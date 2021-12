InfoCert e Yoroi lanciano la PEC sicura: caratteristiche e vantaggi

L’importanza di essere in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata è ormai chiaro a tutti: ad aziende e professionisti, che la utilizzano con frequenza in contesti lavorativi, e ai cittadini, che possono così inviare comunicazioni alla Pubblica Amministrazione senza dover ricorrere a una raccomandata con ricevuta di ritorno pur ottenendone la stessa valenza legale. Ma come utilizzare la PEC e, contemporaneamente, tutelarsi dagli attacchi cyber?

La sicurezza è infatti un elemento essenziale, da non trascurare e da non sottovalutare se non ci si vuole trovare nelle condizioni di dover fronteggiare situazioni spiacevoli e complicate da risolvere. Un assunto, questo, che è reale anche quando si tratta di comunicazioni online. Per questo, InfoCert e Yoroi, entrambe società di Tinexta Group, hanno ideato una soluzione che protegge i clienti Legalmail intercettando i malware ancor prima che raggiungano la casella di posta elettronica. Si tratta di Legalmail Security Premium.

PEC sicura, la soluzione di InfoCert e Yoroi: Legalmail Security Premium

La PEC è, senza ombra di dubbio, uno strumento che è entrato a far parte della vita di tutti e ritenuto indispensabile da chi lo utilizza con frequenza. Basti pensare che, solo nei primi sei mesi del 2021, sono state contate più di 13 milioni di caselle di posta certificata attive, dalle quali sono stati generati oltre un miliardo di messaggi.

In questo scenario, la necessità di prevenire ed evitare i cyber-attacchi, che sono in aumento e stanno colpendo gli utenti con conseguenze molto gravi sulla loro vita e sulle loro attività, appare sempre più evidente e viene avvertita in maniera forte da tutti coloro che utilizzano la Posta Elettronica Certificata.

Per venire incontro a questa esigenza InfoCert, la più grande Autorità di Certificazione europea attiva in oltre 20 Paesi, e Yoroi, società leader nella produzione di Sistemi Integrati Adattivi e Dinamici di Difesa Cibernetica, hanno sviluppato e rilasciato Legalmail Security Premium, una mail con servizio di protezione della PEC che, sfruttando la tecnologia sandbox di Yomi di Yoroi, mette al riparo gli utenti dagli attacchi dei cyber-criminali.

Le caratteristiche che sono state fortemente volute per Legalmail Security Premium sono, innanzitutto, con un elevato grado di sicurezza, che permette agli utenti di svolgere tutte le attività con serenità e senza timori. Vi si aggiungono alti livelli di prestazione e una facilità di utilizzo che è già tipica dei prodotti Legal e che ne ha decretato il successo sul mercato.

Legalmail Security Premium: tutti i vantaggi di una PEC cyber-safe

Il servizio di protezione Legalmail Security Premium, quindi, garantisce agli utenti che la utilizzano una serie di vantaggi irrinunciabili che permettono loro di non cadere vittime di truffe online e campagne di pishing. Sempre più persone, infatti, ricevono e-mail ingannevoli che contengono link e/o allegati malevoli che, se aperti, portano a gravi conseguenze.

Il servizio lanciato da InfoCert e Yoroi è una soluzione all’avanguardia che non ha rivali sul mercato. I clienti Legalmail potranno avvalersene, sfruttando così un filtro attivo e intelligente che non permetterà la ricezione di elementi dannosi.

In poche parole, ogni messaggio che contiene link sospetti o allegati malevoli verrà intercettato ancor prima di approdare nella casella di posta. L’utente, così, avrà uno strumento prezioso per individuare tutte le e-mail che hanno il solo scopo di indurli in errore e portarli a cadere in una truffa online.

D’altronde, è quello che succede sempre più spesso. Come ha specificato Marco Ramilli, Ceo di Yoroi, molti degli attacchi che hanno messo in grande difficoltà Sanità e aziende, causando la perdita di risorse preziose, derivano proprio dall’apertura inconsapevole di allegati e link malevoli che hanno spalancato la porta alle truffe: “L’email è uno dei veicoli principali attraverso cui i cyber-criminali cercano di entrare nella nostra casa virtuale”.

Attraverso Legalmail Security Premium, in conclusione, aziende, professionisti e cittadini potranno continuare a godere del valore legale della PEC, combinandolo con standard di sicurezza informatica elevati. Potranno, insomma, utilizzare una Posta Elettronica Certificata cyber-safe.