Il centrodestra ha scelto il sindaco di Genova Marco Bucci come candidato alle Regionali in Liguria per sostituire Giovanni Toti

Fonte: ANSA Chi è Marco Bucci, il candidato del centrodestra in Liguria

Il centrodestra ha ufficializzato la candidatura di Marco Bucci, sindaco di Genova, alle elezioni regionali che si terranno tra il 27 e il 28 ottobre in Liguria a seguito delle dimissioni del presidente della Regione in carica Giovanni Toti. La coalizione uscente ha dovuto affrettare la decisione dopo settimane di incertezza anche sul ruolo dell’ex presidente Toti stesso, coinvolto in una grossa inchiesta di corruzione.

Marco Bucci non ha alle spalle una carriera politica. È un ex dirigente di industria nel settore chimico, che ha lavorato per alcune importanti multinazionali. Viene da due mandati da sindaco di Genova, il primo di centrodestra nella storia repubblicana della città, ed è stato commissario sia per la costruzione del nuovo Ponte Morandi che per la diga foranea del capoluogo ligure.

Il centrodestra sceglie Marco Bucci come candidato

La coalizione di centrodestra composta da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati, ha scelto di candidare alla presidenza della Regione Liguria il sindaco di Genova Marco Bucci. Il primo cittadino del capoluogo sfiderà l’ex ministro del lavoro Andrea Orlando. La decisione è arrivata dopo un’attenta analisi anche per il momento delicato che il centrodestra sta attraversando nella regione.

Le elezioni, che si terranno tra il 27 e il 28 ottobre, sono infatti state indette dopo le sofferte dimissioni del presidente uscente e leader del partito Noi Moderati Giovanni Toti, finito al centro di una grossa inchiesta per corruzione e arrestato. Insieme a lui sono indagati anche l’imprenditore portuale Aldo Spinelli e l’ex presidente dell’autorità portuale di Genova Paolo Emilio Signorini.

Le accuse sono relative a numerosi casi di corruzione che sarebbero avvenuti soprattutto durante la campagna elettorale del 2020, durante la quale Toti è stato rieletto a presidente della Liguria. Per alcune settimane, pur essendo confinato agli arresti domiciliari, Toti non aveva rassegnato le proprie dimissioni. La decisione è arrivata il 26 luglio, mentre l’inchiesta era cominciata all’inizio di maggio.

Da dirigente a sindaco di Genova, chi è Marco Bucci

Marco Bucci non è un politico di lungo corso. Buona parte della sua carriera è stata composta da un’esperienza di dirigenza aziendale nel settore chimico e farmacologico, prima in Kodak e poi in Carestream Health. Candidato alle elezioni del 2017 come indipendente dalla coalizione di centrodestra, vinse al ballottaggio diventando il primo sindaco di questa parte politica nella storia repubblicana di Genova.

Durante il suo primo mandato divenne anche commissario straordinario alla ricostruzione del Ponte Morandi dopo il crollo dell’infrastruttura, tra le più importanti della città. Alle elezioni comunali del 2022 fu rieletto al primo turno con il 55% dei voti e un distacco di 17 punti percentuali sul principale avversario di centrosinistra. Da poco più di un anno è anche commissario straordinario alla costruzione della diga foranea di Genova, infrastruttura portuale che serve a proteggere lo scalo merci e i passeggeri liguri dal moto ondoso.

Bucci ha però di recente mostrato alcuni seri problemi di salute. Nell’ultimo anno è stato operato due volte, una per un tumore cutaneo con metastasi ai linfonodi e un’altra per un intervento cardiaco. Ha anche dichiarato di aver completato 30 sedute di chemioterapia. Il suo eventuale mandato potrebbe quindi incontrare non pochi ostacoli.