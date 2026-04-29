ANSA Ultimi sondaggi politici, panorama di sostanziale stabilità.

Gli ultimi sondaggi politici registrano solo piccole scosse di assestamento, o sostanziale stabilità, nei principali partiti. Fratelli d’Italia, il partito della premier Giorgia Meloni, cede il -0,2% e va al 29,1%.

Il Partito Democratico guidato da Elly Schlein è stabile al 21,6%. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte guadagna il +0,1% e si porta al 12,5%. Come vedremo, questa settimana solo la Lega subisce qualche movimento più forte.

Chi sale e chi scende negli ultimi sondaggi politici

Questa pagina contiene le ultime rilevazioni dei sondaggi elettorali che evidenziano chi guadagna e chi perde consenso politico nel confronto tra i partiti guidati dai vari leader.

Ovvero Giorgia Meloni (FdI), Matteo Salvini (Lega), Elly Schlein (Pd), Giuseppe Conte (M5S), Antonio Tajani (FI), Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli (Avs), Matteo Renzi (Italia Viva), Roberto Vannacci (Futuro Nazionale), Riccardo Magi (+Europa), Carlo Calenda (Azione) e Maurizio Lupi (Noi Moderati).

Questi i risultati del sondaggio Swg per il TgLa7 del 27 aprile 2026, con variazioni rispetto al 20 aprile:

Fratelli d’Italia – 29,1% (-0,2%);

Partito Democratico – 21,6% (=);

Movimento 5 Stelle – 12,5% (+0,1%);

Forza Italia – 7,7% (-0,1%);

Alleanza Verdi e Sinistra – 6,7% (=);

Lega – 6,2% (-0,3%);

Futuro Nazionale – 3,6% (+0,2%);

Azione – 3,4% (+0,1%);

Italia Viva – 2,3% (-0,1%);

+Europa – 1,5% (=);

Noi Moderati – 1,1% (=);

altri partiti – 4,3% (+0,3%).

Non si esprime il 29% degli intervistati (=).

Nota metodologica: consistenza numerica campione intervistati popolazione italiana maggiorenne; 1.200 intervistati e 4.250 non rispondenti; sondaggio realizzato con tecnica di rilevazione online Cawi, telefonica Cati e Cami; campione rappresentativo dell’universo di riferimento per genere, età, zona, partito votato alle ultime elezioni europee, margine di errore +/- 2,8.

Il precedente sondaggio Swg per La7 è visionabile qui.

Nulla di particolare da segnalare questa settimana, ad eccezione di un dettaglio: la Lega di Matteo Salvini continua a perdere consenso (-0,3%), che in parte viene disperso e in parte viene drenato dal vecchio alleato Roberto Vannacci (+0,2%). Dall’inizio della legislatura, la Lega è stata sorpassata prima da Forza Italia e poi anche da Alleanza Verdi e Sinistra.

Questa è la situazione delle coalizioni:

centrodestra senza Vannacci – 44,1%,

centrodestra con Vannacci – 47,7%;

centrosinistra – 29,9%;

campo largo senza Renzi (PD, AVS, +E, M5S) –42,4%;

campo largo con Renzi – 44,7%.

I partiti soppesano le alleanze politiche in vista delle elezioni politiche del 2027.

Sulla carta, il campo largo con Italia Viva (44,7%) potrebbe battere il centrodestra senza Vannacci (44,1%). Attualmente, l’ex generale sta ancora valutando se dare l’ok all’ingresso nella coalizione guidata da Giorgia Meloni. La condizione posta è che venga adottato un programma di “vera destra”. Il dettaglio non è banale: un programma eccessivamente spostato a destra potrebbe spaventare Forza Italia e Noi Moderati, spingendoli fuori dalla coalizione.

Oltre a Vannacci, un altro ago della bilancia è il centrista Carlo Calenda, che con Azione (3,4%) potrebbe portare vantaggio a una coalizione o a un’altra.

Confronto con le passate elezioni

Di seguito il confronto con le elezioni europee 2024 e con le elezioni politiche 2022.

Elezioni europee

La situazione alle elezioni europee dell’8 e del 9 giugno 2024:

centrodestra – 46,4%;

centrosinistra – 32,1%;

Movimento 5 Stelle – 9,8%;

Terzo Polo – 7,1%;

altri – 4,7%.

Elezioni politiche

Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022:

centrodestra – 43,8%;

centrosinistra – 26,1%;

Movimento 5 Stelle – 15,4%;

Terzo Polo – 7,8%;

altri – 6,9%.

Partiti che potrebbero restare fuori dal Parlamento

Se si votasse oggi, resterebbero fuori dal Parlamento

Italia Viva di Matteo Renzi (2,3%);

+Europa di Riccardo Magi (1,5%);

Noi Moderati di Maurizio Lupi (1,1%).

Fuori dal Parlamento anche tutti i piccolissimi partiti inclusi nella voce “altri”: Partito Liberaldemocratico, Democrazia Sovrana Popolare, Partito della Rifondazione Comunista, Movimento Drin Drin e Potere al Popolo, tra gli altri.

Il Rosatellum prevede infatti una soglia di sbarramento al 3%. La soglia viene confermata anche dalla legge elettorale attualmente in discussione nella maggioranza, lo Stabilicum. L’unico modo che hanno i piccoli partiti per superare lo sbarramento al 3% è unirsi in coalizioni.

Salvi, ma per poco