PEC per una nuova ditta o società: cosa scegliere

Quando si apre una nuova attività, una ditta o una società l’entusiasmo e la voglia di realizzare i propri progetti si va spesso a scontrare con il dover svolgere tutte le impellenze burocratiche e le necessità di dotarsi di strumenti essenziali. Tra questi vi rientra, senza ombra di dubbio, l’attivazione di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC). I servizi offerti sul mercato sono numerosi, come fare a scegliere quella più sicura e adatta alle proprie esigenze personali e professionali?

PEC: tutti gli elementi da tenere in considerazione

La Posta Elettronica Certificata è uno strumento ampiamente diffuso ed utilizzato che permette di inviare email dal valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno, con grandi risparmi di tempo e denaro. Si tratta, come è facile immaginare, di due risorse importantissime per chi vuole realizzare i propri progetti aprendo una nuova ditta individuale o una società.

Il presupposto da cui partire quando ci si avvicina alla scelta del servizio Posta Elettronica Certificare da attivare per la propria attività è che non ne esiste uno perfetto, ma occorre individuare quello più adatto alle singole esigenze professionali e personali. È per questo che InfoCert, la più grande Autorità di Certificazione Europea, ha ideato il servizio PEC Legalmail, strutturandolo con offerte diversificate che vanno incontro a disparati bisogni.

Bisogna, pertanto, tenere in considerazione diversi elementi, a partire dallo spazio a disposizione, quindi la dimensione della casella Pec, che può essere più o meno ampio a seconda di quante mail e allegati si prevede di ricevere nel tempo.

Importante, inoltre, valutare anche la presenza di un archivio di sicurezza, che permette un backup dei messaggi inviati, inoltrati e ricevuti, di un sistema di notifica che permetta di avere sempre sotto controllo l’arrivo di nuove e-mail e la ricezioni di comunicazioni importanti, e la possibilità di utilizzo attraverso dispostivi mobili.

PEC Legalmail: i vantaggi per le ditte individuali e le società

Tutte le offerte PEC Legalmail di InfoCert dispongono di elementi essenziali e irrinunciabili. Sono utilizzabili su smartphone e altri dispositivi mobili, hanno un sistema di notifica efficace, attraverso email ed sms e un archivio di sicurezza.

Tutti i servizi dispongono di un sistema di Strong Authentication, ovvero un’autenticazione forte che mette al sicuro la casella attraverso una duplice password: una decisa dall’utente e un codice OTP che arriva direttamente sullo smartphone. Attraverso la Pishing Protection, inoltre, un algoritmo effettua un controllo in tempo reale per individuare minacce cyber avvisando l’utente di eventuali rischi.

Per tutti gli utenti che scelgono PEC Legalmail, inoltre, c’è della possibilità di usufruire di un assistenza rapida, permettendo così la risoluzione rapida di eventuali problemi, sia attraverso un call center dedicato, che con e-mail e ticket. Tutte queste caratteristiche sono riscontrabili già nel servizio Bronze, che al costo di 25 euro all’anno più iva offre una casella mail di 5gb.

Il servizio Silver, che costa invece 39 euro all’anno più iva, offre una casella delle dimensioni di 8gb, mentre il gold, al costo di 75 euro l’anno più iva, offre 15gb di spazio. Entrambe le offerte permettono di identificare e visualizzare le fatture elettroniche ricevute via PEC e di gestire gli ordini elettronici allegati ad un messaggio proveniente da NSO direttamente nella webmail.

PEC Legalmail: al sicuro dai rischi cyber con Legalmail Security Premium

InfoCert pone sempre grande attenzione agli utenti che scelgono PEC Legalmail ed è per questo che si impegna sempre per aumentare i livelli di sicurezza proteggendoli da rischi cyber che intaccherebbero non solo la serenità quotidiana, ma potrebbero causare un grande rischio per ditte e società. Per questo, in sinergia con Yoroi, un’azienda che gestisce Sistemi Integrati Adattivi e Dinamici di Difesa Cibernetica, ha ideato Legalmail Security Premium.

Si tratta di un ulteriore strumento di tutela che protegge i clienti Legalmail intercettando le mail contenenti malware ed elementi dannosi ancor prima che raggiungano la casella di posta elettronica. Limita, così, al minimo la possibilità di cadere vittime di truffe cyber. Un servizio essenziale, quindi, per tutelare i propri progetti ed evitare la perdita di risorse preziose per la propria attività.

