifica di quest’anno, si evidenzia che l’elenco comprende dati provenienti da 2.400 ospedali distribuiti in 30 Paesi. Questi dati vengono accuratamente organizzati per nazione, ma il focus principale è posto sulla pubblicazione dei primi 250 ospedali, all’interno dei quali viene messa in luce la “top 10”. Questi ospedali si distinguono per l’utilizzo innovativo dell’intelligenza artificiale, un elemento che viene riconosciuto come determinante per avanzare nelle scoperte mediche, come spiegato dai promotori della classifica. Fra i primi 10 abbiamo i primi 4 posti occupati da strutture d’oltreoceano, bisogna scendere al sesto posto per tornare in Europa:

Mayo Clinic di Rochester, Stati Uniti Cleveland Clinic, Stati Uniti Toronto General – University Health Network, Canada Johns Hopkins Hospital, Stati Uniti Massachusetts General Hospital, Stati Uniti Charité – Universitätsmedizin di Berlino, Germania Karolinska Universitetssjukhuset, Stoccolma, Svezia AP-HP – Hôpital Universitaire Pitié Salpêtrière, Parigi, Francia Sheba Medical Center, Ramat Gan, Israele Universitätsspital Zürich, Zurigo, Svizzera

La presenza italiana nella classifica mondiale

L’eccellenza italiana nel settore sanitario è evidente nella top 100 mondiale, con ben cinque ospedali italiani che si distinguono per la loro qualità e innovazione. Dopo il Policlinico Agostino Gemelli, la seconda presenza italiana nella classifica mondiale è il Grande ospedale metropolitano Niguarda di Milano, posizionato al 52º posto. Seguono l’Irccs Ospedale San Raffaele – Gruppo San Donato di Milano al 57º posto, l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano al 65º posto e il Policlinico Sant’Orsola Malpighi di Bologna al 66º posto.

Al 103esimo posto globale si posiziona l’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, che si classifica come sesta in Italia. Ai posti 117 e 118 troviamo rispettivamente il Policlinico San Matteo di Pavia, settimo ospedale a livello italiano, e l’Azienda ospedaliera di Padova. Al 135esimo posto si trova l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, che si piazza come nona realtà tricolore. Mentre al 165º posto troviamo il Presidio ospedaliero Molinette – Aou Città della Salute e della Scienza di Torino, classificandosi come la decima migliore struttura ospedaliera italiana nel mondo.

Scendendo ulteriormente nella classifica, possiamo notare che la top 150 dei migliori ospedali del mondo include altre importanti realtà italiane. All’undicesimo posto nazionale, al numero 187 della classifica, troviamo l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze. Al 202º posto, invece, si collocano gli Spedali Civili di Brescia, seguiti al 211º posto dall’Azienda ospedaliera-universitaria Sant’Andrea di Roma e al 215º posto dall’Irccs Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.

In totale troviamo nella classifica ben 14 strutture italiane reputate le migliori al mondo, su 250. Similmente, c’è anche la classifica dei migliori ospedali italiani per curarsi.

Come viene stilata la classifica?

La classifica dei migliori ospedali del mondo è il risultato di un rigoroso processo di valutazione. Il punteggio di ciascun ospedale si basa su un’ampia gamma di fattori, tra cui un sondaggio online condotto tra oltre 85.000 esperti medici e dati pubblici provenienti da sondaggi post-ricovero sulla soddisfazione generale dei pazienti. Questi dati vengono integrati con parametri quali l’igiene, il rapporto medico-paziente e l’utilizzo delle Patient Reported Outcome Measures (Prom), questionari standardizzati completati dai pazienti per valutare la loro esperienza e i risultati ottenuti.