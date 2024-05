Cambia il palinsesto della Rai e si registra in generale un certo crollo d'immagine per il Servizio Pubblico: ecco la situazione attuale

Fonte: ANSA Fedez

Il confronto televisivo tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein non si farà. Non si tratta di una decisione della Rai, in questo caso. Lo sguardo va rivolto verso l’Agcom, ma questo è solo un elemento dell’attuale situazione della rete nazionale, la cui reputazione e attrattiva pare ai minimi storici.

Confronto Meloni-Schlein

Saltato ufficialmente il confronto tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein in Rai. Sarebbe stato un faccia a faccia di grande importanza, soprattutto per il Pd. La segretaria avrebbe infatti potuto riemergere e porsi come reale alternativa alla destra italiana. Un modo per rilanciarsi anche in ottica alleanza con il Movimento 5 Stelle, dimostrando di non avere nulla da invidiare a Giuseppe Conte.

Dall’altro lato, invece, Giorgia Meloni aveva la chance di sfruttare la propria abilità dialettica e ovvia situazione di vantaggio per annullare mediaticamente la già precaria leadership dell’avversaria.

Non ci sono però motivazioni politiche dietro questa decisione. Il confronto politico è stato annullato perché l’Agcom (Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni) aveva richiesto l’approvazione da parte della maggioranza dei competitor. Ciò non è avvenuto e la Rai è stata costretta a un passo indietro. Ha dovuto accettare di lasciar scivolare un appuntamento che di certo avrebbe ottenuto numeri di share molto elevati. Qualcosa che di questi tempi, in cui la fuga dalla rete pare uno sport molto in voga, sarebbe stato oro.

“Il Servizio Pubblico continuerà a garantire, come sempre fatto, il rispetto della Par Condicio dei notiziari e nei programmi di approfondimento, con l’equilibrio e la correttezza riconosciuti dalla stessa Autorità”.

Stop a Fedez in Rai

Fedez non è persona gradita in Rai. Bloccata infatti dalla produzione la sua ospitata nel nuovo programma di Alessandro Cattelan, Da vicino nessuno è normale, al via il 20 maggio. Il motivo è da ricercare nel fatto che il rapper sia ufficialmente tra gli indagati nel caso del pestaggio di Cristiano Iovino.

Ancora una tempesta nella vita dei Ferragnez, ormai ex, ma stavolta Chiara Ferragni non ha alcuna responsabilità. Per quanto non scorra esattamente buon sangue con la Rai, considerando gli episodi passati e le varie accuse, l’assenza di Fedez avrà un peso notevole. Era di fatto l’ospite di punta di Cattelan, che conosce fin dai tempi di X-Factor. Basti pensare al successo della sua intervista a Belve per capire quanto pubblico riesce a spostare il suo personaggio.

Fuga dalla Rai: conti in rosso

Come detto, la reputazione della Rai non è mai stata così bassa in epoca moderna. Sui social si parla di “TeleMeloni” (accusa che la premier rigetta al mittente, proponendo cifre parziali), criticando una a una tante scelte fatte. Si pensi al caso Ghali, al comunicato letto da Mara Venier, così come al caso Scurati, al tavolo tutto al maschile di Porta a Porta per parlare di aborto, allo sciopero dei giornalisti Rai quasi reso vano da alcuni colleghi e da una repentina riorganizzazione dei turni e dei temi trattati, e non solo.

In passato L’Espresso aveva dedicato un’attenta analisi allo stato delle casse della Rai, evidenziando perdite per 520 milioni di euro tra il 2001 e il 2021. Una cifra ulteriormente gonfiatasi negli ultimi anni, fino a superare presumibilmente quota 700 milioni.

Il futuro non sembra affatto positivo, anzi, considerando la concorrenza di Nove, la voglia di rilancio di Mediaset e il poco appeal della Rai in questa fase storica. Riconfermato Pino Insegno tra le polemiche. Sua la conduzione di Reazione a catena, al posto dell’amatissimo Marco Liorni. Addio di Amadeus e probabilmente di Francesca Fagnani, e ancora Belen che avrebbe rifiutato all’ultimo Ballando con le Stelle, come riporta DavideMaggio.

Più che programmi e personaggi, oggi la rete si ritrova a puntare sulle ben note fiction. Da Mare Fuori a Makari, da Imma Tataranni a L’Amica geniale. Nel prossimo futuro, però, occorrerà fare i conti con i livelli di share e la reputazione del Servizio Pubblico, ormai al centro dell’attenzione più per le polemiche che per il palinsesto.