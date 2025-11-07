Cataratta, aumentano gli interventi e i tempi d’attesa. Servono strutture dedicate

Laureato in medicina e Chirurgia ha da subito abbracciato la sfida della divulgazione scientifica. Raccontare la scienza e la salute è la sua passione, perché crede che la conoscenza sia alla base di ogni nostra scelta. Ha collaborato e ancora scrive per diverse testate, on e offline.

L’innalzamento dell’aspettativa di vita e la buona salute della popolazione anziana hanno portato ad un significativo aumento della richiesta di interventi di cataratta, una patologia legata prevalentemente all’età avanzata che determina un importante impedimento visivo.

Gli ottimi risultati ottenibili, la veloce riabilitazione e la possibilità di correggere anche difetti visivi pregressi hanno generato una domanda crescente, con tempi di attesa che si allungano. Incidono anche modelli organizzativi, come la disponibilità di spazi per operare negli ospedali e l’attività di molti giovani oculisti che non scelgono più il tempo determinato nelle strutture pubbliche, preferendo forme di organizzazione professionale più flessibili e non legate a turni fissi nella stessa sede.

A fare il punto sono gli esperti della Società Italiana di Scienze Oftalmologhe (SISO) e l’Associazione Italiana Medici Oculisti (AIMO), a Roma per il congresso nazionale.

Cos’è il cristallino e perché si opacizza

Il cristallino aiuta a mettere a fuoco le immagini sulla retina: si trova dietro alla parte colorata dell’occhio e quando mettiamo a fuoco si modifica, consentendo di vedere bene sia le cose vicine che quelle lontane. È fatto di acqua e proteine. Queste col tempo si addensano togliendo progressivamente trasparenza. Il processo porta alla comparsa della cataratta e alla visione annebbiata. La cataratta è legata all’opacizzazione del cristallino trasparente all’interno del bulbo oculare. Stiamo parlando di una sorta di lente d’ingrandimento biconvessa. Quando il cristallino si opacizza le immagini dell’occhio colpito possono apparire sfuocate, avvolte nella nebbia, talvolta sdoppiate, con i colori sbiaditi: si possono avere difficoltà osservando le luci, si può modificare la visione dei colori e gli occhiali vengono cambiati frequentemente.

In termini generali esiste una cataratta legata all’età avanzata, che è la forma più frequente, ma il quadro si può presentare anche alla nascita o poco dopo. In certi casi la patologia si manifesta in persone con diabete o altre malattie degli occhi. Per identificare il quadro la visita oculistica è sufficiente, a patto che si controllino la visione da lontano e da vicino e si esegua un esame del cristallino. Utile è anche la tonometria con un attento esame della retina.

Come garantire gli interventi necessari

“Il sistema sanitario è sottoposto a una forte pressione che rende la gestione della cataratta in ospedale sempre più complessa. A questo si aggiunge la riduzione generalizzata dei DRG, ovvero del rimborso pagato alle strutture per l’intervento di cataratta. Una riduzione che contrasta con gli elevati standard tecnologici richiesti, i quali comportano costi operativi molto alti per le strutture”

spiega Alessandro Mularoni, vicepresidente SISO e direttore dell’Unità di Oculistica dell’Ospedale di Stato della Repubblica di San Marino.

A fronte di queste problematiche, la riflessione degli specialisti si concentra sulle possibili soluzioni per garantire a tutti un intervento di alta qualità e in tempi adeguati. Una possibilità è rappresentata dal decentramento dell’intervento di cataratta al di fuori degli ospedali tradizionali o in strutture esclusivamente dedicate a questo tipo di chirurgia. Si tratta infatti di un intervento a bassa complessità rispetto ad altri, che si presta particolarmente bene a un percorso interamente svolto in giornata.

“Già oggi l’intervento viene eseguito in regime di day surgery in ospedali, cliniche private e centri convenzionati. Il paziente viene operato e dimesso nel giro di poche ore. L’esecuzione in un percorso giornaliero non implica un abbassamento degli standard: al contrario, la tecnologia moderna è ciò che lo rende possibile. Le tecniche attuali utilizzano incisioni inferiori ai due millimetri e cristallini artificiali pieghevoli che permettono una riabilitazione rapida. Sono disponibili anche lenti che correggono simultaneamente la visione da vicino, da lontano e l’astigmatismo. Le moderne apparecchiature per aspirare la cataratta garantiscono velocità e sicurezza tali da consentire la dimissione del paziente nel giro di una o due ore”

spiega Giovanni Alessio, Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari, Università di Bari.

Strutture su misura

In termini di proposte, si potrebbe ipotizzare di convogliare gli interventi in strutture dedicate esclusivamente all’oculistica potrebbe offrire diversi benefici.

“Le strutture specializzate possono ottenere una migliore efficienza e costi operativi più bassi, poiché l’intera organizzazione è ottimizzata per il paziente oculistico. Per il paziente, accedere a un centro dove è già stato visitato e preparato, piuttosto che a una struttura più dispersiva come un ospedale, significa maggiore tranquillità e conoscenza del percorso”

aggiunge Mularoni.

Il punto centrale, sottolineano dalla SISO, resta il mantenimento degli standard di sicurezza.

“È fondamentale che vengano rispettate rigorosamente le linee guida delle società scientifiche nazionali e internazionali, assicurando che efficienza, qualità psicologica e assistenziale vadano di pari passo con la massima sicurezza per il paziente”

conclude l’esperto.