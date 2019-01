Pensioni, quali sono i contributi utili per quota 100

editato in: da

Con la firma di Mattarella al decreto legge che, di fatto, introduce il Reddito di cittadinanza Quota 100 per la pensione, il provvedimentoDa oggi è quindi possibile presentare la domanda o telematicamente, se si ha il pin dell’Istituto, o attraverso il call center o ai patronati e agli altri “soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio”.

COME FARE – Il cittadino in possesso delle credenziali di accesso (il Pin rilasciato dall’Istituto, lo Spid o la Carta nazionale dei servizi) – spiega l’Istituto – può compilare e inviare la domanda telematica di accesso alla pensione disponibile fra i servizi on line, sul sito inps.it, nella sezione “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”. La domanda può essere presentata anche per il tramite dei Patronati e degli altri soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio all’Inps ovvero, in alternativa, può essere presentata utilizzando i servizi del Contact center.

REQUISITI PER QUOTA 100 – Per andare in pensione all’età di 62 anni, anticipando così di cinque anni, bisogna aver maturato 38 anni di contributi. Potrebbe essere molto difficile averli, soprattutto per coloro che hanno iniziato a lavorare ad età avanzata (ad esempio dopo aver completato un percorso di studi universitario) o che hanno avuto una carriera lavorativa discontinua. In realtà per “contributi utili” si intende la contribuzione accreditata a qualsiasi titolo in favore dell’interessato come specificato nel decreto stesso.