Fonte: IPA A Roma mercato immobiliare in salita

In crescita il mercato immobiliare a Roma: nei primi sei mesi del 2024 il prezzo medio delle case è aumentato del +0,6%. A pesare sull’andamento del mattone nella Città Eterna è anche il Giubileo. È infatti in salita la domanda di immobili in acquisto e in affitto per realizzare strutture ricettive in vista dell’evento. Il Giubileo va dunque a complicare la già complessa situazione relativa alla scarsità di immobili per acquisto o affitto a Roma.

È il dato che emerge dalle analisi condotte dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa. I valori delle case nel centro di Roma aumentano del +2%, con l’esclusione del centro storico dove i prezzi rimangono stabili. In centro i prezzi arrivano a toccare una punta di 13.000 euro al metro quadrato in un condominio di nuova costruzione di media fattura.

Doppia cifra anche per gli immobili signorili usati (12.000 euro/mq) e per il nuovo di fattura economica (anche qui 12.000 euro/mq). Ma il mercato conosce punte di 15.000 euro/mq attorno alle zone più rappresentative della città, specialmente in caso di immobile con terrazzo.

Sempre più stranieri

Sulle compravendite a Roma pesa il fatto che il mercato è sempre più caratterizzato dalla scarsità dell’offerta. Fra gli acquirenti ci sono anche stranieri che desiderano comprare per trasferirsi a Roma. A differenza degli italiani, gli stranieri appaiono meno interessati alle caratteristiche qualitative dell’immobile.

L’andamento dei prezzi nei quartieri

Macroaree I semestre 2024 Centro +2% Villa Ada – Monte Sacro +1,3% Policlinico – Pietralata +1,8% San Giovanni – Roma Est -0,1% Roma Sud +0,1% Monteverde – Aurelio +0,2% Prati – Francia +1,8% Cassia – Torrevecchia 0%

Crescono i prezzi delle case a Testaccio, divenuto negli ultimi tempi uno dei quartieri più attrattivi di Roma. Il costo si aggira sui 4.500 euro/mq, con punte di 6.000 euro per gli immobili in ottimo stato nei pressi di piazza S. Maria Liberatrice.

Costi stabili a Piramide, dove i prezzi sono leggermente più contenuti con una media di 3.300 euro/mq. Caldissimo il mercato degli affitti, che riceve domande che arrivano da professionisti, famiglie e studenti. Un bilocale a canone concordato si affitta intorno a 1.200 euro al mese.

Restano invariati i prezzi ai Parioli, mentre aumentano nel quartiere Pinciano. La domanda di immobili signorili non conosce crisi e i prezzi sono in lieve aumento, soprattutto per gli immobili ristrutturati il cui prezzo medio si aggira attorno ai 7.000 euro/mq. Chi compra immobili di pregio predilige appartamenti di ampia metratura, fino a 250 mq. Piace la presenza del terrazzo abitabile, che spinge all’insù i costi.

A Castro Pretorio i prezzi salgono: letteralmente esplosa la domanda per immobili da acquistare per fare casa vacanza, B&B o frazionamenti in attesa del Giubileo. I prezzi medi per un immobile non nuovo vanno sui 4.000 euro/mq.

Prezzi stabili, e più elevati, a Porta Pia dove si toccano anche punte di 7.000-8.000 euro/mq. Per un bilocale in affitto in zona si spendono intorno a 1.100 euro al mese.

Prezzi su del +1,8% nella macroarea di Policlinico-Pietralata e di Prati-Francia. La prima è trascinata dal quartiere Università, la seconda dal buon andamento del quartiere di Farnesina-Ponte Milvio. In zona Università chi ha un appartamento vuoto decide di attendere il Giubileo puntando sull’affare del momento. Per immobili civili in zona via Catania, viale delle Province e viale Ippocrate si spendono sui 4.000-5.000 euro/mq. Nel quartiere Italia (via Forlì, via Trapani e limitrofe) un immobile in buono stato tocca i 9.000 euro/mq. Un bilocale si affitta mediamente intorno a 1.000 euro al mese, mentre il costo a stanza viaggia sui 700-800 euro al mese.

Prezzi in lieve rialzo in zona Flaminio-Ponte Milvio. I bilocali sono valutati sui 300.000 euro. Le soluzioni più signorili (via Zandonai, via del Nuoto) hanno quotazioni che oscillano sui 5.000-6.000 euro/mq. I palazzi di edilizia civile (via Albricci, via Ragni) hanno prezzi medi di 3.500-4.000 euro/mq.

Nella macroarea di Villa Ada-Monte Sacro i prezzi salgono del +1,3%. I prezzi più bassi (2.000 euro/mq) si trovano nel quartiere Tufello. Qui un bilocale si affitta a 900 euro al mese. I prezzi salgono a 2.300-2.400 € al mq su viale Ionio.

Stabili i prezzi nelle macroaree di Monteverde-Aurelio (+0,2%) e Roma Sud (+0,1%). All’Eur si registra un leggero decremento dei prezzi: attualmente si vende a 3.000 euro/mq a Dalmata e Pavese e a 4.000 euro/mq a Eur Centro. Per un bilocale si chiedono sui 1.000 euro al mese.

Prezzi in salita alla Garbatella, quartiere tipico di Roma che attira giovani e famiglie. Per un immobile ristrutturato si possono spendere intorno a 4.800-5.000 euro/mq. Oltre la circonvallazione Ostiense, le quotazioni calano a 3.600-4.000 euro/mq. Le nuove costruzioni si vendono a 8.000 euro/mq. Un bilocale si affitta intorno a 1.050 euro al mese, un trilocale a 1.200 euro.

Fa eccezione la macroarea di San Giovanni-Roma Est, dove i prezzi degli immobili calano del -0,1%. Forte diminuzione dei prezzi a Tor Vergata Nuova e Romanina Nuova. La contrazione dei prezzi è dovuta a una maggiore offerta sul mercato e una minore disponibilità di spesa da parte dei potenziali acquirenti. A Tor Vergata Nuova l’usato viaggia sui 2.400-2.500 euro/mq, ma si possono spendere 3.300 euro/mq per le nuove costruzioni. A Romanina Nuova un appartamento con cantina e posto auto si acquista sui 3.000-3.200 euro/mq.

Ad Appio Tuscolano prezzi in salita. Su Villa Lais si toccano i 5.000 euro/mq contro una media di zona che si aggira intorno a 4.000 euro/mq. Le tipologie più popolari sono quelle presenti in via Assisi e via Montefalco (4.000 euro/mq). Affitti in frenata a causa della mancanza di offerta: le case che si liberano sono lasciate vuote per il Giubileo.

Sale leggermente il mercato immobiliare nel quartiere di Casilina, dove un bilocale si affitta a 750 euro al mese. Nelle zone più popolari i prezzi si aggirano intorno a 1.800 euro/mq, in quelle maggiormente residenziali si viaggia sui 2.300-2.700 euro/mq.

In quali altre città aumentano i costi

Questo per quanto riguarda Roma: i prezzi delle case nel 2024 sono aumentati anche a Firenze (+3,2%), Milano (+1,3%), Napoli (+1,3%), Torino (+0,9%), Bologna (+0,7%), Bari (+0,6%), Verona (+0,3%) e Genova (+0,2%).