La crisi di mezza età esiste davvero? Perché nasce, cosa comporta e come si affronta

Negli Stati Uniti gli adulti di mezza età riportano più stress, solitudine e problemi di salute rispetto alle generazioni precedenti. Tra le possibili cause, disuguaglianze economiche e minore sostegno alle famiglie

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Stiamo parlando della popolazione degli USA. Quindi i dati non possono essere immediatamente trasferibili in altri Paesi. Ma questo non significa che si sia di fronte ad un trend da valutare con attenzione, stando almeno a quanto riporta una ricerca pubblicata su Current Directions in Psychological Science, coordinata da Frank J. Infuma dell’Università Statale dell’Arizona.

Cosa emerge? Sostanzialmente che gli americani nella mezza età sono più soli, più depressi e presentano problemi di memoria e salute peggiori rispetto alle generazioni precedenti. I motivi? Alla base di tutto ci sarebbero le crescenti difficoltà economiche, la debolezza del supporto sociale e lo stress cronico potrebbero spiegare perché gli USA stiano rimanendo indietro rispetto ad altre nazioni ricche.

Il valore del supporto sociale

Insomma. La mezza età sta diventando più difficile rispetto alle generazioni precedenti. Le persone nate negli anni ’60 e nei primi anni ’70 riportano livelli più elevati di solitudine e depressione, oltre a una memoria più debole e una ridotta forza fisica rispetto a chi li ha preceduti. Ciò che rende questa tendenza particolarmente rilevante è che non si verifica nella stessa misura in molti altri paesi ricchi.

In diverse nazioni simili, in particolare nei Paesi dell’Europa del Nord, la salute e il benessere nella mezza età sono migliorati nel tempo, anziché peggiorare. Una differenza fondamentale tra gli USA e molti paesi europei riguarda il sostegno alle famiglie. Dai primi anni 2000, le nazioni europee hanno aumentato la spesa per i sussidi familiari, mentre negli Stati Uniti la spesa è rimasta sostanzialmente invariata. Rispetto all’Europa, gli Stati Uniti offrono un numero inferiore di programmi come l’assistenza finanziaria per le famiglie con figli, il sostegno al reddito durante il congedo parentale e gli asili nido sovvenzionati.

Queste politiche possono avere un impatto significativo sulle persone di mezza età, che spesso si trovano a dover conciliare carriera, figli e assistenza ai genitori anziani. Lo studio mostra che gli adulti nei paesi con sistemi di supporto familiare più solidi riportavano livelli di solitudine inferiori e un minore aumento della solitudine nel tempo. Al contrario, la solitudine tra gli americani ha continuato ad aumentare di generazione in generazione.

Il peso del reddito e dell’assistenza

Lo studio evidenzia anche l’assistenza sanitaria come un fattore importante. Gli USA, si sa, spendono molto per l’assistenza sanitaria. Ma le persone possono incontrare maggiori difficoltà in termini di accesso e costi. Secondo gli autori della ricerca, le spese sanitarie più elevate possono gravare sulle finanze familiari, scoraggiare le cure mediche preventive e aumentare stress, ansia e debiti sanitari.

La crescente disuguaglianza di reddito potrebbe anche contribuire a spiegare perché i risultati per le persone di mezza età negli Stati Uniti differiscono da quelli di altri paesi. Dall’inizio degli anni 2000, la disuguaglianza di reddito è aumentata negli USA: come se non bastasse, altre ricerche hanno dimostrato che la disuguaglianza può aumentare la povertà, ridurre le opportunità di ascesa sociale e limitare l’accesso all’istruzione, al lavoro e ai servizi sociali. Questi svantaggi possono in definitiva influire sulla salute fisica e mentale.

Come si può migliorare

Uno dei risultati più sorprendenti dello studio riguarda la salute cognitiva. Nonostante livelli di istruzione più elevati rispetto alle generazioni precedenti, gli americani di mezza età hanno mostrato un declino della memoria episodica. I ricercatori hanno notato che questo schema non è stato riscontrato nella maggior parte dei paesi comparabili.

“L’istruzione sta diventando meno protettiva contro la solitudine, il declino della memoria e i sintomi depressivi. Sul fronte delle possibili soluzioni, un solido supporto sociale, un senso di controllo sulla propria vita e un atteggiamento positivo nei confronti dell’invecchiamento possono aiutare le persone ad affrontare lo stress e a mantenere il benessere”

è il commento di Infurna.

Tuttavia, i ricercatori sostengono che saranno probabilmente necessari cambiamenti politici più ampi per affrontare le cause profonde del problema.

“A livello individuale, l’impegno sociale è fondamentale. Trovare una comunità – attraverso il lavoro, gli hobby o le reti di assistenza – può attenuare lo stress e migliorare il benessere.A livello politico, i paesi con reti di sicurezza sociale più solide – congedi retribuiti, sostegno all’infanzia, assistenza sanitaria – tendono ad avere risultati migliori”

conclude l’esperto