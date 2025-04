L'1 maggio è la Festa dei lavoratori: le pensioni vanno in pagamento dall'indomani. Gli accrediti sono immediati, ma chi ritira in contanti in Poste deve rispettare un calendario

Le pensioni di maggio 2025 verranno pagate a partire da venerdì 2, vale a dire dal primo giorno bancabile del mese.

L’1 maggio, infatti, è festività rossa da calendario essendo la Festa dei lavoratori.

A chi vanno gli aumenti sulla pensione di maggio

L’importo della pensione di maggio non aumenta rispetto ad aprile, dal momento che le regole per il calcolo rimangono le medesime, al netto di eventuali trattenute già previste. Le aliquote Irpef rimangono le stesse, in attesa di riforme strutturali, mentre l’Inps continua ad applicare la ritenuta in acconto per l’anno 2025. Ritenuta che sarà poi soggetta a conguaglio.

Solo per i titolari di assegni pensionistici inferiori al trattamento minimo Inps (603,40 euro) si conferma la maggiorazione straordinaria del +2,2%.

Per il resto, il prossimo aumento è atteso a luglio quando alcuni beneficiari incasseranno al quattordicesima mensilità.

Ritirare la pensione alle Poste

Considerando che l’1 maggio è festa, per chi vada a ritirare la pensione in contanti alla Posta è questo il calendario dei pagamenti:

venerdì 2 maggio – cognomi che iniziano con A e B;

sabato 3 maggio (solo mattina) – cognomi che iniziano con lettere da C a D;

lunedì 5 maggio – cognomi che iniziano da E a K;

martedì 6 maggio – cognomi che iniziano con lettere da L a O;

mercoledì 7 maggio – cognomi che iniziano con lettere da P a R;

giovedì 8 maggio – cognomi che iniziano con lettere da S a Z.

Si ricorda che il pagamento della pensione in contanti può avvenire solo fino a un importo massimo di 1.000 euro. Se la pensione è più alta di tale soglia, il pensionato deve comunicare all’Inps il conto sul quale ottenere il pagamento. È sempre possibile ritirare più di 1.000 euro in contanti, ottenendo il versamento della pensione sul proprio conto per poi prelevare da esso.

I titolari di un libretto di risparmio postale, un Conto BancoPosta o una Postepay Evolution possono prelevare la pensione in contanti utilizzando gli sportelli Postamat.

Per evitare code e assembramenti, Poste Italiane consiglia ai pensionati di recarsi a ritirare la pensione in tarda mattinata o durante le ore pomeridiane privilegiando i giorni successivi ai primi.

Come vedere il cedolino della pensione di maggio

Il cedolino della pensione di maggio 2025 è visionabile tramite l’apposito servizio sul portale dell’Inps. I percettori possono controllare gli assegni e le voci che hanno determinato la variazione degli importi. All’interno dell’area MyInps è possibile scaricare il cedolino della pensione in formato Pdf.

Registrandosi al servizio è anche possibile ricevere il cedolino per email. All’interno di MyInps è presente un avviso con le indicazioni utili per l’attivazione della funzionalità. In particolare, è necessario visitare la sezione “Gestione consensi”.

Quota 97,6

Sul fronte pensioni, si segnala infine che i lavoratori che desiderano accedere alla pensione anticipata tramite Quota 97,6, che sale a Quota 98,6 per gli autonomi, devono presentare la domanda entro l’1 maggio 2025. Per accedere alla misura è necessario possedere i requisiti tra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2026, vale a dire almeno 35 anni di contributi e un’età di 61 anni e 7 mesi, avendo esercitato durante la propria vita professionale lavori usuranti o particolarmente faticosi.