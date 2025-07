L’Italia continua ad affascinare il mondo, non solo come meta turistica, ma anche come luogo ideale dove stabilirsi e vivere una nuova fase della vita.

123RF Cresce la domanda di stranieri interessati ad acquistare casa in Italia

Secondo il nuovo report semestrale 2025 di Gate-away.com, il portale immobiliare dedicato agli acquirenti internazionali, si registra una crescita significativa dell’interesse degli stranieri per le case in Italia. Un dato su tutti racconta molto di questa tendenza: il 46,3% degli acquirenti esteri compra casa con l’obiettivo di trasferirsi nel Bel Paese una volta in pensione.

Perché sempre più stranieri sognano di comprare casa in Italia

I dati del report consegnano un’immagine chiara dell’Italia all’estero. Il Paese è visto come un luogo dove il tempo rallenta, il cibo ha ancora un sapore autentico, il clima è mite e la qualità della vita è elevata. In altre parole, l’Italia resta una delle destinazioni da sogno per una “seconda vita” lontana dallo stress.

Una dinamica ormai consolidata, infatti, è quella che vede molti stranieri scoprire l’Italia da visitatori di passaggio e innamorarsene a tal punto da decidere di tornarci per viverci stabilmente. Il turismo, in questo senso, diventa la porta d’ingresso a una nuova stagione della vita.

Inoltre, per molti stranieri, acquistare una casa in Italia non è solo un investimento immobiliare, ma un investimento sulla qualità della vita. Ecco perché, secondo il report, quasi un acquirente su due ha dichiarato esplicitamente che intende usare la casa come residenza stabile dove godersi gli anni della pensione.

Chi sono gli acquirenti interessati a investire in Italia

Nel primo semestre del 2025, gli acquirenti britannici registrano un vero e proprio boom di richieste, con un aumento del 28% rispetto all’anno precedente. Ma non solo, il report segnala una crescita dell’interesse anche da parte degli Emirati Arabi Uniti, confermando l’attrattività globale del nostro Paese.

Dove investono

Tra le grandi città, Roma guida la classifica delle destinazioni più richieste, probabilmente non solo per la sua bellezza. Chi prende in considerazione l’investimento, infatti, potrebbe avere aspettative anche legate al Giubileo del 2025. L’evento sta generando una nuova spinta all’urbanistica e al turismo, aumentando la visibilità della Capitale anche dal punto di vista immobiliare.

Fuori dalle grandi città, invece, i compratori stranieri sembrano privilegiare territori autentici e immersi nella natura, spesso fuori dai circuiti del turismo di massa. Le zone più richieste nel primo semestre del 2025 sono il Salento, per il mare e l’architettura barocca, ma anche il Lago di Como, da sempre sinonimo di eleganza e tranquillità e la Lunigiana, una delle aree più selvagge e autentiche della Toscana settentrionale. Grande interesse c’è poi per la Valle d’Itria, cuore della Puglia rurale, famosa per i trulli e Monferrato, tra vigne, colline e borghi storici del Piemonte.

Luoghi in cui la vita costa meno rispetto alle metropoli, ma dove è ancora possibile trovare ospitalità, buon cibo e paesaggi incontaminati. A questi fattori si aggiungono grazie anche prezzi delle case relativamente più bassi rispetto ad altri Paesi occidentali, soprattutto nelle aree rurali e nei piccoli borghi.

Un’opportunità per i territori

Questo trend rappresenta anche una concreta opportunità per i Comuni italiani, in particolare per quelli delle aree interne e dei piccoli centri colpiti da spopolamento. L’interesse straniero può infatti diventare un motore di rigenerazione, se ben gestito.

Alcune amministrazioni locali lo hanno già compreso, puntando su iniziative di accoglienza (come le famose case a 1 euro), agevolazioni fiscali e progetti di valorizzazione immobiliare per attrarre nuovi residenti internazionali.