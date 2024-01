Tre uomini, figure di spicco di tre tv, si candidano per ospitare il duello Meloni-Schlein, ma una donna si oppone: ecco perché e dove può andare in scena

La politica italiana attende con ansia il confronto tv tra la premier Giorgia Meloni ed Elly Schlein, un duello che la leader di Fratelli d’Italia ha accettato apertamente durante la conferenza stampa dello scorso 4 gennaio e che, ancora, non ha una data precisa. Ma si tratterebbe del primo faccia a faccia in televisione per le guide dei due partiti più votati in Italia, un’occasione unica che i canali televisivi vogliono accaparrarsi data la storicità dell’evento che sarà.

Ma quale sarà il palcoscenico della sfida? Già ci sono tre emittenti che si sono messe a disposizione per la sfida che, va sottolineato, dovrà svolgersi entro 60 giorni dalle elezioni europee per evitare di cadere nell’ostacolo della par condicio.

Duello in tv, chi ospiterà Meloni e Schlein

Tre tv, tre conduttori di spessore per una sfida che sarà di certo ricordata per anni. Dopo che la presidente del Consiglio ha accettato pubblicamente il confronto con Elly Schlein nel corso della conferenza stampa di fine anno (rimandata all’anno nuovo), sono subito state avanzate le prime candidature delle televisioni che sarebbero pronte a ospitare il duello.

In primis, a farsi avanti è stato Bruno Vespa che ha sottolineato di aver già invitato le due in passato a confrontarsi a Porta a Porta, ma con esito negativo. “Noi abbiamo per primi fatto l’invito a entrambe, un minuto dopo che la leader del Pd avanzò la richiesta di un confronto” ha ricordato Vespa, sottolineando anche che le due si sono già confrontate, seppur a distanza, lo scorso novembre in occasione di un intervento sul tema della legalità. Ma nonostante un primo rifiuto, Vespa non demorde e spera di portare Meloni e Schlein a sfidarsi sulla Rai.

A sperare di trascinarle altrove, invece, è il re delle maratone politiche, Enrico Mentana. Il direttore del TgLa7, infatti, su Instagram ha avanzato la candidatura della televisione di Cairo, ricordando di essere stato il precursore, 30 anni fa, dei duelli politici in tv con il confronto Berlusconi-Occhetto.

“Mi piacerebbe che il genere tornasse in auge (chiunque sia a ospitarlo!). – ha postato su Instagram il giornalista –. Toccò proprio a me per sorte inaugurarlo esattamente 30 anni fa, con Berlusconi e Occhetto. Mi capitarono poi Berlusconi-Prodi, due anni dopo, e la sfida del Cav con Rutelli”.

Il terzo pretendente, invece, è Giuseppe de Bellis, direttore di SkyTg24, che spera di portare il duello tra la premier Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein nella tv all news. Da sempre “casa del confronto”, Sky vuole accaparrarsi la sfida, tanto da aver presentato la candidatura “già durante la conferenza stampa di fine anno di Meloni”.

Myrta Merlino si oppone, i motivi

E Mediaset? Di certo non resterà a guardare e non rimarrà con le mani in mano. Ed è proprio da Cologno Monzese che arriva un chiaro monito lanciato da Myrta Merlino, conduttrice di Pomeriggio Cinque.

La giornalista, di recente passata alla corte di Mediaset dopo essere stata a La7 per anni, ha infatti sottolineato che sul duello Meloni-Schlein non si deve parlare soltanto del dove, ma anche del chi lo condurrà.

Merlino, infatti, si è opposta al pensiero di vedere il confronto tra le due donne più potenti del Paese moderato da un uomo. “Cambiamo il mondo con una sola immagine” ha detto la giornalista intervistata da La Repubblica, candidandosi in prima persona alla conduzione della sfida tra le due leader di FdI e Pd che, intanto, si rispondono a distanza.