ANSA Sondaggi elettorali: centrodestra vs campo largo, tutti i numeri verso il 2027.

Gli ultimi sondaggi politici evidenziano un lieve calo di Fratelli d’Italia: il partito della premier Giorgia Meloni perde il -0,3% e va al 28,8%.

Il Partito Democratico di Elly Schlein guadagna il +0,2% andando al 21,8%. Cala del -0,1% il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte andando al 21,8%.

Sondaggi politici, chi è in testa

In questa pagina sono mostrate le ultime rilevazioni dei sondaggi politici che evidenziano chi guadagna e chi perde consenso elettorale nel confronto tra i partiti guidati dai vari leader.

Parliamo, quindi, di Giorgia Meloni (FdI), Matteo Salvini (Lega), Elly Schlein (Pd), Giuseppe Conte (M5S), Antonio Tajani (FI), Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli (Avs), Matteo Renzi (Italia Viva), Roberto Vannacci (Futuro Nazionale), Riccardo Magi (+Europa), Carlo Calenda (Azione) e Maurizio Lupi (Noi Moderati).

Qui sotto i risultati del sondaggio Swg per il TgLa7 del 4 maggio 2026, con variazioni rispetto al 27 aprile:

Fratelli d’Italia – 28,8% (-0,3%);

Partito Democratico – 21,8% (+0,2%);

Movimento 5 Stelle – 12,4% (-0,1%);

Forza Italia – 7,5% (-0,2%);

Alleanza Verdi e Sinistra – 6,9% (+0,2%);

Lega – 6,1% (-0,1%);

Futuro Nazionale – 3,6% (=);

Azione – 3,5% (+01%);

Italia Viva – 2,5% (+0,1%);

+Europa – 1,6% (+0,1%);

Noi Moderati – 1,2% (+0,1%);

altri partiti – 4,1% (-0,2%).

Non si esprime il 28% degli intervistati (-1%).

Nota metodologica: sondaggio realizzato da Swg S.p.A. per conto di La7 S.p.A.. Indagine condotta con tecnica mista Cati-Cami-Cawi su un campione di 1.200 soggetti maggiorenni residenti in Italia (4.178 non rispondenti) tra il 28 aprile e il 4 maggio 2026. Il campione è stratificato per zona e prevede quote per età e sesso. Il margine d’errore statistico dei dati riportati è del 2,8% al livello di confidenza del 95%. Il documento informativo completo del sondaggio è disponibile sul sito sondaggipoliticoelettorali.it.

Il precedente sondaggio Swg per La7 è visionabile qui.

Questa settimana lo scossone più forte riguarda Fratelli d’Italia, che perde il -0,3%. Per il resto, i partiti registrano per lo più solo lievi scosse d’assestamento.

Le coalizioni

Ma, nella fase in cui ci troviamo, parlare unicamente del consenso dei singoli partiti è diventato fuorviante: stanno infatti partendo i giochi delle alleanze in vista delle elezioni politiche del 2027. I partiti si annusano e si studiano, cercando di trovare la quadra.

Questa è la situazione delle possibili coalizioni:

centrodestra senza Vannacci – 43,6%,

centrodestra con Vannacci – 47,2%;

centrosinistra – 30,3%;

campo largo senza Renzi (solo PD, AVS, +E, M5S) – 42,7%;

campo largo con Renzi – 45,2%.

campo largo con Renzi e Calenda – 48,7%.

Sulla carta, un campo largo al completo batterebbe il centrodestra con Vannacci.

Alcune ipotesi vanno considerate pura speculazione: Calenda, infatti, non nasconde disistima per Renzi, Conte, Bonelli e Fratoianni.

Vediamo ora cosa succederebbe in una ipotetica alleanza fra Forza Italia, Partito Democratico e Azione. I numeri: 32,8%. Una simile alleanza sarebbe stata impensabile un tempo, ma oggi Marina Berlusconi (pur professandosi fedele all’alleanza di centrodestra) ha espresso alcuni segnali di apertura alle posizioni del PD. E Calenda ha dichiarato che non disdegnerebbe una coalizione di centrosinistra guidata da Silvia Salis (la quale, però, al momento conferma l’intenzione di mantenere la carica di sindaca di Genova).

Confronto con le passate elezioni

Di seguito il confronto con le elezioni europee 2024 e con le elezioni politiche 2022.

Elezioni europee

La situazione alle elezioni europee dell’8 e del 9 giugno 2024:

centrodestra – 46,4%;

centrosinistra – 32,1%;

Movimento 5 Stelle – 9,8%;

Terzo Polo – 7,1%;

altri – 4,7%.

Elezioni politiche

Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022: