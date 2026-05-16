ANSA Sondaggi politici, FdI sale al 28,4%: cala il Pd di Schlein, cresce la Lega.

Gli ultimi sondaggi politici mostrano come Fratelli d’Italia continui a convincere: il partito di Giorgia Meloni incassa il +0,2% andando al 28,4%.

Inciampo per il Partito Democratico guidato da Elly Schlein che perde il -0,4% andando al 22%. Lieve retrocessione per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che perdendo il -0,2% va al 12,6%.

Ultimi sondaggi politici, chi sale e chi scende

Vediamo come si posizionano questa settimana Giorgia Meloni (FdI), Matteo Salvini (Lega), Elly Schlein (Pd), Giuseppe Conte (M5S), Antonio Tajani (FI), Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli (Avs), Matteo Renzi (Italia Viva), Roberto Vannacci (Futuro Nazionale), Riccardo Magi (+Europa), Carlo Calenda (Azione) e Maurizio Lupi (Noi Moderati).

A seguire l’ultima Supermedia Youtrend per Agi dei sondaggi sulle intenzioni di voto (le rilevazioni sono del 14 maggio e riportano le variazioni rispetto al 30 aprile):

Fratelli d’Italia – 28,4% (+0,2%);

Partito Democratico – 22% (-0,4%);

Movimento 5 Stelle – 12,6% (-0,2%);

Forza Italia – 8,2% (=);

Lega – 7,3% (+0,3%);

Alleanza Verdi e Sinistra – 6,4% (-0,1%);

Futuro Nazionale – 3,6% (+0,2%);

Azione – 3% (-0,1%);

Italia Viva – 2,5% (+0,1%);

+Europa – 1,6% (+0,1%);

Noi Moderati – 1,2% (+0,1%).

Questa settimana i movimenti più forti riguardano il PD che perde il -0,4% e la Lega che sale del +0,3%. Per il resto sono piccole scosse di assestamento o stabilità.

Nota metodologica: la Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 30 aprile al 13 maggio, è stata effettuata il giorno 14 maggio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demos (data di pubblicazione 8 maggio), Emg (8 maggio), Eumetra (7 maggio), Noto (30 aprile), Only Numbers (6 e 13 maggio), Piepoli (6 maggio), Swg (4 e 11 maggio) e Tecnè (8 maggio). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale sondaggipoliticoelettorali.it.

La precedente Supermedia è visionabile qui.

Le coalizioni politiche oggi

Qui la situazione delle coalizioni politiche oggi, con variazione rispetto al 30 aprile:

campo largo (PD, M5S, AVS) – 41% (-0,7%);

campo largo con IV e +E – 45,1% (-0,5%);

campo largo con IV, +E e Azione – 48,1% (-0,6%);

centrodestra (FdI, FI, Lega, NM) – 45,1% (+0,6%);

centrodestra con Azione – 48,1% (+0,5%);

centrodestra con FN – 48,7% (+0,8%).

Campo largo VS centrodestra

Anche questa settimana l’attenzione è puntata sul lavoro dell’opposizione nella creazione del campo largo, eventualmente aperto anche ai micropartiti. Le elezioni politiche 2027 si avvicinano, ma ancora mancano leader di coalizione programma condiviso ed elettorato. I numeri, sulla carta, ci sono. Quello che manca è la concreta alternativa alla maggioranza di centrodestra.

Quando dopo quasi quattro anni di governo un leader, come Meloni, gode ancora di quasi il 30% dei consensi significa che l’elettorato non percepisce una crisi di leadership e non vede alternative.

Il dato più rilevante è che il campo largo può vincere solo allargando la coalizione a partiti fra loro antitetici. Renzi, ad esempio, non ha una particolare affinità con Schlein e Conte. E Calenda disprezza apertamente Renzi, Conte, Fratoianni e Bonelli.

Tirando le somme, il campo largo e il campo larghissimo non rappresentano basi politiche stabili, ma somme aritmetiche.

A destra Vannacci diventa determinante: per entrare in coalizione pretende un programma di “vera destra”. Ma un tale programma potrebbe suscitare i malumori dei moderati Tajani (FI) e Lupi (NM). Le alchimie politiche sono ancora tutte in divenire.