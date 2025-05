Fonte: ANSA Grecia e Italia firmano un accordo sugli investimenti

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il premier greco Kyriakos Mitsotakis hanno firmato un memorandum of understanding che prevede una serie di collaborazioni tra i due Paesi su diversi settori dell’economia. Dalla farmaceutica all’intelligenza artificiale, Grecia e Italia hanno rinnovato la loro collaborazione intensificando i rapporti bilaterali.

Tra le questioni più rilevanti trattate nell’accordo, anche quella della connessione energetica tra i due Paesi attraverso un cavo sottomarino, che coinvolgerà il gestore di rete italiano Terna e quello greco Ipto.

Meloni e Mitsotakis firmano l’accordo

Alla firma del memorandum of understanding tra Grecia e Italia erano presenti anche il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il Ministro dello Sviluppo della Repubblica Ellenica, Takis Theodorikakos, e il Ministro per la Governance Digitale, Dimitris Papastergiou. La cerimonia si è svolta a Palazzo Piacentini e ha consolidato gli accordi commerciali tra i due paesi.

“Italia e Grecia sono determinate a lavorare insieme per cambiare la politica industriale europea e rafforzare la competitività delle imprese a fronte delle nuove sfide globali” ha dichiarato il ministro Urso.

Questi accordi sanciscono una visione condivisa, strategica e innovativa per cambiare la politica industriale europea in linea con il Rapporto Draghi a tutela della competitività delle imprese e quindi del lavoro in Europa. Italia e Grecia insieme in un partenariato industriale e tecnologico nei settori chiave per la sovranità digitale ed economica dell’Europa”, ha poi concluso.

I punti chiave del memorandum of understanding

Sono diversi gli accordi firmati da Grecia e Italia. Il primo riguarda soprattutto la cooperazione industriale tra i due Paesi e dovrebbe favorire lo scambio di informazioni, tecnologie e best practices. I settori maggiormente coinvolti saranno:

farmaceutica;

chimica;

acciaio e alluminio;

materiali da costruzione;

industrie energivore;

agroindustria;

artigianato.

Il secondo memorandum of understanding si concentra invece sulla cooperazione tra Grecia e Italia nelle tecnologie emergenti. L’accordo parla non solo intelligenza artificiale, ma anche di telecomunicazioni, spazio e infrastrutture digitali.

I collegamenti sottomarini tra Grecia e Italia

Nell’incontro tra Italia e Grecia è stata posta particolare attenzione ai collegamenti sottomarini tra i due Paesi. La Grecia si trova in una posizione geografica complessa rispetto al resto dell’Ue e l’Italia rappresenta un partner fondamentale per Atene per migliorare le connessioni con il resto dell’Unione.

Per raggiungere questo obiettivo, Terna e Ipto hanno firmato un accordo per la realizzazione di una nuova interconnessione elettrica tra Italia e Grecia. Un elettrodotto, un grande cavo sottomarino a corrente continua, che sarà progettato e realizzato nel prossimo futuro in sinergia con gli obiettivi di transizione energetica dell’Unione europea.

“Il nuovo collegamento elettrico sottomarino tra l’Italia e la Grecia aumenterà la sicurezza dell’intera zona Sud del Paese e favorirà approvvigionamenti efficienti di energia, grazie alla possibilità di abilitare nuove risorse e di mantenere lo scambio tra i due Stati. L’interconnessione, che affiancherà l’esistente, in esercizio dal 2002, garantirà maggiore efficienza al servizio di trasmissione di energia”, ha dichiarato Giuseppina Di Foggia, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna.