Attenzione alla nuova sfida che corre su TikTok

Una nuova sfida, o challenge come viene definita nel web e nel linguaggio più moderno, ha preso piede su TikTok e sta sconvolgendo l’intera comunità. Si tratta della “Boiler Summer Cup”, una competizione con tanto di punti, che ha alzato intorno a sé un vero e proprio polverone perché a essere protagoniste ignare della sfida sono le ragazze in sovrappeso in discoteca.

Boiler Summer Cup, in cosa consiste

L’inizio di questa nuova sfida è fissato al 21 giugno 2022, ma tanti sono già i video che circolano in rete e che hanno sconvolto l’opinione pubblica. La challenge, che è a livello internazionale, prende di mira ancora una volta le ragazze curvy che a loro insaputa vengono adescate in discoteca per le fortune dei partecipanti al gioco.

Infatti, come si legge nei regolamenti che girano sul web, la sfida consiste nel collezionare più punti possibili cercando di conquistare le ragazze in sovrappeso tra le sale da ballo (vi avevamo già parlato qui dei pericoli della Boiler Summer Cup). Sfida che ancora una volta prende di mira le giovani con un concentrato di bullismo e body shaming, tanto più se l’obiettivo è sì rimorchiare una ragazza verso la quale non c’è alcun tipo di attrazione fisica, ma soprattutto mostrarlo in video senza che la diretta interessata se ne accorga.

I punti della sfida

Come si legge sui regolamenti che girano per il web, l’obiettivo è rimorchiare più ragazze possibili per ottenere dei punti. Il sistema di punteggio è molto semplice e chiaro: più pesano le vittime e più punti si otterranno.

Lo scopo del gioco misogino e da pelle d’oca è quello di far divertire i giovani sui social e su TikTok, facendo andare in tendenza la challenge. Chi partecipa, poi, non lo fa solo per la gloria. Il vincitore finale infatti otterrà un ingresso gratuito in un locale a scelta.

Body shaming e bullismo, la denuncia

In queste ultime settimane sono stati diversi i video finiti in rete nei quali, tra scherzi e tutorial, venivano prese di mira delle ragazze in sovrappeso. La challenge è dunque finita subito nell’occhio del ciclone e, come giusto che sia, diverse sono state le urla di denuncia per quanto potrebbe succedere nelle discoteche italiane.

A due anni dall’inizio della pandemia da Covid-19 e al primo spiraglio di normalità, le giovani hanno infatti paura di uscire di casa per il timore di essere prese di mira con questo gioco da bulli.

Tante giovani, e non solo, si sono indignate per questa sfida. “Si scrive: Boiler Summer Cup. Si legge: i genitori, la scuola, le istituzioni e la società hanno fallito nel compito di educare“, scrive un utente su Twitter. Inorridite dall’ennesimo atto misogino, anche numerose creator sui social hanno denunciato: “Sinceramente ora l’andare in discoteca mi mette un po’ ansia”.

Gli esperti sottolineano poi che questa sfida potrebbe portare le vittime, spesso giovanissime, sulla strada dei disturbi alimentari . Tantissime infatti sono le ragazze che sono state prima registrate e poi pubblicate senza il loro consenso e si sono chiuse a casa per paura di essere giudicate o prese in giro.