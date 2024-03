Hot Chip Challenge ritirata dal mercato: Antitrust mette fuorilegge la patatina superpiccante

Dopo la decisione di Agcm, le Hot Chip Challenge non saranno mai più vendute in Italia. Addio alle patatine più piccanti al mondo

Fonte: 123RF Patatine Hot Chip Challenge ritirate

Le patatine Hot Chip Challenge sono state ritirate dal mercato: l’Antitrust ha ritenuto di bloccare la vendita delle patatine più piccanti al mondo per tutelare la salute dei più giovani. Dave’s, la società che produce le Hot Chip Challenge, deve cessare la pubblicità del prodotto, la sua commercializzazione e deve rimuoverlo dai listini di vendita.

Hot Chip Challenge ritirata in Italia

Un dettaglio nel suo nome (“challenge”) evoca già la sfida. E infatti le patatine Hot Chip Challenge sono diventate famose fra i giovanissimi per una challenge virale su TikTok. La sfida consiste nell’assaggiare la patatina e non bere o mangiare nulla dopo. Vince chi riesce a resistere per più tempo.

Secondo l’Autorità garante della concorrenza e del mercato lo snack, che fra i suoi ingredienti contiene peperoncino carolina e peperoncino trinidad scorpion, avrebbe un nome che suggerisce ai giovanissimi un invito a cimentarsi in sfide social. I ragazzini, inoltre, non sarebbero stati debitamente informati in merito ai possibili danni alla loro salute.

La scatolina, a forma di bara, contiene una confezione in plastica con la scritta “Rip”, un guanto nero e un cartoncino con un messaggio molto particolare: “Any last words?”, cioè quali sono le tue ultime parole? Il tutto per giocare sulla suggestione della sfida estrema.

Nelle sfide social, gli utenti tengono vicino a sé un cartone di latte: la caseina contenuta nel latte è infatti il nemico naturale della capsaicina contenuta nel peperoncino ed è il metodo più veloce per dare sollievo alle papille gustative infiammate dalla challenge social.

A ottobre 2023 il tiktoker Diego Simili aveva raccontato in un video di essere finito all’ospedale per la Hot Chip Challenge di TikTok, cioè la sfida a mangiare questa particolare patatina superpiccante: “Sono finito in ospedale dopo aver mangiato la patatina più piccante del mondo, all’inizio sembrava tutto bene, poi ho iniziato a stare malissimo”.

Non si tratta della prima volta che una controversa challenge di TikTok finisce per scatenare polemiche e reazioni. Alcune sfide, come la Benadryl Challenge o la Blue Whale, hanno avuto anche esiti mortali.

Caso chiuso

Con gli impegni alla cancellazione del prodotto assunti da Dave’s si chiude l’istruttoria dell’Antitrust: gli obblighi, scrive Agcm, appaiono “pienamente idonei a rimuovere gli elementi di illiceità delineati in sede di avvio dell’istruttoria. Si ritiene dunque che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti dal Codice del Consumo. Si può dunque chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione”.

Il peperoncino fa bene o fa male?

Nel 2020 uno studio pubblicato sul Journal of the American College of Cardiology e sostenuto, fra gli altri, anche dalla Fondazione Veronesi ribadiva i benefici su cuore e cervello del peperoncino nei soggetti sani, cioè in chi non sia affetto da patologie per le quali la somministrazione di prodotti piccanti sia sconsigliata o in chi, come le donne incinte e i bambini, non dovrebbe consumare il prodotto.

Nonostante tali effetti benefici dimostrati, la concentrazione di peperoncino nelle Hot Chip Challenge le rendeva inadatte ad essere consumate dal target di giovanissimi al quale le sfide social erano rivolte.